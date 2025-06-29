Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Центробанк вводит новые ограничения на автокредиты: что изменится для заёмщиков с 1 июля
Ставишь объявление — и тишина: авто, мимо которых проходят даже самые отчаянные
3 метра — целый офис! Вот как сделать из обычного балкона рабочее пространство
Татьяна Брухунова раскрыла секрет своих ежегодных поездок: куда она отправляется за благодатью?
Невеста из Венеции: Лорен Санчес Безос раскрыла детали своей сказочной свадьбы
Он ел орехи и ухал, как сова: щенок-невидимка из Амазонии поразил учёных
Афины и не только: как выбрать идеальный круиз по греческим островам
Не выбрасывайте хлеб: его использование для пионов обеспечит неповторимое цветение
Лишний вес — низкая зарплата: вот почему полные работники получают меньше худых

Говядина в сливках: секретный рецепт, который удивит даже гурманов

3:02
Еда

Любите говядину? Чтобы она стала мягкой и сочной, её нужно готовить долго. Это блюдо требует терпения, но результат стоит того. Говядина, тушенная в сливках по ганским рецептам, имеет неповторимый вкус и аромат.

Тушеное мясо
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тушеное мясо

Вкусный обед из говядины

В современном мире мы часто выбираем фастфуд и полуфабрикаты. Но иногда стоит замедлиться и приготовить что-то особенное. Говядина в сливочном соусе — одно из таких блюд. Медленно тушенное мясо, приправленное специями и сливками, приобретает насыщенный вкус и аромат.

Маринование говядины: секреты мягкости и вкуса

Маринование — важный этап в приготовлении говядины. Оно смягчает мясо, придает ему вкус и готовит к дальнейшей готовке. Лучше всего мариновать говядину два дня, советует toprecepty.cz.

Перед маринованием нужно очистить мясо от пленок, сухожилий и лишнего жира. Его можно оставить целым или нарезать крупными кусочками.

Маринад состоит из трех компонентов: кислоты, жира и специй. Кислота смягчает мясо. Для этого используют уксус, вино, лимонный сок или йогурт. Жирный компонент — растительное масло, топленое масло или сало. Специи и травы придают мясу аромат и вкус.

Во время маринования мясо нужно переворачивать несколько раз. Перед приготовлением мясо нужно обсушить бумажным полотенцем. Это помогает сохранить сочность. Маринад можно использовать для соуса или бульона.

Приготовление говядины в сливках по старинным ганским рецептам

Для этого блюда понадобится:

  • 750 г говяжьей ноги,
  • 100 г бекона,
  • 125 г сливочного масла,
  • 125 мл сливок,
  • 1 ст. л. сметаны.

Маринад:

  • 600 мл кипяченой воды,
  • 2 ст. л. уксуса,
  • 2 зубчика чеснока,
  • 1 средняя луковица,
  • тимьян,
  • лавровый лист,
  • молотый перец,
  • соль.

Приготовление:

  1. Приготовьте маринад. Очистите мясо, удалите сухожилия и жир. Нарежьте лук.
  2. Нарежьте мясо кубиками и оставьте в маринаде с луком на два дня.
  3. Выньте мясо и лук из маринада и обсушите. Варите маринад с чесноком и специями до полуготовности.
  4. В чугунной сковороде растопите бекон и масло. Добавьте мясо и обжарьте. Затем добавьте лук.
  5. Вылейте горячий маринад на мясо в кастрюле. Накройте крышкой и готовьте на медленном огне три часа.
  6. В миске смешайте сливки со сметаной и вылейте в кастрюлю. Через 10 минут закипания добавьте соль и перец.
  7. Подавайте с любимым гарниром.

Уточнения

Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи).

Сли́вки — молочный продукт, получаемый из цельного молока путём сепарации жировой фракции. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь
Домашние животные
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь Аудио 
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу
Домашние животные
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу Аудио 
Не герой леса, а тиран: за что звери шарахаются от медведя
Домашние животные
Не герой леса, а тиран: за что звери шарахаются от медведя
Популярное
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе

Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.

Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Птенец на земле: спасать или не трогать? Главные правила первой помощи
Гости сметут за 10 минут: салат с крабовыми палочками, но без крупы
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов
Израиль не справился с гиперзвуковыми ударами Ирана: повреждены базы и НИИ
Израиль не справился с гиперзвуковыми ударами Ирана: повреждены базы и НИИ
Последние материалы
Моете голову каждое утро? Возможно, вы сами делаете волосы жирными
3 фитнес-метода, которые преобразят ваше тело менее чем за час
От славы до забвения и обратно: продюсер раскрыл, как Юлия Чичерина может вернуть утраченную популярность
Пятна, прыщи, ломкие пряди: один чек-лист возвращает красоту коже и волосам после отпуска
Лимоны не гниют и не высыхают: кладите их отдельно от этих фруктов — и забудьте о проблеме на месяц
Обменяй авто и попрощайся с деньгами: перекупщик раскрывает серую схему автосалонов
Тишина в летние вечера: как создать комфорт и защититься от комаров на даче
Городские пространства, гастрокластеры и больницы: Norlin инвестирует в будущее
Жрут масло как не в себя: пять моторов, которые заставят потратить на обслуживание целое состояние
Ущелье, где природа говорит шёпотом: это место во Франции оставит вас без слов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.