Поливаю этим макароны, картошку и курицу — муж просит добавки: сливочный соус из простых продуктов

Обычная куриная грудка? Просто макароны? Даже картошка может заиграть новыми красками, если подать её с этим ароматным грибным соусом. Удивительно, как всего несколько простых ингредиентов способны создать насыщенный, сливочный вкус с ноткой умами — будто из кухни дорогого ресторана.

Фото: commons.wikimedia.org by Par Antoine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Соус с грибами

Рассказываем, как приготовить идеальный грибной соус, который спасёт любой ужин.

Ингредиенты — проще некуда

Для базового рецепта понадобятся:

300 г свежих шампиньонов (или лесных грибов — будет только вкуснее)

1 луковица

2 зубчика чеснока

200 мл сливок (20-30%)

1 ст. л. муки

2 ст. л. сливочного масла

Соль, перец по вкусу

Щепотка мускатного ореха — по желанию

Можно добавить немного белого вина, тертого пармезана или свежего тимьяна — получится более глубокий вкус.

Пошаговый рецепт — всё просто

Подготовка

Нарежьте грибы пластинками, лук — мелким кубиком, чеснок — тонкими слайсами. Обжарка

В сковороде растопите сливочное масло. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы, готовьте 7-10 минут до румяности. Затем — чеснок и муку. Хорошо перемешайте, чтобы мука не образовала комков. Сливочная магия

Влейте сливки, убавьте огонь и томите соус до загустения, около 5 минут. Добавьте соль, перец, мускатный орех — и наслаждайтесь ароматом. Финальный штрих

По желанию — пробейте соус блендером до однородной текстуры или оставьте кусочки грибов для более "домашнего" варианта.

С чем подавать?

Этот грибной соус прекрасно сочетается:

с макаронами и пастой;

с мясом (особенно курицей, говядиной, свининой);

с картофельным пюре или запечённым картофелем;

с рисом и булгуром;

с блинами, драниками и даже гречкой.

А если положить его на поджаренный ломтик хлеба — получится быстрая и невероятно вкусная закуска.

Уточнения

Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.

