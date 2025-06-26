Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тостер пахнет как подвал? Скорее достаньте щётку и соду
Собака потолстела: возможно, вы дрессировали её пельменями
Сжигаем жир за неделю: эффективные тренировки для новичков и людей с лишним весом
Вакцина от COVID-19 и другая личность: патологоанатом заглянул в мозг — и ужаснулся
Секрет успешного выбора косметики: как избежать маркетинговых ловушек и найти идеальные средства для вашей кожи
Дешевле, тише, вкуснее: новое направление захватывает Европу этим летом
Эко-помощники: как цветы создают идеальные условия для урожая
Что мешает вам спать: 9 вещей, которых не должно быть в спальне
Увольнения на заводе и конец эпохи F-16 Fighting Falcon: 180 сотрудников лишатся работы

Полезнее лосося и без запаха — рыба, которую советуют тем, у кого проблемы с сердцем

2:45
Еда

С виду — просто ещё одна рыба. Но стоит один раз попробовать — и вы поймёте, почему черная треска становится всё более популярной не только в ресторанах США и Японии, но и на чешских столах. У неё удивительный вкус, почти полное отсутствие запаха, и она полезнее, чем многие привычные виды рыбы. Почему она считается кулинарной находкой и кому стоит включить её в рацион?

Треска в духовке
Фото: commons.wikimedia.org by Prayitno / Thank you for (12 millions +) view, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Треска в духовке

Что это за рыба

Черная треска, также известная как угольная или масляная рыба, обитает на глубинах северной части Тихого океана — от берегов Японии и Аляски до Канады и США. В Чехии её можно встретить в виде замороженного или копчёного филе.

Несмотря на название, это совсем не та треска, которую мы привыкли видеть в магазинах. Это отдельный вид, отличающийся нежной текстурой и повышенной жирностью. Именно благодаря маслянистому мясу черная треска получила своё альтернативное имя.

Вкус, который не перепутаешь

Её мякоть — белая, сочная и буквально тает во рту. Это не волокнистая и не сухая рыба, как классическая треска. Вкус — нежный, с лёгкой сладостью и едва заметным ореховым оттенком. Она прекрасно сочетается с:

  • Азиатскими специями (имбирь, соевый соус, мирин)

  • Средиземноморскими мотивами (оливковое масло, лимон, чеснок, травы)

Одно из самых популярных блюд в мире — черная треска в глазури из мисо, прославленная известным японским шеф-поваром. Впрочем, даже простая запечённая рыба с лимоном и укропом превращается в гастрономическое удовольствие.

Польза — на уровне премиального лосося

Черная треска богата:

  • жирными кислотами омега-3 (EPA и DHA)

  • белком высокого качества

  • витаминами D, E, B12, B1, B6

  • минералами: селен, цинк, йод, калий

Это делает её мощной поддержкой для:

  • сердца и сосудов

  • иммунной системы

  • щитовидной железы

  • мозга и кожи

Подходит (почти) всем

Маслянистая структура и мягкий вкус делают черную треску идеальным выбором для:

  • детей

  • пожилых

  • беременных

  • людей с чувствительным пищеварением

Она легко усваивается, редко вызывает аллергию и почти не содержит ртуть — в отличие от многих других океанических рыб.

Сколько стоит

Цена черной трески выше, чем у сайды или обычной трески, но ниже, чем у дикого лосося или камбалы. Продается в виде филе: замороженного, свежего или копчёного. Это рыба не на каждый день, но попробовать её хотя бы раз — обязательно стоит.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Авто
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию Аудио 
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Наука и техника
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду Аудио 
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Домашние животные
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека Аудио 
Популярное
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть

Оказались лицом к лицу с медведем? Не паниковать — главное. Рассказываем, как вести себя в лесу, чтобы всё закончилось без драм и селфи на грани.

Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Мелочи в поведении, которые говорят о высоком уровне водительского мастерства
Сводка с фронта: Украина лишилась Шевченковского литиевого меторождения Любовь Степушова Безэкипажные катера против больших мечей: кто выйдет победителем Виктор Пахомов Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская
Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну
Лето без стеснения: убираем трещины на пятках с помощью этих простых домашних трюков
История трещит по швам: в Греции нашли постройку, которая старше пирамид Египта
История трещит по швам: в Греции нашли постройку, которая старше пирамид Египта
Последние материалы
Тостер пахнет как подвал? Скорее достаньте щётку и соду
Собака потолстела: возможно, вы дрессировали её пельменями
Сжигаем жир за неделю: эффективные тренировки для новичков и людей с лишним весом
Вакцина от COVID-19 и другая личность: патологоанатом заглянул в мозг — и ужаснулся
Секрет успешного выбора косметики: как избежать маркетинговых ловушек и найти идеальные средства для вашей кожи
Дешевле, тише, вкуснее: новое направление захватывает Европу этим летом
Эко-помощники: как цветы создают идеальные условия для урожая
Что мешает вам спать: 9 вещей, которых не должно быть в спальне
Увольнения на заводе и конец эпохи F-16 Fighting Falcon: 180 сотрудников лишатся работы
Мягкий, сочный, опасный: какие фрукты лучше держать подальше от пса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.