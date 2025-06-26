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Поливаю этим макароны, картошку и курицу — муж просит добавки: сливочный соус из простых продуктов

Еда

Обычная куриная грудка? Просто макароны? Даже картошка может заиграть новыми красками, если подать её с этим ароматным грибным соусом. Удивительно, как всего несколько простых ингредиентов способны создать насыщенный, сливочный вкус с ноткой умами — будто из кухни дорогого ресторана.

Соус с грибами
Фото: commons.wikimedia.org by Par Antoine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Соус с грибами

Рассказываем, как приготовить идеальный грибной соус, который спасёт любой ужин.

Ингредиенты — проще некуда

Для базового рецепта понадобятся:

  • 300 г свежих шампиньонов (или лесных грибов — будет только вкуснее)

  • 1 луковица

  • 2 зубчика чеснока

  • 200 мл сливок (20-30%)

  • 1 ст. л. муки

  • 2 ст. л. сливочного масла

  • Соль, перец по вкусу

  • Щепотка мускатного ореха — по желанию

Можно добавить немного белого вина, тертого пармезана или свежего тимьяна — получится более глубокий вкус.

Пошаговый рецепт — всё просто

  1. Подготовка
    Нарежьте грибы пластинками, лук — мелким кубиком, чеснок — тонкими слайсами.

  2. Обжарка
    В сковороде растопите сливочное масло. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы, готовьте 7-10 минут до румяности. Затем — чеснок и муку. Хорошо перемешайте, чтобы мука не образовала комков.

  3. Сливочная магия
    Влейте сливки, убавьте огонь и томите соус до загустения, около 5 минут. Добавьте соль, перец, мускатный орех — и наслаждайтесь ароматом.

  4. Финальный штрих
    По желанию — пробейте соус блендером до однородной текстуры или оставьте кусочки грибов для более "домашнего" варианта.

С чем подавать?

Этот грибной соус прекрасно сочетается:

  • с макаронами и пастой;

  • с мясом (особенно курицей, говядиной, свининой);

  • с картофельным пюре или запечённым картофелем;

  • с рисом и булгуром;

  • с блинами, драниками и даже гречкой.

А если положить его на поджаренный ломтик хлеба — получится быстрая и невероятно вкусная закуска.

Уточнения

Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру. 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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