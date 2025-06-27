Один неожиданный ингредиент делает бабушкины фрикадельки сочнее и вкуснее — вот секрет

Фрикадельки из фарша — это вкус, знакомый с детства. Мы ели их с картошкой, макаронами или прямо с хлебом, стоя у плиты, пока бабушка ворчала, что "ещё не подала". Но что, если к этому проверенному рецепту добавить одну маленькую хитрость?
Нет, не кабачки. И не грибы. А ревень.
Да-да, тот самый ревень, что обычно добавляют в пироги, компоты или варенье. Он неожиданно хорошо сочетается с мясом, придавая фрикаделькам сочность и лёгкую кислинку. Гурманы будут в восторге.
Ревень отлично впитывает мясной сок, не давая фаршу пересохнуть.
Кисло-сладкая нотка делает вкус более насыщенным и оригинальным.
Это сезонный овощ — сейчас самое время готовить с ним.
Блюдо получается универсальным: вкусное как в горячем, так и в холодном виде.
500 г мясного фарша (лучше из свиной лопатки)
1 стебель ревеня
1 яйцо
половина стакана панировочных сухарей
соль и перец по вкусу
1 ч. л. прованских трав
масло для жарки
Подавайте горячими с картофельным пюре и лёгким салатом из молодой капусты. Или холодными — как закуску на хлебе с горчичным соусом. Фрикадельки с ревенем универсальны и неожиданно хороши даже без гарнира.
Фрикаде́льки фрикаде́ли (от итал. frittatella — «жаренное на сковороде» через нем. Frikadelle или фр. fricadelle) — кулинарное изделие в форме шариков из мясного, реже рыбного фарша для последующего отваривания, припускания или тушения.
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