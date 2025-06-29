Десерт, который удивит всех: желатиновый пудинг с нежным сливочным центром

4:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Желатиновый пудинг — это необычное лакомство, которое поражает своим внешним видом и вкусом. Яркий слой желатина, окружающий нежный сливочный пудинг в центре, делает этот десерт настоящим украшением стола. Он идеально подходит для праздничных мероприятий, семейных торжеств или уютных воскресных обедов. Рецепт этого десерта прост в исполнении, но результат впечатляет.

Фото: commons.wikimedia.org by SKopp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Желе

История появления желатинового пудинга

Идея соединить желатин и пудинг возникла в Бразилии. Сочетание контрастных текстур — твёрдости желатина и кремовой мягкости пудинга — быстро завоевало популярность, особенно среди детей. В 2000-х годах этот десерт стал настоящим хитом вечеринок. Со временем рецептура усложнилась, но его привлекательность осталась неизменной, пишет receitasdepesos.com.br.

Калорийность желатинового пудинга

Один средний кусочек этого десерта весом около 100 граммов содержит примерно 180 калорий. Точное количество зависит от ингредиентов, в частности, от типа молока и марки желатина.

Ингредиенты для желатинового пудинга

Для приготовления этого десерта понадобятся две основные части: сливочный пудинг и прозрачный желатиновый слой.

Ингредиенты для пудинга:

1 банка сгущённого молока (395 г)

1 банка молока (того же объёма, что и сгущённое)

1 пакетик бесцветного желатина (12 г)

½ стакана воды (для растворения желатина)

Ингредиенты для внешнего слоя:

2 пачки желатина со вкусом клубники (или по вашему выбору)

500 мл горячей воды

500 мл холодной воды

Пошаговый рецепт

Приготовление пудинга

Растворите 1 пакетик бесцветного желатина в ½ стакана холодной воды. Нагрейте желатин на водяной бане до полного растворения. В блендере смешайте 1 банку сгущённого молока, 1 банку молока и растворённый желатин. Взбивайте смесь в течение 2 минут до получения однородной массы. Перелейте массу в смазанную маслом форму и отправьте в холодильник на 1 час до застывания.

Приготовление внешнего слоя

Растворите 2 пачки желатина в 500 мл горячей воды. Добавьте 500 мл холодной воды и хорошо перемешайте. Оставьте смесь остывать при комнатной температуре.

Сборка десерта

Когда пудинг полностью застынет, аккуратно вылейте на него холодный желатиновый раствор. Поставьте форму в холодильник на 3 часа или до полного застывания верхнего слоя.

Декорирование и подача

Чтобы извлечь десерт из формы, нагрейте дно формы тёплой водой и аккуратно переверните на тарелку. Для создания мраморного эффекта используйте желатин разных цветов. Украсьте десерт ягодами, цедрой лимона или мятой. Подавайте с красным фруктовым сиропом, взбитыми сливками, стружкой белого шоколада или листиками мяты.

Хранение

Желатиновый пудинг можно хранить в холодильнике, накрытым пищевой плёнкой, до 5 дней. Замораживать его не рекомендуется, так как это может изменить текстуру желатина.

Полезные советы

Используйте силиконовую форму для облегчения извлечения десерта.

Для добавления цвета и оригинальности можно использовать несколько видов желатина.

Украсьте десерт свежими ягодами или мятой для свежести.

Варианты подачи

Подавайте пудинг в отдельных порционных чашках для удобства.

Добавьте к десерту чашку холодного кофе или чая для дополнительного удовольствия.

Вы можете выбрать любой вкус, который вам нравится. Например, маракуйя, лимон или виноград.

Пудинг можно приготовить в отдельных чашках — это отличный способ для подачи на вечеринках, так как десерт будет удобнее есть и его можно быстрее подавать гостям.

Уточнения

Пу́динг (англ. pudding) — Категория сладких блюд кремообразной консистенции, которые в англоязычной литературе именуются пудингами.

