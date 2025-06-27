Один неожиданный ингредиент делает бабушкины фрикадельки сочнее и вкуснее — вот секрет

2:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Фрикадельки из фарша — это вкус, знакомый с детства. Мы ели их с картошкой, макаронами или прямо с хлебом, стоя у плиты, пока бабушка ворчала, что "ещё не подала". Но что, если к этому проверенному рецепту добавить одну маленькую хитрость?

Фото: flickr.com by Håkan Dahlström, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ фрикадельки

Нет, не кабачки. И не грибы. А ревень.

Да-да, тот самый ревень, что обычно добавляют в пироги, компоты или варенье. Он неожиданно хорошо сочетается с мясом, придавая фрикаделькам сочность и лёгкую кислинку. Гурманы будут в восторге.

Почему стоит попробовать

Ревень отлично впитывает мясной сок, не давая фаршу пересохнуть.

Кисло-сладкая нотка делает вкус более насыщенным и оригинальным.

Это сезонный овощ — сейчас самое время готовить с ним.

Блюдо получается универсальным: вкусное как в горячем, так и в холодном виде.

Ингредиенты

500 г мясного фарша (лучше из свиной лопатки)

1 стебель ревеня

1 яйцо

половина стакана панировочных сухарей

соль и перец по вкусу

1 ч. л. прованских трав

масло для жарки

Пошаговый рецепт

Подготовьте ревень.

Очистите стебель от грубой кожицы и нарежьте небольшими кубиками. Если хотите ярче ощущать его вкус — порежьте крупнее. Замешайте фарш.

В миске соедините мясо, яйцо, соль, перец, прованские травы. Перемешайте до однородности. Формируем фрикадельки.

Возьмите немного фарша, в центр положите кусочек ревеня и слепите аккуратную круглую котлету. Обваляйте в панировке. Обжариваем.

Разогрейте сковороду с маслом и обжаривайте фрикадельки со всех сторон до румяной корочки.

Как подавать

Подавайте горячими с картофельным пюре и лёгким салатом из молодой капусты. Или холодными — как закуску на хлебе с горчичным соусом. Фрикадельки с ревенем универсальны и неожиданно хороши даже без гарнира.

Уточнения

Фрикаде́льки фрикаде́ли (от итал. frittatella — «жаренное на сковороде» через нем. Frikadelle или фр. fricadelle) — кулинарное изделие в форме шариков из мясного, реже рыбного фарша для последующего отваривания, припускания или тушения.

