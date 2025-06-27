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Один неожиданный ингредиент делает бабушкины фрикадельки сочнее и вкуснее — вот секрет

2:10
Еда

Фрикадельки из фарша — это вкус, знакомый с детства. Мы ели их с картошкой, макаронами или прямо с хлебом, стоя у плиты, пока бабушка ворчала, что "ещё не подала". Но что, если к этому проверенному рецепту добавить одну маленькую хитрость?

фрикадельки
Фото: flickr.com by Håkan Dahlström, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
фрикадельки

Нет, не кабачки. И не грибы. А ревень.

Да-да, тот самый ревень, что обычно добавляют в пироги, компоты или варенье. Он неожиданно хорошо сочетается с мясом, придавая фрикаделькам сочность и лёгкую кислинку. Гурманы будут в восторге.

Почему стоит попробовать

  • Ревень отлично впитывает мясной сок, не давая фаршу пересохнуть.

  • Кисло-сладкая нотка делает вкус более насыщенным и оригинальным.

  • Это сезонный овощ — сейчас самое время готовить с ним.

  • Блюдо получается универсальным: вкусное как в горячем, так и в холодном виде.

Ингредиенты

  • 500 г мясного фарша (лучше из свиной лопатки)

  • 1 стебель ревеня

  • 1 яйцо

  • половина стакана панировочных сухарей

  • соль и перец по вкусу

  • 1 ч. л. прованских трав

  • масло для жарки

Пошаговый рецепт

  1. Подготовьте ревень.
    Очистите стебель от грубой кожицы и нарежьте небольшими кубиками. Если хотите ярче ощущать его вкус — порежьте крупнее.
  2. Замешайте фарш.
    В миске соедините мясо, яйцо, соль, перец, прованские травы. Перемешайте до однородности.
  3. Формируем фрикадельки.
    Возьмите немного фарша, в центр положите кусочек ревеня и слепите аккуратную круглую котлету. Обваляйте в панировке.
  4. Обжариваем.
    Разогрейте сковороду с маслом и обжаривайте фрикадельки со всех сторон до румяной корочки.

Как подавать

Подавайте горячими с картофельным пюре и лёгким салатом из молодой капусты. Или холодными — как закуску на хлебе с горчичным соусом. Фрикадельки с ревенем универсальны и неожиданно хороши даже без гарнира.

Уточнения

Фрикаде́льки фрикаде́ли (от итал. frittatella — «жаренное на сковороде» через нем. Frikadelle или фр. fricadelle) — кулинарное изделие в форме шариков из мясного, реже рыбного фарша для последующего отваривания, припускания или тушения.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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