Обычные яблоки, а вкус — как в детстве: по этому рецепту пирог всегда удаётся с первого раза

Нежная, ароматная, с румяной корочкой и кусочками яблок внутри — шарлотка давно стала символом уюта и домашнего тепла. Она не требует особых навыков, готовится из простых ингредиентов, а результат каждый раз восхищает.
Если вдруг неожиданно пришли гости, хочется чего-то сладкого к чаю или просто поднять себе настроение — шарлотка выручит в любой ситуации.
3 куриных яйца
150 г сахара
150 г пшеничной муки
3-4 яблока средней сладости
1 ч. л. разрыхлителя
Сливочное масло — для смазывания формы
Можно добавить корицу, ваниль или немного лимонной цедры — вкус получится ещё более выразительным.
Шарлотка особенно вкусна тёплой, только что из духовки. Посыпьте её сахарной пудрой, подайте со сметаной, шариком мороженого или мёдом — будет волшебно.
А ещё этот пирог отлично переносит заморозку: можно заранее нарезать на порции и разогревать по мере надобности.
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
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