Полезнее лосося и без запаха — рыба, которую советуют тем, у кого проблемы с сердцем

2:45 Your browser does not support the audio element. Еда

С виду — просто ещё одна рыба. Но стоит один раз попробовать — и вы поймёте, почему черная треска становится всё более популярной не только в ресторанах США и Японии, но и на чешских столах. У неё удивительный вкус, почти полное отсутствие запаха, и она полезнее, чем многие привычные виды рыбы. Почему она считается кулинарной находкой и кому стоит включить её в рацион?

Фото: commons.wikimedia.org by Prayitno / Thank you for (12 millions +) view, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Треска в духовке

Что это за рыба

Черная треска, также известная как угольная или масляная рыба, обитает на глубинах северной части Тихого океана — от берегов Японии и Аляски до Канады и США. В Чехии её можно встретить в виде замороженного или копчёного филе.

Несмотря на название, это совсем не та треска, которую мы привыкли видеть в магазинах. Это отдельный вид, отличающийся нежной текстурой и повышенной жирностью. Именно благодаря маслянистому мясу черная треска получила своё альтернативное имя.

Вкус, который не перепутаешь

Её мякоть — белая, сочная и буквально тает во рту. Это не волокнистая и не сухая рыба, как классическая треска. Вкус — нежный, с лёгкой сладостью и едва заметным ореховым оттенком. Она прекрасно сочетается с:

Азиатскими специями (имбирь, соевый соус, мирин)

Средиземноморскими мотивами (оливковое масло, лимон, чеснок, травы)

Одно из самых популярных блюд в мире — черная треска в глазури из мисо, прославленная известным японским шеф-поваром. Впрочем, даже простая запечённая рыба с лимоном и укропом превращается в гастрономическое удовольствие.

Польза — на уровне премиального лосося

Черная треска богата:

жирными кислотами омега-3 (EPA и DHA)

белком высокого качества

витаминами D, E, B12, B1, B6

минералами: селен, цинк, йод, калий

Это делает её мощной поддержкой для:

сердца и сосудов

иммунной системы

щитовидной железы

мозга и кожи

Подходит (почти) всем

Маслянистая структура и мягкий вкус делают черную треску идеальным выбором для:

детей

пожилых

беременных

людей с чувствительным пищеварением

Она легко усваивается, редко вызывает аллергию и почти не содержит ртуть — в отличие от многих других океанических рыб.

Сколько стоит

Цена черной трески выше, чем у сайды или обычной трески, но ниже, чем у дикого лосося или камбалы. Продается в виде филе: замороженного, свежего или копчёного. Это рыба не на каждый день, но попробовать её хотя бы раз — обязательно стоит.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.

