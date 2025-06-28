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Забытое мясо с советских времён — снова в моде: говяжья вырезка в горчичном соусе удивляет вкусом

3:05
Еда

Когда-то он считался настоящим деликатесом, сегодня же почти забыт. А между тем, говяжий стейк из пасины способен удивить не только вкусом, но и пользой для здоровья. Мягкое, волокнистое мясо, богатое белком и коллагеном, вновь становится актуальным. Особенно если подать его с ароматным горчичным соусом.

Кусок говядины
Фото: flickr. com by Larry Hoffman, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кусок говядины

Говяжья пасина — что это за мясо

Пасина (грудинка) — часть говяжьей туши, прилегающая к груди и рёбрам. Она содержит длинные мышечные волокна с небольшим количеством жира и соединительных тканей. При правильной тепловой обработке мясо становится необыкновенно мягким, сочным и насыщенным по вкусу.

Её используют для:

  • тушения,

  • запекания,

  • варки супов,

  • приготовления стейков, например, "баветт".

Чем полезна грудинка

100 г говяжьей пасины содержат:

  • около 20 г белка

  • 17 г жиров

  • ценный коллаген

  • витамины Е, К, B1-B12

  • минералы: железо, магний, цинк, фосфор, калий, селен

Благодаря такому составу мясо:

  • поддерживает здоровье суставов и костей

  • ускоряет восстановление после нагрузок

  • укрепляет кожу, волосы, ногти

  • снижает воспаления в организме

  • поддерживает работу нервной системы

Однако из-за высокого содержания жиров и холестерина важно соблюдать умеренность в потреблении.

Рецепт: говяжья пасина в горчичном соусе

Это блюдо, которое подходит для воскресного обеда или домашнего угощения в кругу семьи. Простые ингредиенты, аромат специй и насыщенный вкус делают его незаменимым.

Ингредиенты

  • 1 кг говяжьей грудинки (пасины)

  • 3-5 ст. л. французской горчицы

  • 4 луковицы

  • 2 моркови

  • 2 стебля сельдерея

  • пучок петрушки

  • несколько веточек тимьяна

  • 2 лавровых листа

  • 500 мл овощного бульона

  • &frac34 стакана сухого белого вина

  • 1 ст. л. топлёного масла

  • соль, перец

  • 1 ч. л. мёда

Как готовить

  1. Мясо промыть, обсушить, нарезать полосками по 7-8 см.

  2. Каждую полоску смазать с одной стороны горчицей и свернуть рулетом, фиксируя шпажками.

  3. Лук нарезать кольцами. Петрушку, тимьян, сельдерей и лавровый лист связать в пучок.

  4. В кастрюле разогреть масло, обжарить лук до мягкости. Выложить мясо, добавить овощи, влить вино и бульон.

  5. Тушить на медленном огне 2-3 часа под крышкой. При необходимости добавлять воду.

  6. За 20 минут до готовности добавить морковь.

  7. Соус посолить, поперчить, добавить мёд. Если нужно — загустить его мукой, предварительно размешав её в соусе.

Подавайте горячим — с картофелем, домашними кнедликами или крупой.

Уточнения

Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи). Мясо молодняка называется телятина.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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