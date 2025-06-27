Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
OLIMPBET: россияне рассказали, какая команда обычно выигрывает в финале
Феномен Сигма-боя: взорвавшие Сеть подростки так и не получили ни копейки за свой хит
Обвисшая кожа на руках? Эти методы сделают кожу гладкой и подтянутой
Без тренажёров и спортзала: простая схема вернёт тонус за неделю
Она делает мужчину стильным — и невидимо опасным
Пробка вина, песок под ногами и маршрут, с которого не захочется уходить
Беспилотник будущего: Thales и Skydweller создали дрон, способный находиться в воздухе месяцами
Вода кристально чистая — но пить её может быть опасно
Классические АКПП уходят с рынка: причины перемен и что ждёт водителей в будущем

Кладу яйца сразу в кипяток — и скорлупа сама отлетает: гениальный приём ленивых кулинаров

Еда

Очистка варёных яиц нередко превращается в настоящее испытание: скорлупа прилипает к белку, отрывается вместе с его кусками, и вместо аккуратного яйца получается изломанный осколок. В чём причина — и можно ли этого избежать?

яйца
Фото: commons.wikimedia.org by User:Nikowsk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
яйца

Учёные давно ответили: дело не только в варке, но и в химии самого яйца. Разобравшись в деталях, легко понять, что делать, чтобы яйца всегда очищались быстро и аккуратно.

Что влияет на лёгкость очистки

Скорлупа, белок и внутренняя мембрана — сложная система, поведение которой зависит от нескольких факторов:

  • Уровень pH белка
    У свежих яиц он низкий, что делает белок клейким. Со временем pH повышается до 8,7-8,9, и белок отделяется от оболочки легче.

  • Возраст яйца
    Чем старше яйцо, тем больше воздушная камера внутри и тем проще его очистить после варки.

  • Условия хранения
    При комнатной температуре pH растёт быстрее, но длительное хранение вне холодильника увеличивает риск порчи.

Как варить яйца, чтобы они легко чистились

  1. Кипяток — лучший старт.
    Опускать яйца нужно в уже кипящую воду. Так белок быстрее коагулирует возле стенок и не прилипает к мембране.
  2. Яйца — комнатной температуры.
    Это позволяет избежать трещин из-за перепада температур.
  3. Время варки — от 3 до 15 минут.
    Выбор зависит от желаемой консистенции: 3-5 минут — жидкий желток, 6-9 минут — кремовая текстура, 10-15 минут — полностью сваренное яйцо.
  4. Ледяная вода после варки.
    Охлаждение в ледяной воде останавливает процесс приготовления и помогает отделить белок от оболочки.

Что помогает, а что — нет

  • Соль в воде
    Эффект минимален и научно не подтверждён.

  • Сода или уксус
    Изменяют pH, но могут повлиять на вкус, если не рассчитать пропорции.

  • Периодическая варка
    Продвинутый метод с чередованием кипячения и нагрева в тёплой воде. Обеспечивает кремовый желток и легкоочищающийся белок, но требует внимания и времени.

Чтобы яйца хорошо очищались, важны три фактора: правильный уровень pH, быстрая термообработка и резкое охлаждение. Лучше всего использовать яйца не первой свежести, опускать их в кипящую воду и сразу же после варки помещать в ледяную воду. Такой подход существенно улучшает результат и избавляет от мучений при очистке.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Наука и техника
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду Аудио 
Лето без стеснения: убираем трещины на пятках с помощью этих простых домашних трюков
Красота и стиль
Лето без стеснения: убираем трещины на пятках с помощью этих простых домашних трюков Аудио 
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Домашние животные
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека Аудио 
Популярное
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть

Оказались лицом к лицу с медведем? Не паниковать — главное. Рассказываем, как вести себя в лесу, чтобы всё закончилось без драм и селфи на грани.

Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну
Барселона взбунтовалась против туризма: за баннерами и пистолетами скрывается куда большее Игорь Буккер Сводка с фронта: Украина лишилась Шевченковского литиевого меторождения Любовь Степушова Безэкипажные катера против больших мечей: кто выйдет победителем Виктор Пахомов
Мелочи в поведении, которые говорят о высоком уровне водительского мастерства
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Эти огурцы просят все, кто пробует: закатка, которая стала семейной легендой
Эти огурцы просят все, кто пробует: закатка, которая стала семейной легендой
Последние материалы
Феномен Сигма-боя: взорвавшие Сеть подростки так и не получили ни копейки за свой хит
Обвисшая кожа на руках? Эти методы сделают кожу гладкой и подтянутой
Без тренажёров и спортзала: простая схема вернёт тонус за неделю
Она делает мужчину стильным — и невидимо опасным
Пробка вина, песок под ногами и маршрут, с которого не захочется уходить
Беспилотник будущего: Thales и Skydweller создали дрон, способный находиться в воздухе месяцами
Вода кристально чистая — но пить её может быть опасно
Кладу яйца сразу в кипяток — и скорлупа сама отлетает: гениальный приём ленивых кулинаров
Классические АКПП уходят с рынка: причины перемен и что ждёт водителей в будущем
Тысячи лет над Землёй звучит голос неба — и только теперь поняли, что это такое
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.