Запечённые кабачки с сыром: рецепт, который любят даже те, кто не любит кабачки

2:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Летом хочется лёгких, ароматных блюд — но без лишнего масла и тяжёлых соусов. Именно такой рецепт я готовлю снова и снова: запечённые цуккини с сыром страккино. Они получаются нежными, с румяной сырной корочкой, и при этом не содержат ни яиц, ни капли жареного масла.

Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Запечённые кабачки

Этот рецепт — идеальный выбор для лёгкого ужина, гарнира, вегетарианского ланча или даже офисного перекуса. А главное — всё очень просто: минимум ингредиентов, минимум усилий и всего 10 минут активной готовки.

Ингредиенты (на 4 порции)

Цуккини — 4 шт. (среднего размера)

Страккино — 150 г

Помидоры черри — 12 шт.

Пармезан — 3 ст. ложки

Петрушка — по вкусу

Оливковое масло — немного для смазывания

Соль — для подготовки цуккини

Как приготовить

Подготовьте цуккини

Нарежьте их тонкими кружочками (около 3 мм, удобно с мандолиной). Посыпьте солью, выложите слоями в дуршлаг и оставьте на 30 минут, чтобы они отдали лишнюю влагу. Обсушите

Промокните цуккини бумажным полотенцем — этот шаг избавит от "водянистости" при запекании. Соберите блюдо

На застеленный пергаментом противень разложите кабачки в один слой.

Сверху выложите четвертинки черри, посыпьте измельчённой петрушкой и натёртым пармезаном.

Добавьте небольшие кусочки страккино по всей поверхности. Запекайте

В духовке при 200 °C (режим — верх-низ) около 25 минут, до лёгкой золотистой корочки и плавления сыра. Подавайте

Горячими, тёплыми или остывшими — вкусно в любом виде. Отлично подойдут как основное блюдо или гарнир.

Полезные советы

Не пропускайте этап с солью — он делает текстуру цуккини идеальной.

Можно заменить страккино на рикотту или мягкий сливочный сыр.

Хотите румяную корочку? Посыпьте панировочными сухарями перед запеканием.

Варианты на любой вкус

С моцареллой - замените страккино ломтиками высушенной моцареллы.

С ветчиной - добавьте пару слайсов между слоями.

С картофелем - чередуйте кабачки с тонкими кружками картофеля.

Веганская версия - используйте растительный сыр или тофу.

Уточнения

Крещенца (итал. crescenza), или Страккино (итал. stracchino) — итальянский мягкий сыр из коровьего молока, производимый в регионе Ломбардия.

