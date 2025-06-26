Запечённые кабачки с сыром: рецепт, который любят даже те, кто не любит кабачки

Летом хочется лёгких, ароматных блюд — но без лишнего масла и тяжёлых соусов. Именно такой рецепт я готовлю снова и снова: запечённые цуккини с сыром страккино. Они получаются нежными, с румяной сырной корочкой, и при этом не содержат ни яиц, ни капли жареного масла.
Этот рецепт — идеальный выбор для лёгкого ужина, гарнира, вегетарианского ланча или даже офисного перекуса. А главное — всё очень просто: минимум ингредиентов, минимум усилий и всего 10 минут активной готовки.
Цуккини — 4 шт. (среднего размера)
Страккино — 150 г
Помидоры черри — 12 шт.
Пармезан — 3 ст. ложки
Петрушка — по вкусу
Оливковое масло — немного для смазывания
Соль — для подготовки цуккини
Подготовьте цуккини
Нарежьте их тонкими кружочками (около 3 мм, удобно с мандолиной). Посыпьте солью, выложите слоями в дуршлаг и оставьте на 30 минут, чтобы они отдали лишнюю влагу.
Обсушите
Промокните цуккини бумажным полотенцем — этот шаг избавит от "водянистости" при запекании.
Соберите блюдо
На застеленный пергаментом противень разложите кабачки в один слой.
Сверху выложите четвертинки черри, посыпьте измельчённой петрушкой и натёртым пармезаном.
Добавьте небольшие кусочки страккино по всей поверхности.
Запекайте
В духовке при 200 °C (режим — верх-низ) около 25 минут, до лёгкой золотистой корочки и плавления сыра.
Подавайте
Горячими, тёплыми или остывшими — вкусно в любом виде. Отлично подойдут как основное блюдо или гарнир.
Не пропускайте этап с солью — он делает текстуру цуккини идеальной.
Можно заменить страккино на рикотту или мягкий сливочный сыр.
Хотите румяную корочку? Посыпьте панировочными сухарями перед запеканием.
С моцареллой - замените страккино ломтиками высушенной моцареллы.
С ветчиной - добавьте пару слайсов между слоями.
С картофелем - чередуйте кабачки с тонкими кружками картофеля.
Веганская версия - используйте растительный сыр или тофу.
Крещенца (итал. crescenza), или Страккино (итал. stracchino) — итальянский мягкий сыр из коровьего молока, производимый в регионе Ломбардия.
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