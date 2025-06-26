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Лимон и зелень: как запечь минтая так, чтобы он всем понравился

3:53
Еда

Минтай — это одна из самых популярных рыба среди любителей морепродуктов. Его плотное и нежное мясо не только вкусное, но и полезное. Кроме того, он доступен по цене и легко готовится. 

Рыба в кляре
Фото: Own work by Mw12310, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Рыба в кляре

Минтай, запеченный с лимоном и зеленью

Ингредиенты:

  • Минтай — 500 г (филе)
  • Лимон — 1 шт.
  • Оливковое масло — 2 ст. ложки
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Свежая зелень (петрушка, укроп) — по вкусу
  • Соль и перец — по вкусу

Приготовление:

  • Разогрейте духовку до 180°C.
  • Приготовьте маринад: в миске смешайте оливковое масло, сок лимона, пропущенный через пресс чеснок, соль и перец.
  • Филе минтая промойте и обсушите. Выложите его на противень, смазанный маслом, и полейте сверху подготовленным маринадом.
  • Укройте филе дольками лимона и посыпьте нарезанной зеленью.
  • Запекайте рыбу в духовке около 20-25 минут, пока она не станет мягкой и непрозрачной.

Минтай в кляре

Ингредиенты:

  • Минтай — 500 г (филе)
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука — 100 г
  • Панировочные сухари — 150 г
  • Соль и перец — по вкусу
  • Масло растительное — для жарки

Приготовление:

  • Филе минтая нарежьте на порционные куски, посолите и поперчите по вкусу.
  • В одной миске взбейте яйцо, в другой — подсыпьте муку, а в третьей — панировочные сухари.
  • Каждый кусочек сначала обваляйте в муке, затем окуните в яйцо и обваляйте в сухарях.
  • Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжаривайте гренки до золотистой корочки с обеих сторон.
  • Выложите готовые кусочки на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло, и подавайте с соусом или гарниром по желанию.

Минтай на пару с овощами

Ингредиенты:

  • Минтай — 500 г (филе)
  • Брокколи или цветная капуста — 200 г
  • Морковь — 1 шт.
  • Лимон — 0,5 шт.
  • Специи для рыбы — по вкусу
  • Соль и перец — по вкусу

Приготовление:

  • Приготовьте овощи: брокколи разделите на соцветия, морковь нарежьте тонкими лепестками или натрите на терке.
  • Филе минтая приправьте специями, солью и перцем. Полейте соком лимона.
  • В пароварке уложите овощи и сверху разместите рыбу.
  • Готовьте на пару около 15-20 минут до полной готовности рыбы и овощей.
  • Подавайте горячими, посыпав зеленым луком или укропом.

Минтай с картофелем в духовке

Ингредиенты:

  • Минтай — 500 г (филе)
  • Картофель — 4-5 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Сметана — 200 г
  • Соль и перец — по вкусу
  • Специи по желанию

Приготовление:

  • Предварительно разогрейте духовку до 180°C.
  • Картофель нарежьте кружочками, лук — полукольцами. Выложите их на дно формы для запекания.
  • Сверху разместите филе минтая, предварительно посолив и поперчив рыбу.
  • Полейте все сметаной и добавьте специи по вкусу.
  • Закройте форму фольгой и запекайте около 30 минут, затем снимите фольгу и готовьте еще 10-15 минут до золотистой корочки.

Минтай — это универсальная рыба, которую можно готовить различными способами: запекать, жарить, готовить на пару или в духовке. Каждое из предложенных блюд предшествуется простотой и доступностью. Попробуйте эти рецепты, чтобы наслаждаться вкусом и полезными свойствами минтая на своей кухне. 

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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