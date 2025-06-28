Сливочное, топлёное или гхи — какое масло выбрать для здоровья, жарки и долголетия

2:30 Your browser does not support the audio element. Еда

На первый взгляд кажется, что гхи и сливочное масло — это одно и то же. Оба — молочные жиры, оба используются в готовке, оба придают блюдам насыщенный вкус. Однако различия между ними гораздо глубже, чем может показаться.

Фото: Adobe Stock by photocrew, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кусок масла

От способа приготовления до воздействия на организм — разница есть, и она важна. Разберёмся, что выбрать для кухни и здоровья.

Что такое топлёное масло

Топлёное масло получают путём медленного нагревания сливочного масла до отделения воды и молочных примесей. Остаётся только чистый молочный жир — прозрачный, золотистый, с мягким ароматом.

Почти не содержит лактозу

Имеет нейтральный вкус

Подходит для жарки

Легко приготовить дома

Топлёное масло широко используется в кухнях Восточной Европы, Ближнего Востока и Кавказа.

А гхи — это просто топлёное масло

Не совсем. Гхи — это особая форма топлёного масла, пришедшая из Индии. Его отличие — в длительном приготовлении. Во время томления частицы молочного белка не просто удаляются, а карамелизуются. Это придаёт гхи характерный ореховый вкус, аромат и насыщенный янтарный цвет.

Делается из коровьего или буйволиного молока

Подходит для людей с непереносимостью лактозы

Является частью палеодиеты

В аюрведе считается очищающим продуктом

Польза и применение

Оба продукта:

устойчивы к высоким температурам

не пенятся и не горят при жарке

содержат жирорастворимые витамины A, D, E, K

легко усваиваются

Гхи, благодаря отсутствию белков и сахаров, подходит для кетодиеты, палеодиеты и часто используется в лечебных практиках.

А есть ли другие варианты

Да! В разных культурах существуют свои версии топлёного масла:

Нитер киббе - эфиопское масло с пряностями

Смазаное масло в арабской кухне - с добавлением чеснока, корицы, перца

Японское масло абура - используется в жарке при высокой температуре

Что выбрать

Гхи — если важен вкус, аромат, подход к аюрведе и чувствительность к лактозе. Топлёное масло — если нужен универсальный жир для жарки и повседневного использования. Сливочное масло — если важна натуральность в минимальной обработке и аромат молока.

Уточнения

Масло — собирательное название целого ряда химических веществ или смесей веществ, не растворяющихся в воде.

