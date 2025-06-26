Обычные яблоки, а вкус — как в детстве: по этому рецепту пирог всегда удаётся с первого раза

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Нежная, ароматная, с румяной корочкой и кусочками яблок внутри — шарлотка давно стала символом уюта и домашнего тепла. Она не требует особых навыков, готовится из простых ингредиентов, а результат каждый раз восхищает.

Фото: Adobe Stock by O.B., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шарлотка

Если вдруг неожиданно пришли гости, хочется чего-то сладкого к чаю или просто поднять себе настроение — шарлотка выручит в любой ситуации.

Что понадобится

3 куриных яйца

150 г сахара

150 г пшеничной муки

3-4 яблока средней сладости

1 ч. л. разрыхлителя

Сливочное масло — для смазывания формы

Можно добавить корицу, ваниль или немного лимонной цедры — вкус получится ещё более выразительным.

Как готовить — проще не бывает

Взбейте основу.

Яйца соедините с сахаром и взбивайте миксером 5-7 минут — масса должна стать светлой и воздушной. Смешайте с сухими ингредиентами.

Добавьте просеянную муку с разрыхлителем. Аккуратно перемешайте лопаткой — движения должны быть мягкими, чтобы не осадить тесто. Подготовьте яблоки.

Очистите плоды от кожуры и сердцевины, нарежьте тонкими дольками. Сборка пирога.

Форму смажьте сливочным маслом. Выложите яблоки (можно слоями или хаотично), затем залейте их тестом. Выпекайте.

Поставьте в заранее разогретую до 180°C духовку на 35-40 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой — она должна выходить сухой.

Как подавать

Шарлотка особенно вкусна тёплой, только что из духовки. Посыпьте её сахарной пудрой, подайте со сметаной, шариком мороженого или мёдом — будет волшебно.

А ещё этот пирог отлично переносит заморозку: можно заранее нарезать на порции и разогревать по мере надобности.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

