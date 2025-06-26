Поливаю этим макароны, картошку и курицу — муж просит добавки: сливочный соус из простых продуктов

Обычная куриная грудка? Просто макароны? Даже картошка может заиграть новыми красками, если подать её с этим ароматным грибным соусом. Удивительно, как всего несколько простых ингредиентов способны создать насыщенный, сливочный вкус с ноткой умами — будто из кухни дорогого ресторана.
Рассказываем, как приготовить идеальный грибной соус, который спасёт любой ужин.
Для базового рецепта понадобятся:
300 г свежих шампиньонов (или лесных грибов — будет только вкуснее)
1 луковица
2 зубчика чеснока
200 мл сливок (20-30%)
1 ст. л. муки
2 ст. л. сливочного масла
Соль, перец по вкусу
Щепотка мускатного ореха — по желанию
Можно добавить немного белого вина, тертого пармезана или свежего тимьяна — получится более глубокий вкус.
Подготовка
Нарежьте грибы пластинками, лук — мелким кубиком, чеснок — тонкими слайсами.
Обжарка
В сковороде растопите сливочное масло. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы, готовьте 7-10 минут до румяности. Затем — чеснок и муку. Хорошо перемешайте, чтобы мука не образовала комков.
Сливочная магия
Влейте сливки, убавьте огонь и томите соус до загустения, около 5 минут. Добавьте соль, перец, мускатный орех — и наслаждайтесь ароматом.
Финальный штрих
По желанию — пробейте соус блендером до однородной текстуры или оставьте кусочки грибов для более "домашнего" варианта.
Этот грибной соус прекрасно сочетается:
с макаронами и пастой;
с мясом (особенно курицей, говядиной, свининой);
с картофельным пюре или запечённым картофелем;
с рисом и булгуром;
с блинами, драниками и даже гречкой.
А если положить его на поджаренный ломтик хлеба — получится быстрая и невероятно вкусная закуска.
Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.
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