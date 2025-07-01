Пасты много не бывает: грибная лазанья с бешамелем растопит даже самого строгого

Аромат сливок, подрумяненные шампиньоны, сырная корочка, тающая на глазах… Нет, вы не в ресторане — вы дома. И перед вами лазанья, которой хочется аплодировать стоя. Это несложный, но эффектный рецепт: уютный, насыщенный, с характером. Запекается легко — а в памяти остаётся надолго.
Грибы — главные герои вкуса
Начинаем с самого ароматного компонента. Грибы (лучше всего — свежие шампиньоны) тщательно моем, обсушиваем и нарезаем крупными пластинами. Мелчить не стоит — важна текстура.
На сковороде разогреваем ложку оливкового масла, обжариваем мелко нарезанный лук до прозрачности, затем добавляем грибы. Готовим на сильном огне — чтобы испарилась лишняя влага и появился румянец. Это даст насыщенный вкус, без "варёных" ноток.
В самом конце добавляем чеснок, соль и свежемолотый чёрный перец. Хотите глубже вкус — положите ложку томатной пасты. Это необязательно, но красиво работает на фоне сливок и сыра.
Бешамель — душа и связующее блюда
Пока грибы шкворчат, делаем соус:
растапливаем 50-60 г сливочного масла;
добавляем 2-3 ст. ложки муки, быстро размешиваем — пусть немного поджарится, чтобы не чувствовалась мука;
тонкой струйкой вливаем 500-600 мл молока, активно мешая венчиком до густоты (соус должен "обволакивать" ложку);
приправляем солью, белым перцем и мускатным орехом.
Соус не должен быть жидким — иначе лазанья "поплывёт".
Сборка: просто и вкусно
Теперь — самое приятное:
берём форму, смазываем её маслом или тонким слоем соуса;
кладём первый слой готовых листов лазаньи (не требующих отваривания);
выкладываем часть грибов, поливаем соусом и посыпаем сыром.
Лучше всего использовать микс: моцарелла даст тягучесть, пармезан или другой твёрдый сыр — пикантность.
Повторяем: листы — начинка — соус — сыр. Последний слой должен быть максимально сырным.
В духовку — и ждём ароматного волшебства
Разогреваем духовку до 180-200 °C и отправляем туда нашу красоту на 30-40 минут. Ориентир — золотистая корочка и пузырьки по краям формы.
После запекания дайте лазанье "отдохнуть" 10-15 минут — так слои лучше схватятся, а порции получатся аккуратными.
Сервировка — как финальный штрих
Подавайте с хрустящим багетом и свежим зелёным салатом. Каждая вилка раскроет вам слоёную нежность пасты, сливочную гладкость соуса и грибной аромат с легкой сырной щедростью.
Это не просто ужин — это домашний праздник вкуса, доступный без особых усилий.
Лаза́нья - макаронное изделие, тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника, а также блюдо итальянской кухни, традиционно приготовляемое из тонких листов теста (собственно и называющихся лазанья) со слоями различной начинки.
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