Лимон и зелень: как запечь минтая так, чтобы он всем понравился

3:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Минтай — это одна из самых популярных рыба среди любителей морепродуктов. Его плотное и нежное мясо не только вкусное, но и полезное. Кроме того, он доступен по цене и легко готовится.

Фото: Own work by Mw12310, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Рыба в кляре

Минтай, запеченный с лимоном и зеленью

Ингредиенты:

Минтай — 500 г (филе)

Лимон — 1 шт.

Оливковое масло — 2 ст. ложки

Чеснок — 2 зубчика

Свежая зелень (петрушка, укроп) — по вкусу

Соль и перец — по вкусу

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180°C.

Приготовьте маринад: в миске смешайте оливковое масло, сок лимона, пропущенный через пресс чеснок, соль и перец.

Филе минтая промойте и обсушите. Выложите его на противень, смазанный маслом, и полейте сверху подготовленным маринадом.

Укройте филе дольками лимона и посыпьте нарезанной зеленью.

Запекайте рыбу в духовке около 20-25 минут, пока она не станет мягкой и непрозрачной.

Минтай в кляре

Ингредиенты:

Минтай — 500 г (филе)

Яйцо — 1 шт.

Мука — 100 г

Панировочные сухари — 150 г

Соль и перец — по вкусу

Масло растительное — для жарки

Приготовление:

Филе минтая нарежьте на порционные куски, посолите и поперчите по вкусу.

В одной миске взбейте яйцо, в другой — подсыпьте муку, а в третьей — панировочные сухари.

Каждый кусочек сначала обваляйте в муке, затем окуните в яйцо и обваляйте в сухарях.

Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжаривайте гренки до золотистой корочки с обеих сторон.

Выложите готовые кусочки на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло, и подавайте с соусом или гарниром по желанию.

Минтай на пару с овощами

Ингредиенты:

Минтай — 500 г (филе)

Брокколи или цветная капуста — 200 г

Морковь — 1 шт.

Лимон — 0,5 шт.

Специи для рыбы — по вкусу

Соль и перец — по вкусу

Приготовление:

Приготовьте овощи: брокколи разделите на соцветия, морковь нарежьте тонкими лепестками или натрите на терке.

Филе минтая приправьте специями, солью и перцем. Полейте соком лимона.

В пароварке уложите овощи и сверху разместите рыбу.

Готовьте на пару около 15-20 минут до полной готовности рыбы и овощей.

Подавайте горячими, посыпав зеленым луком или укропом.

Минтай с картофелем в духовке

Ингредиенты:

Минтай — 500 г (филе)

Картофель — 4-5 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Сметана — 200 г

Соль и перец — по вкусу

Специи по желанию

Приготовление:

Предварительно разогрейте духовку до 180°C.

Картофель нарежьте кружочками, лук — полукольцами. Выложите их на дно формы для запекания.

Сверху разместите филе минтая, предварительно посолив и поперчив рыбу.

Полейте все сметаной и добавьте специи по вкусу.

Закройте форму фольгой и запекайте около 30 минут, затем снимите фольгу и готовьте еще 10-15 минут до золотистой корочки.

Минтай — это универсальная рыба, которую можно готовить различными способами: запекать, жарить, готовить на пару или в духовке. Каждое из предложенных блюд предшествуется простотой и доступностью. Попробуйте эти рецепты, чтобы наслаждаться вкусом и полезными свойствами минтая на своей кухне.