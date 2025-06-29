Говядина в сливках: секретный рецепт, который удивит даже гурманов

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Любите говядину? Чтобы она стала мягкой и сочной, её нужно готовить долго. Это блюдо требует терпения, но результат стоит того. Говядина, тушенная в сливках по ганским рецептам, имеет неповторимый вкус и аромат.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тушеное мясо

Вкусный обед из говядины

В современном мире мы часто выбираем фастфуд и полуфабрикаты. Но иногда стоит замедлиться и приготовить что-то особенное. Говядина в сливочном соусе — одно из таких блюд. Медленно тушенное мясо, приправленное специями и сливками, приобретает насыщенный вкус и аромат.

Маринование говядины: секреты мягкости и вкуса

Маринование — важный этап в приготовлении говядины. Оно смягчает мясо, придает ему вкус и готовит к дальнейшей готовке. Лучше всего мариновать говядину два дня, советует toprecepty.cz.

Перед маринованием нужно очистить мясо от пленок, сухожилий и лишнего жира. Его можно оставить целым или нарезать крупными кусочками.

Маринад состоит из трех компонентов: кислоты, жира и специй. Кислота смягчает мясо. Для этого используют уксус, вино, лимонный сок или йогурт. Жирный компонент — растительное масло, топленое масло или сало. Специи и травы придают мясу аромат и вкус.

Во время маринования мясо нужно переворачивать несколько раз. Перед приготовлением мясо нужно обсушить бумажным полотенцем. Это помогает сохранить сочность. Маринад можно использовать для соуса или бульона.

Приготовление говядины в сливках по старинным ганским рецептам

Для этого блюда понадобится:

750 г говяжьей ноги,

100 г бекона,

125 г сливочного масла,

125 мл сливок,

1 ст. л. сметаны.

Маринад:

600 мл кипяченой воды,

2 ст. л. уксуса,

2 зубчика чеснока,

1 средняя луковица,

тимьян,

лавровый лист,

молотый перец,

соль.

Приготовление:

Приготовьте маринад. Очистите мясо, удалите сухожилия и жир. Нарежьте лук. Нарежьте мясо кубиками и оставьте в маринаде с луком на два дня. Выньте мясо и лук из маринада и обсушите. Варите маринад с чесноком и специями до полуготовности. В чугунной сковороде растопите бекон и масло. Добавьте мясо и обжарьте. Затем добавьте лук. Вылейте горячий маринад на мясо в кастрюле. Накройте крышкой и готовьте на медленном огне три часа. В миске смешайте сливки со сметаной и вылейте в кастрюлю. Через 10 минут закипания добавьте соль и перец. Подавайте с любимым гарниром.

Уточнения

Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи).



Сли́вки — молочный продукт, получаемый из цельного молока путём сепарации жировой фракции.

