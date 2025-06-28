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Где в Марселе насладиться закатом? Лучшие пять ресторанов для романтического ужина

4:15
Еда

Ищете место для незабываемого свидания, где можно насладиться атмосферой и потрясающими видами? Представляем вам пять локаций в Марселе, которые идеально подходят для стильного вечера с видом на закат. Здесь вас ждут изысканные коктейли, вкусные блюда и неповторимые закатные пейзажи.

Марсель
Фото: commons.wikimedia.org by Zairon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Марсель

1. Julis & Sepia: гармония вкусов и элегантности в 7-м округе

Bar Julis & Sepia расположен на возвышенности в 7-м округе Марселя. Это место, где можно насладиться спокойствием и уютом, любуясь золотыми крышами города на закате. В меню бара вы найдете коктейль "Mais oui c'est clair", созданный совместно с Four des Navettes. Этот освежающий и тонко ароматизированный напиток станет идеальным дополнением к вашему вечеру.

Ресторан Sépia предлагает ужин из трех блюд, вдохновленных средиземноморской кухней. Каждое блюдо удивляет сочетанием вкусов и текстур, создавая неповторимую гастрономическую симфонию. Это место идеально подходит для романтического свидания в непринужденной атмосфере.

  • Julis & Sepia
    2 Rue Vauvenargues, 13007 Марсель

2. Ciel: романтика на высоте

Ciel — это ресторан на крыше в центре Марселя, который предлагает захватывающие виды на Нотр-Дам-де-ла-Гард и золотой закат. Здесь вас ждет меню с фирменными коктейлями и блюдами, вдохновленными средиземноморской кухней.

Атмосфера Ciel сочетает в себе шик и прохладу, создавая идеальное место для романтического вечера. Здесь можно не только насладиться вкусной едой и напитками, но и провести время за приятной беседой, глядя на закат.

  • Ciel Rooftop
    17 Rue Haxo, 13001 Марсель

3. La Grotte: очарование Каллелонга

Ресторан La Grotte расположен в самом конце дороги, ведущей к бухте Каллелонг. Это место, спрятанное среди домиков и виноградников, очарует вас своей атмосферой. Здесь подают свежую рыбу, пиццу на дровах и местное розовое вино.

От ресторана всего 20 минут ходьбы до Callelongue Sémaphore, откуда открывается потрясающий вид на бухты и Средиземное море. Это идеальное место для романтического заката, который вы запомните надолго.

  • La Grotte
    1 Av. des Pebrons, 13008 Марсель

4. Santorini: кусочек Греции в сердце Марселя

Если вы хотите отправиться в путешествие, не покидая Марселя, посетите ресторан Santorini, вдохновленный греческими островами. Бело-голубая посуда, светлая мебель и приглушенное освещение создают атмосферу средиземноморской мечты.

В меню вы найдете мезе, ароматные блюда на гриле и греческие вина. Терраса ресторана идеально подходит для прохладного летнего ужина. Здесь можно насладиться вкусом Греции, не выходя из Марселя.

  • Santorini
    84 Avenue de Hambourg, 13008 Марсель

5. Bikini: закат на краю света

Bikini — это ресторан у входа в деревню Гуд, который предлагает захватывающий вид на бирюзовое море и скалы, позолоченные солнцем. Здесь можно насладиться закатом, который превращает каждый аперитив в уникальный момент.

Меню ресторана включает тщательно подобранные средиземноморские тапас, такие как pan con tomate, цуккини-цветок темпура и домашняя тарама. Фирменные коктейли, такие как "Sormioule", приготовленный из водки, лайма и домашнего сиропа из тимьяна, станут идеальным дополнением к вашему вечеру.

  • Bikini
    2 Bd Alexandre Delabre, 13008 Марсель

Каждое из этих мест предлагает свою уникальную атмосферу и незабываемые впечатления, пишет lebonbon.fr. Выбирайте то, что вам по душе, и проведите романтический вечер в одном из самых красивых городов Франции.

Уточнения

Марсе́ль (фр. Marseille МФА: , местное произношение МФА: , окс. Marselha [maʀˈsejɔ], [maʀˈsijɔ], лат. Massilia, Massalia, др.-греч. Μασσαλία) — второй по численности населения город и коммуна Франции на юго-востоке страны в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, крупнейший порт страны и всего Средиземноморья.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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