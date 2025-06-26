Пряный, сочный, идеальный: салат на каждый день и для гостей

2:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот салат — настоящая находка для тех, кто любит сочетание яркого вкуса и сочности. Куриная грудка, приготовленная со специями, в тандеме с корейской морковкой, болгарским перцем и маринованным луком — это не просто салат, а полноценное блюдо, которое легко украсит как повседневный, так и праздничный стол.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат

Главная фишка рецепта — идеальный баланс вкусов: пикантность, лёгкая сладость, острота, нежность и хруст. При этом салат не перегружен ни по ингредиентам, ни по калорийности.

Ингредиенты на 4 порции

Куриная грудка — 250 г

Морковь по-корейски — 150 г

Красный сладкий перец — 150 г

Красный лук — 80 г

Чеснок — 2 зубчика

Петрушка — 4 веточки

Греческий йогурт — 1,5 ст. ложки

Майонез — 1,5 ст. ложки

Горчица зернистая — 1 ч. ложка

Белый винный уксус — 1 ст. ложка

Сахар — 0,5 ч. ложки

Соль — по вкусу

Для варки курицы:

Лавровый лист — 1 шт.

Душистый перец горошком — 3 шт.

Чёрный перец горошком — 5 шт.

Семена кориандра — 0,5 ч. ложки

Пошаговое приготовление

1. Отварите курицу.

Выложите филе в небольшую кастрюлю, залейте холодной водой (примерно 500 мл). Доведите до кипения, снимите пену. Добавьте специи и чеснок, посолите. Варите на медленном огне 10 минут. Оставьте остывать прямо в бульоне.

2. Замаринуйте лук.

Лук нарежьте тонкими перьями, посыпьте щепоткой соли и сахара, влейте уксус и ложку воды. Перемешайте, слегка разомните руками и оставьте на 15 минут.

3. Подготовьте овощи.

Сладкий перец нарежьте тонкой соломкой, по толщине близкой к морковке.

Курицу выньте и разберите на волокна вручную.

4. Соберите салат.

Смешайте в миске курицу, перец, морковь по-корейски, отжатый маринованный лук.

5. Добавьте зелень и чеснок.

Петрушку мелко нарежьте, чеснок пропустите через пресс — всё добавьте к салату.

6. Приготовьте соус.

Смешайте майонез, йогурт, горчицу и щепотку соли. Заправьте салат и аккуратно перемешайте.

7. Подача.

Выложите в салатник. Подходит как самостоятельное блюдо, закуска или дополнение к рису/картофелю.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

