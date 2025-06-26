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Один ингредиент в конце — и солянка раскрывается по-новому: секрет, который стоит знать

1:58
Еда

Когда хочется чего-то горячего, ароматного и сытного — ничего не заменит тарелку настоящей солянки. Этот суп будто собрал в себе весь характер русской кухни: он пряный, плотный, насыщенный и невероятно уютный.

Солянка
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Солянка

Солянка не терпит спешки, зато всегда награждает вкусом. Идеально подходит для холодных вечеров и весёлых застолий.

Что понадобится

Основные ингредиенты

  • 300 г мяса (говядина, свинина или курица)

  • 200 г копчёностей (колбаса, ветчина, сосиски)

  • 2 картофелины

  • 1 луковица

  • 2 солёных огурца

  • 2 ст. л. томатной пасты

Дополнительно

  • 1 лавровый лист

  • Маслины или оливки (по вкусу)

  • Лимон (несколько кружочков для подачи)

  • Сметана — обязательно к подаче

  • Зелень — укроп, петрушка

Как готовить — по шагам

  1. Отварите мясо.
    В кастрюле сварите мясной бульон: варите мясо в 1,5-2 л воды около часа. Добавьте лавровый лист и по желанию — перец горошком.
  2. Обжарьте овощи.
    На сковороде обжарьте нарезанный лук до прозрачности. Добавьте томатную пасту и тушите 3-5 минут, пока не появится яркий аромат.
  3. Подготовьте начинку.
    Картофель нарежьте кубиками. Копчёности и огурцы нарежьте соломкой. Добавьте всё в бульон, туда же переложите зажарку.
  4. Дайте настояться.
    Варите суп ещё 15-20 минут, пока картофель не станет мягким. В конце можно добавить немного рассола от огурцов — для пикантности.

Как подавать

Разлейте по тарелкам. Добавьте по кружочку лимона, немного маслин и ложку сметаны. Посыпьте рубленой зеленью — и можно подавать.

Солянка становится вкуснее, если дать ей немного настояться — особенно на следующий день.

Уточнения

Соля́нка (уст селя́нка) — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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