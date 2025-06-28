Забытое мясо с советских времён — снова в моде: говяжья вырезка в горчичном соусе удивляет вкусом

Когда-то он считался настоящим деликатесом, сегодня же почти забыт. А между тем, говяжий стейк из пасины способен удивить не только вкусом, но и пользой для здоровья. Мягкое, волокнистое мясо, богатое белком и коллагеном, вновь становится актуальным. Особенно если подать его с ароматным горчичным соусом.
Пасина (грудинка) — часть говяжьей туши, прилегающая к груди и рёбрам. Она содержит длинные мышечные волокна с небольшим количеством жира и соединительных тканей. При правильной тепловой обработке мясо становится необыкновенно мягким, сочным и насыщенным по вкусу.
Её используют для:
тушения,
запекания,
варки супов,
приготовления стейков, например, "баветт".
100 г говяжьей пасины содержат:
около 20 г белка
17 г жиров
ценный коллаген
витамины Е, К, B1-B12
минералы: железо, магний, цинк, фосфор, калий, селен
Благодаря такому составу мясо:
поддерживает здоровье суставов и костей
ускоряет восстановление после нагрузок
укрепляет кожу, волосы, ногти
снижает воспаления в организме
поддерживает работу нервной системы
Однако из-за высокого содержания жиров и холестерина важно соблюдать умеренность в потреблении.
Это блюдо, которое подходит для воскресного обеда или домашнего угощения в кругу семьи. Простые ингредиенты, аромат специй и насыщенный вкус делают его незаменимым.
1 кг говяжьей грудинки (пасины)
3-5 ст. л. французской горчицы
4 луковицы
2 моркови
2 стебля сельдерея
пучок петрушки
несколько веточек тимьяна
2 лавровых листа
500 мл овощного бульона
¾ стакана сухого белого вина
1 ст. л. топлёного масла
соль, перец
1 ч. л. мёда
Мясо промыть, обсушить, нарезать полосками по 7-8 см.
Каждую полоску смазать с одной стороны горчицей и свернуть рулетом, фиксируя шпажками.
Лук нарезать кольцами. Петрушку, тимьян, сельдерей и лавровый лист связать в пучок.
В кастрюле разогреть масло, обжарить лук до мягкости. Выложить мясо, добавить овощи, влить вино и бульон.
Тушить на медленном огне 2-3 часа под крышкой. При необходимости добавлять воду.
За 20 минут до готовности добавить морковь.
Соус посолить, поперчить, добавить мёд. Если нужно — загустить его мукой, предварительно размешав её в соусе.
Подавайте горячим — с картофелем, домашними кнедликами или крупой.
Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи). Мясо молодняка называется телятина.
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