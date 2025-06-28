Сливочное, топлёное или гхи — какое масло выбрать для здоровья, жарки и долголетия

На первый взгляд кажется, что гхи и сливочное масло — это одно и то же. Оба — молочные жиры, оба используются в готовке, оба придают блюдам насыщенный вкус. Однако различия между ними гораздо глубже, чем может показаться.
От способа приготовления до воздействия на организм — разница есть, и она важна. Разберёмся, что выбрать для кухни и здоровья.
Топлёное масло получают путём медленного нагревания сливочного масла до отделения воды и молочных примесей. Остаётся только чистый молочный жир — прозрачный, золотистый, с мягким ароматом.
Почти не содержит лактозу
Имеет нейтральный вкус
Подходит для жарки
Легко приготовить дома
Топлёное масло широко используется в кухнях Восточной Европы, Ближнего Востока и Кавказа.
Не совсем. Гхи — это особая форма топлёного масла, пришедшая из Индии. Его отличие — в длительном приготовлении. Во время томления частицы молочного белка не просто удаляются, а карамелизуются. Это придаёт гхи характерный ореховый вкус, аромат и насыщенный янтарный цвет.
Делается из коровьего или буйволиного молока
Подходит для людей с непереносимостью лактозы
Является частью палеодиеты
В аюрведе считается очищающим продуктом
Оба продукта:
устойчивы к высоким температурам
не пенятся и не горят при жарке
содержат жирорастворимые витамины A, D, E, K
легко усваиваются
Гхи, благодаря отсутствию белков и сахаров, подходит для кетодиеты, палеодиеты и часто используется в лечебных практиках.
Да! В разных культурах существуют свои версии топлёного масла:
Нитер киббе - эфиопское масло с пряностями
Смазаное масло в арабской кухне - с добавлением чеснока, корицы, перца
Японское масло абура - используется в жарке при высокой температуре
Гхи — если важен вкус, аромат, подход к аюрведе и чувствительность к лактозе. Топлёное масло — если нужен универсальный жир для жарки и повседневного использования. Сливочное масло — если важна натуральность в минимальной обработке и аромат молока.
Масло — собирательное название целого ряда химических веществ или смесей веществ, не растворяющихся в воде.
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