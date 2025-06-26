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Пряный, сочный, идеальный: салат на каждый день и для гостей

2:52
Еда

Этот салат — настоящая находка для тех, кто любит сочетание яркого вкуса и сочности. Куриная грудка, приготовленная со специями, в тандеме с корейской морковкой, болгарским перцем и маринованным луком — это не просто салат, а полноценное блюдо, которое легко украсит как повседневный, так и праздничный стол.

Салат
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат

Главная фишка рецепта — идеальный баланс вкусов: пикантность, лёгкая сладость, острота, нежность и хруст. При этом салат не перегружен ни по ингредиентам, ни по калорийности.

Ингредиенты на 4 порции

  • Куриная грудка — 250 г

  • Морковь по-корейски — 150 г

  • Красный сладкий перец — 150 г

  • Красный лук — 80 г

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Петрушка — 4 веточки

  • Греческий йогурт — 1,5 ст. ложки

  • Майонез — 1,5 ст. ложки

  • Горчица зернистая — 1 ч. ложка

  • Белый винный уксус — 1 ст. ложка

  • Сахар — 0,5 ч. ложки

  • Соль — по вкусу

Для варки курицы:

  • Лавровый лист — 1 шт.

  • Душистый перец горошком — 3 шт.

  • Чёрный перец горошком — 5 шт.

  • Семена кориандра — 0,5 ч. ложки

Пошаговое приготовление

1. Отварите курицу.
Выложите филе в небольшую кастрюлю, залейте холодной водой (примерно 500 мл). Доведите до кипения, снимите пену. Добавьте специи и чеснок, посолите. Варите на медленном огне 10 минут. Оставьте остывать прямо в бульоне.

2. Замаринуйте лук.
Лук нарежьте тонкими перьями, посыпьте щепоткой соли и сахара, влейте уксус и ложку воды. Перемешайте, слегка разомните руками и оставьте на 15 минут.

3. Подготовьте овощи.
Сладкий перец нарежьте тонкой соломкой, по толщине близкой к морковке.
Курицу выньте и разберите на волокна вручную.

4. Соберите салат.
Смешайте в миске курицу, перец, морковь по-корейски, отжатый маринованный лук.

5. Добавьте зелень и чеснок.
Петрушку мелко нарежьте, чеснок пропустите через пресс — всё добавьте к салату.

6. Приготовьте соус.
Смешайте майонез, йогурт, горчицу и щепотку соли. Заправьте салат и аккуратно перемешайте.

7. Подача.
Выложите в салатник. Подходит как самостоятельное блюдо, закуска или дополнение к рису/картофелю.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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