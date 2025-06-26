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Запечённые кабачки с сыром: рецепт, который любят даже те, кто не любит кабачки

2:26
Еда

Летом хочется лёгких, ароматных блюд — но без лишнего масла и тяжёлых соусов. Именно такой рецепт я готовлю снова и снова: запечённые цуккини с сыром страккино. Они получаются нежными, с румяной сырной корочкой, и при этом не содержат ни яиц, ни капли жареного масла.

Запечённые кабачки
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Запечённые кабачки

Этот рецепт — идеальный выбор для лёгкого ужина, гарнира, вегетарианского ланча или даже офисного перекуса. А главное — всё очень просто: минимум ингредиентов, минимум усилий и всего 10 минут активной готовки.

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Цуккини — 4 шт. (среднего размера)

  • Страккино — 150 г

  • Помидоры черри — 12 шт.

  • Пармезан — 3 ст. ложки

  • Петрушка — по вкусу

  • Оливковое масло — немного для смазывания

  • Соль — для подготовки цуккини

Как приготовить

  1. Подготовьте цуккини
    Нарежьте их тонкими кружочками (около 3 мм, удобно с мандолиной). Посыпьте солью, выложите слоями в дуршлаг и оставьте на 30 минут, чтобы они отдали лишнюю влагу.

  2. Обсушите
    Промокните цуккини бумажным полотенцем — этот шаг избавит от "водянистости" при запекании.

  3. Соберите блюдо
    На застеленный пергаментом противень разложите кабачки в один слой.
    Сверху выложите четвертинки черри, посыпьте измельчённой петрушкой и натёртым пармезаном.
    Добавьте небольшие кусочки страккино по всей поверхности.

  4. Запекайте
    В духовке при 200 °C (режим — верх-низ) около 25 минут, до лёгкой золотистой корочки и плавления сыра.

  5. Подавайте
    Горячими, тёплыми или остывшими — вкусно в любом виде. Отлично подойдут как основное блюдо или гарнир.

Полезные советы

  • Не пропускайте этап с солью — он делает текстуру цуккини идеальной.

  • Можно заменить страккино на рикотту или мягкий сливочный сыр.

  • Хотите румяную корочку? Посыпьте панировочными сухарями перед запеканием.

Варианты на любой вкус

  • С моцареллой - замените страккино ломтиками высушенной моцареллы.

  • С ветчиной - добавьте пару слайсов между слоями.

  • С картофелем - чередуйте кабачки с тонкими кружками картофеля.

  • Веганская версия - используйте растительный сыр или тофу.

Уточнения

Крещенца (итал. crescenza), или Страккино (итал. stracchino) — итальянский мягкий сыр из коровьего молока, производимый в регионе Ломбардия. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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