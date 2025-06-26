Пряный, сочный, идеальный: салат на каждый день и для гостей

Этот салат — настоящая находка для тех, кто любит сочетание яркого вкуса и сочности. Куриная грудка, приготовленная со специями, в тандеме с корейской морковкой, болгарским перцем и маринованным луком — это не просто салат, а полноценное блюдо, которое легко украсит как повседневный, так и праздничный стол.
Главная фишка рецепта — идеальный баланс вкусов: пикантность, лёгкая сладость, острота, нежность и хруст. При этом салат не перегружен ни по ингредиентам, ни по калорийности.
Куриная грудка — 250 г
Морковь по-корейски — 150 г
Красный сладкий перец — 150 г
Красный лук — 80 г
Чеснок — 2 зубчика
Петрушка — 4 веточки
Греческий йогурт — 1,5 ст. ложки
Майонез — 1,5 ст. ложки
Горчица зернистая — 1 ч. ложка
Белый винный уксус — 1 ст. ложка
Сахар — 0,5 ч. ложки
Соль — по вкусу
Для варки курицы:
Лавровый лист — 1 шт.
Душистый перец горошком — 3 шт.
Чёрный перец горошком — 5 шт.
Семена кориандра — 0,5 ч. ложки
1. Отварите курицу.
Выложите филе в небольшую кастрюлю, залейте холодной водой (примерно 500 мл). Доведите до кипения, снимите пену. Добавьте специи и чеснок, посолите. Варите на медленном огне 10 минут. Оставьте остывать прямо в бульоне.
2. Замаринуйте лук.
Лук нарежьте тонкими перьями, посыпьте щепоткой соли и сахара, влейте уксус и ложку воды. Перемешайте, слегка разомните руками и оставьте на 15 минут.
3. Подготовьте овощи.
Сладкий перец нарежьте тонкой соломкой, по толщине близкой к морковке.
Курицу выньте и разберите на волокна вручную.
4. Соберите салат.
Смешайте в миске курицу, перец, морковь по-корейски, отжатый маринованный лук.
5. Добавьте зелень и чеснок.
Петрушку мелко нарежьте, чеснок пропустите через пресс — всё добавьте к салату.
6. Приготовьте соус.
Смешайте майонез, йогурт, горчицу и щепотку соли. Заправьте салат и аккуратно перемешайте.
7. Подача.
Выложите в салатник. Подходит как самостоятельное блюдо, закуска или дополнение к рису/картофелю.
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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