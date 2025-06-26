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Обычные яблоки, а вкус — как в детстве: по этому рецепту пирог всегда удаётся с первого раза

2:01
Еда

Нежная, ароматная, с румяной корочкой и кусочками яблок внутри — шарлотка давно стала символом уюта и домашнего тепла. Она не требует особых навыков, готовится из простых ингредиентов, а результат каждый раз восхищает.

Шарлотка
Фото: Adobe Stock by O.B., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шарлотка

Если вдруг неожиданно пришли гости, хочется чего-то сладкого к чаю или просто поднять себе настроение — шарлотка выручит в любой ситуации.

Что понадобится

  • 3 куриных яйца

  • 150 г сахара

  • 150 г пшеничной муки

  • 3-4 яблока средней сладости

  • 1 ч. л. разрыхлителя

  • Сливочное масло — для смазывания формы

Можно добавить корицу, ваниль или немного лимонной цедры — вкус получится ещё более выразительным.

Как готовить — проще не бывает

  1. Взбейте основу.
    Яйца соедините с сахаром и взбивайте миксером 5-7 минут — масса должна стать светлой и воздушной.
  2. Смешайте с сухими ингредиентами.
    Добавьте просеянную муку с разрыхлителем. Аккуратно перемешайте лопаткой — движения должны быть мягкими, чтобы не осадить тесто.
  3. Подготовьте яблоки.
    Очистите плоды от кожуры и сердцевины, нарежьте тонкими дольками.
  4. Сборка пирога.
    Форму смажьте сливочным маслом. Выложите яблоки (можно слоями или хаотично), затем залейте их тестом.
  5. Выпекайте.
    Поставьте в заранее разогретую до 180°C духовку на 35-40 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой — она должна выходить сухой.

Как подавать

Шарлотка особенно вкусна тёплой, только что из духовки. Посыпьте её сахарной пудрой, подайте со сметаной, шариком мороженого или мёдом — будет волшебно.

А ещё этот пирог отлично переносит заморозку: можно заранее нарезать на порции и разогревать по мере надобности.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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