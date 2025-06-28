Забытое мясо с советских времён — снова в моде: говяжья вырезка в горчичном соусе удивляет вкусом

3:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда-то он считался настоящим деликатесом, сегодня же почти забыт. А между тем, говяжий стейк из пасины способен удивить не только вкусом, но и пользой для здоровья. Мягкое, волокнистое мясо, богатое белком и коллагеном, вновь становится актуальным. Особенно если подать его с ароматным горчичным соусом.

Фото: flickr. com by Larry Hoffman, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кусок говядины

Говяжья пасина — что это за мясо

Пасина (грудинка) — часть говяжьей туши, прилегающая к груди и рёбрам. Она содержит длинные мышечные волокна с небольшим количеством жира и соединительных тканей. При правильной тепловой обработке мясо становится необыкновенно мягким, сочным и насыщенным по вкусу.

Её используют для:

тушения,

запекания,

варки супов,

приготовления стейков, например, "баветт".

Чем полезна грудинка

100 г говяжьей пасины содержат:

около 20 г белка

17 г жиров

ценный коллаген

витамины Е, К, B1-B12

минералы: железо, магний, цинк, фосфор, калий, селен

Благодаря такому составу мясо:

поддерживает здоровье суставов и костей

ускоряет восстановление после нагрузок

укрепляет кожу, волосы, ногти

снижает воспаления в организме

поддерживает работу нервной системы

Однако из-за высокого содержания жиров и холестерина важно соблюдать умеренность в потреблении.

Рецепт: говяжья пасина в горчичном соусе

Это блюдо, которое подходит для воскресного обеда или домашнего угощения в кругу семьи. Простые ингредиенты, аромат специй и насыщенный вкус делают его незаменимым.

Ингредиенты

1 кг говяжьей грудинки (пасины)

3-5 ст. л. французской горчицы

4 луковицы

2 моркови

2 стебля сельдерея

пучок петрушки

несколько веточек тимьяна

2 лавровых листа

500 мл овощного бульона

¾ стакана сухого белого вина

1 ст. л. топлёного масла

соль, перец

1 ч. л. мёда

Как готовить

Мясо промыть, обсушить, нарезать полосками по 7-8 см. Каждую полоску смазать с одной стороны горчицей и свернуть рулетом, фиксируя шпажками. Лук нарезать кольцами. Петрушку, тимьян, сельдерей и лавровый лист связать в пучок. В кастрюле разогреть масло, обжарить лук до мягкости. Выложить мясо, добавить овощи, влить вино и бульон. Тушить на медленном огне 2-3 часа под крышкой. При необходимости добавлять воду. За 20 минут до готовности добавить морковь. Соус посолить, поперчить, добавить мёд. Если нужно — загустить его мукой, предварительно размешав её в соусе.

Подавайте горячим — с картофелем, домашними кнедликами или крупой.

Уточнения

Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи). Мясо молодняка называется телятина.

