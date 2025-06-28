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Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе

3:27
Еда

Он давно ценится как редкая специя, а теперь становится настоящим эликсиром здоровья. Шафрановый чай, или "золотой настой", не просто красив на вид — он способен улучшать самочувствие, защищать сосуды, снижать стресс и даже контролировать аппетит.

шафран
Фото: commons.wikimedia.org by Salonik Saffron, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
шафран

В отличие от ромашки или мелиссы, шафрановый чай воздействует комплексно — от мозга до кожи. Вот почему его всё чаще называют напитком долгожителей.

Польза шафранового чая — научно подтверждено

Шафран богат антиоксидантами: кроцином, кроцеином и сафраналом. Эти соединения:

  • снимают воспаления

  • улучшают настроение

  • регулируют артериальное давление

  • защищают сердце

  • способствуют обновлению клеток

Плюс — чай не содержит кофеина и почти не имеет калорий, что делает его идеальным для вечернего ритуала.

Улучшение настроения и борьба со стрессом

Шафран действует как природный антидепрессант. Регулярное употребление чая может снижать уровень тревожности, улучшать эмоциональный фон и даже облегчать симптомы лёгкой депрессии.

Лучший сон

Благодаря мягкому воздействию на нервную систему, тёплый шафрановый чай перед сном помогает расслабиться и засыпать быстрее, делая сон глубже и качественнее.

Давление, холестерин и сердце

Кроцин и сафранал улучшают кровообращение, расширяя сосуды. Исследования показывают, что регулярное потребление шафрана способствует снижению давления и уровня "плохого" холестерина (ЛПНП), снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Контроль сахара и аппетита

Шафран повышает чувствительность к инсулину и стабилизирует уровень сахара после еды. Это особенно полезно при диабете 2 типа и в профилактике метаболического синдрома.

Он также снижает тягу к перекусам и помогает контролировать аппетит.

Улучшение пищеварения

Противовоспалительные свойства шафрана помогают при вздутии живота, коликах и расстройствах пищеварения. Напиток может мягко стимулировать перистальтику и облегчать дискомфорт.

Кожа, волосы и ногти

Антиоксиданты шафрана защищают кожу от преждевременного старения. Улучшение микроциркуляции положительно влияет на питание тканей, делая кожу сияющей, а волосы — крепкими и увлажнёнными.

Поддержка памяти и когнитивных функций

Кроцин улучшает память, концентрацию и даже может замедлять нейродегенеративные процессы. Некоторые исследования указывают на его потенциальную пользу при болезни Альцгеймера.

Как приготовить шафрановый чай

Ингредиенты

  • 1 стакан горячей воды

  • 4-5 нитей шафрана

  • По желанию: мёд, лимон, корица

Приготовление

  1. Вскипятить воду и дать немного остыть.

  2. Добавить шафран и настоять 10-15 минут.

  3. По вкусу — добавить немного мёда, лимонного сока или щепотку корицы.

  4. Перемешать и наслаждаться.

Потенциальная защита от рака

Шафран содержит соединения, способные замедлять рост раковых клеток. Это не замена лечению, но возможный элемент профилактики благодаря высокому антиоксидантному потенциалу.

Уточнения

Шафра́н (лат. Crocus) — род многолетних клубнелуковичных травянистых растений семейства Ирисовые, или Касатиковые (Iridaceae). 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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