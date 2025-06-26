Один ингредиент в конце — и солянка раскрывается по-новому: секрет, который стоит знать

Когда хочется чего-то горячего, ароматного и сытного — ничего не заменит тарелку настоящей солянки. Этот суп будто собрал в себе весь характер русской кухни: он пряный, плотный, насыщенный и невероятно уютный.
Солянка не терпит спешки, зато всегда награждает вкусом. Идеально подходит для холодных вечеров и весёлых застолий.
300 г мяса (говядина, свинина или курица)
200 г копчёностей (колбаса, ветчина, сосиски)
2 картофелины
1 луковица
2 солёных огурца
2 ст. л. томатной пасты
1 лавровый лист
Маслины или оливки (по вкусу)
Лимон (несколько кружочков для подачи)
Сметана — обязательно к подаче
Зелень — укроп, петрушка
Разлейте по тарелкам. Добавьте по кружочку лимона, немного маслин и ложку сметаны. Посыпьте рубленой зеленью — и можно подавать.
Солянка становится вкуснее, если дать ей немного настояться — особенно на следующий день.
Соля́нка (уст селя́нка) — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом.
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