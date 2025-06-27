Капля сливок и ложка терпения — и треска не кажется скучной: гениальный приём ленивых кулинаров

Многие уверены, что треска — это скучно. Безвкусная, сухая, простая. Но всё меняется, стоит лишь добавить одну чайную ложку сливок и каплю терпения. Этот рецепт способен убедить даже тех, кто избегает рыбы: результат удивит не только вкусом, но и текстурой.
При правильной подаче минтай или треска превращаются в ресторанное блюдо — нежное, ароматное, с хрустящей корочкой и сливочным послевкусием.
Тушка трески — около 1,2 кг
Соль, чёрный перец — по вкусу
1 луковица
200 мл жирных сливок (от 20%)
1 ч. л. горчицы (дижонской или классической)
1 яичный желток
Любимые специи: паприка, чесночный порошок, мускатный орех — по желанию
60 г белого хлеба или багета (для крошки)
Идеально сочетается с картофельным пюре, отварным рисом, тушёными овощами или свежим салатом. Это универсальное блюдо подойдёт и для семейного ужина, и для праздничного стола.
Атланти́ческая треска́ (лат. Gadus morhua) — вид лучепёрых рыб семейства тресковых.
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