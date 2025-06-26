Лимон и зелень: как запечь минтая так, чтобы он всем понравился

Минтай — это одна из самых популярных рыба среди любителей морепродуктов. Его плотное и нежное мясо не только вкусное, но и полезное. Кроме того, он доступен по цене и легко готовится.
Фото: Own work by Mw12310, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Рыба в кляре
Минтай, запеченный с лимоном и зеленью
Ингредиенты:
Минтай — 500 г (филе)
Лимон — 1 шт.
Оливковое масло — 2 ст. ложки
Чеснок — 2 зубчика
Свежая зелень (петрушка, укроп) — по вкусу
Соль и перец — по вкусу
Приготовление:
Разогрейте духовку до 180°C.
Приготовьте маринад: в миске смешайте оливковое масло, сок лимона, пропущенный через пресс чеснок, соль и перец.
Филе минтая промойте и обсушите. Выложите его на противень, смазанный маслом, и полейте сверху подготовленным маринадом.
Укройте филе дольками лимона и посыпьте нарезанной зеленью.
Запекайте рыбу в духовке около 20-25 минут, пока она не станет мягкой и непрозрачной.
Минтай в кляре
Ингредиенты:
Минтай — 500 г (филе)
Яйцо — 1 шт.
Мука — 100 г
Панировочные сухари — 150 г
Соль и перец — по вкусу
Масло растительное — для жарки
Приготовление:
Филе минтая нарежьте на порционные куски, посолите и поперчите по вкусу.
В одной миске взбейте яйцо, в другой — подсыпьте муку, а в третьей — панировочные сухари.
Каждый кусочек сначала обваляйте в муке, затем окуните в яйцо и обваляйте в сухарях.
Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжаривайте гренки до золотистой корочки с обеих сторон.
Выложите готовые кусочки на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло, и подавайте с соусом или гарниром по желанию.
Минтай на пару с овощами
Ингредиенты:
Минтай — 500 г (филе)
Брокколи или цветная капуста — 200 г
Морковь — 1 шт.
Лимон — 0,5 шт.
Специи для рыбы — по вкусу
Соль и перец — по вкусу
Приготовление:
Приготовьте овощи: брокколи разделите на соцветия, морковь нарежьте тонкими лепестками или натрите на терке.
Филе минтая приправьте специями, солью и перцем. Полейте соком лимона.
В пароварке уложите овощи и сверху разместите рыбу.
Готовьте на пару около 15-20 минут до полной готовности рыбы и овощей.
Подавайте горячими, посыпав зеленым луком или укропом.
Минтай с картофелем в духовке
Ингредиенты:
Минтай — 500 г (филе)
Картофель — 4-5 шт.
Лук репчатый — 1 шт.
Сметана — 200 г
Соль и перец — по вкусу
Специи по желанию
Приготовление:
Предварительно разогрейте духовку до 180°C.
Картофель нарежьте кружочками, лук — полукольцами. Выложите их на дно формы для запекания.
Сверху разместите филе минтая, предварительно посолив и поперчив рыбу.
Полейте все сметаной и добавьте специи по вкусу.
Закройте форму фольгой и запекайте около 30 минут, затем снимите фольгу и готовьте еще 10-15 минут до золотистой корочки.
Минтай — это универсальная рыба, которую можно готовить различными способами: запекать, жарить, готовить на пару или в духовке. Каждое из предложенных блюд предшествуется простотой и доступностью. Попробуйте эти рецепты, чтобы наслаждаться вкусом и полезными свойствами минтая на своей кухне.