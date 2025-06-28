Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Углеводы не враги: 6 мифов о питании, которые мешают достичь идеальной формы
Что нужно сделать в огороде до конца июня: рассказываем
Джордж Клуни нарушил молчание: что он сказал о карьере жены на вручении награды?
Способен не петь, а только харкать: Отар Кушанашвили посоветовал подать в суд на Филиппа Киркорова
Пилатес против возраста: 53-летняя француженка раскрыла секрет подтянутых рук – и это всего три упражнения
Самые надёжные авиакомпании мира: кто взлетел выше всех
Когда кровь сдаёт нервы: как тихо наступает болезнь, от которой меркнет свет в глазах
Эти 5 игр не просто развлекают собаку — они делают её умнее и спокойнее
Холодильник работает на износ? Скорее проверьте этот параметр

Сливочное, топлёное или гхи — какое масло выбрать для здоровья, жарки и долголетия

2:30
Еда

На первый взгляд кажется, что гхи и сливочное масло — это одно и то же. Оба — молочные жиры, оба используются в готовке, оба придают блюдам насыщенный вкус. Однако различия между ними гораздо глубже, чем может показаться.

Кусок масла
Фото: Adobe Stock by photocrew, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кусок масла

От способа приготовления до воздействия на организм — разница есть, и она важна. Разберёмся, что выбрать для кухни и здоровья.

Что такое топлёное масло

Топлёное масло получают путём медленного нагревания сливочного масла до отделения воды и молочных примесей. Остаётся только чистый молочный жир — прозрачный, золотистый, с мягким ароматом.

  • Почти не содержит лактозу

  • Имеет нейтральный вкус

  • Подходит для жарки

  • Легко приготовить дома

Топлёное масло широко используется в кухнях Восточной Европы, Ближнего Востока и Кавказа.

А гхи — это просто топлёное масло

Не совсем. Гхи — это особая форма топлёного масла, пришедшая из Индии. Его отличие — в длительном приготовлении. Во время томления частицы молочного белка не просто удаляются, а карамелизуются. Это придаёт гхи характерный ореховый вкус, аромат и насыщенный янтарный цвет.

  • Делается из коровьего или буйволиного молока

  • Подходит для людей с непереносимостью лактозы

  • Является частью палеодиеты

  • В аюрведе считается очищающим продуктом

Польза и применение

Оба продукта:

  • устойчивы к высоким температурам

  • не пенятся и не горят при жарке

  • содержат жирорастворимые витамины A, D, E, K

  • легко усваиваются

Гхи, благодаря отсутствию белков и сахаров, подходит для кетодиеты, палеодиеты и часто используется в лечебных практиках.

А есть ли другие варианты

Да! В разных культурах существуют свои версии топлёного масла:

  • Нитер киббе - эфиопское масло с пряностями

  • Смазаное масло в арабской кухне - с добавлением чеснока, корицы, перца

  • Японское масло абура - используется в жарке при высокой температуре

Что выбрать

Гхи — если важен вкус, аромат, подход к аюрведе и чувствительность к лактозе. Топлёное масло — если нужен универсальный жир для жарки и повседневного использования. Сливочное масло — если важна натуральность в минимальной обработке и аромат молока.

Уточнения

Масло — собирательное название целого ряда химических веществ или смесей веществ, не растворяющихся в воде.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Домашние животные
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека Аудио 
Этот способ кормления сделает кошку счастливее — и ветеринар подтвердит
Домашние животные
Этот способ кормления сделает кошку счастливее — и ветеринар подтвердит Аудио 
Поливаю этим макароны, картошку и курицу — муж просит добавки: сливочный соус из простых продуктов
Еда и рецепты
Поливаю этим макароны, картошку и курицу — муж просит добавки: сливочный соус из простых продуктов
Популярное
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени

На стыке тающего севера и исчезающих лесов родился зверь, которого никто не ждал. Его появление — сигнал. Но чего именно?

Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь
Тьма накроет Землю почти на 8 минут: где случится затмение, которого ждали 12 000 лет
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Этот способ кормления сделает кошку счастливее — и ветеринар подтвердит
То, что нашли в желудке марлина, перевернуло представления об океане и его законах
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе
Последние материалы
Пилатес против возраста: 53-летняя француженка раскрыла секрет подтянутых рук – и это всего три упражнения
Самые надёжные авиакомпании мира: кто взлетел выше всех
Когда кровь сдаёт нервы: как тихо наступает болезнь, от которой меркнет свет в глазах
Эти 5 игр не просто развлекают собаку — они делают её умнее и спокойнее
Холодильник работает на износ? Скорее проверьте этот параметр
Веганская диета против Средиземноморской: кто победит по показателям здоровья
Новый законопроект Трампа: вводятся жёсткие требования к занятости получателей пособия по программе SNAP
Сливочное, топлёное или гхи — какое масло выбрать для здоровья, жарки и долголетия
Звуки из-под капота, которые нельзя игнорировать: это не просто свист, а сигнал к ремонту
Пить пробиотики с антибиотиками — полезно или опасно? Разбираемся без мифов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.