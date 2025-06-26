Полезнее лосося и без запаха — рыба, которую советуют тем, у кого проблемы с сердцем

С виду — просто ещё одна рыба. Но стоит один раз попробовать — и вы поймёте, почему черная треска становится всё более популярной не только в ресторанах США и Японии, но и на чешских столах. У неё удивительный вкус, почти полное отсутствие запаха, и она полезнее, чем многие привычные виды рыбы. Почему она считается кулинарной находкой и кому стоит включить её в рацион?
Черная треска, также известная как угольная или масляная рыба, обитает на глубинах северной части Тихого океана — от берегов Японии и Аляски до Канады и США. В Чехии её можно встретить в виде замороженного или копчёного филе.
Несмотря на название, это совсем не та треска, которую мы привыкли видеть в магазинах. Это отдельный вид, отличающийся нежной текстурой и повышенной жирностью. Именно благодаря маслянистому мясу черная треска получила своё альтернативное имя.
Её мякоть — белая, сочная и буквально тает во рту. Это не волокнистая и не сухая рыба, как классическая треска. Вкус — нежный, с лёгкой сладостью и едва заметным ореховым оттенком. Она прекрасно сочетается с:
Азиатскими специями (имбирь, соевый соус, мирин)
Средиземноморскими мотивами (оливковое масло, лимон, чеснок, травы)
Одно из самых популярных блюд в мире — черная треска в глазури из мисо, прославленная известным японским шеф-поваром. Впрочем, даже простая запечённая рыба с лимоном и укропом превращается в гастрономическое удовольствие.
Черная треска богата:
жирными кислотами омега-3 (EPA и DHA)
белком высокого качества
витаминами D, E, B12, B1, B6
минералами: селен, цинк, йод, калий
Это делает её мощной поддержкой для:
сердца и сосудов
иммунной системы
щитовидной железы
мозга и кожи
Маслянистая структура и мягкий вкус делают черную треску идеальным выбором для:
детей
пожилых
беременных
людей с чувствительным пищеварением
Она легко усваивается, редко вызывает аллергию и почти не содержит ртуть — в отличие от многих других океанических рыб.
Цена черной трески выше, чем у сайды или обычной трески, но ниже, чем у дикого лосося или камбалы. Продается в виде филе: замороженного, свежего или копчёного. Это рыба не на каждый день, но попробовать её хотя бы раз — обязательно стоит.
Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.
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