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Пасты много не бывает: грибная лазанья с бешамелем растопит даже самого строгого

3:03
Еда

Аромат сливок, подрумяненные шампиньоны, сырная корочка, тающая на глазах… Нет, вы не в ресторане — вы дома. И перед вами лазанья, которой хочется аплодировать стоя. Это несложный, но эффектный рецепт: уютный, насыщенный, с характером. Запекается легко — а в памяти остаётся надолго.

Лазанья с грибами
Фото: flickr.com by PoiseWinsTitles, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лазанья с грибами

Грибы — главные герои вкуса

Начинаем с самого ароматного компонента. Грибы (лучше всего — свежие шампиньоны) тщательно моем, обсушиваем и нарезаем крупными пластинами. Мелчить не стоит — важна текстура.

На сковороде разогреваем ложку оливкового масла, обжариваем мелко нарезанный лук до прозрачности, затем добавляем грибы. Готовим на сильном огне — чтобы испарилась лишняя влага и появился румянец. Это даст насыщенный вкус, без "варёных" ноток.

В самом конце добавляем чеснок, соль и свежемолотый чёрный перец. Хотите глубже вкус — положите ложку томатной пасты. Это необязательно, но красиво работает на фоне сливок и сыра.

Бешамель — душа и связующее блюда

Пока грибы шкворчат, делаем соус:

  • растапливаем 50-60 г сливочного масла;

  • добавляем 2-3 ст. ложки муки, быстро размешиваем — пусть немного поджарится, чтобы не чувствовалась мука;

  • тонкой струйкой вливаем 500-600 мл молока, активно мешая венчиком до густоты (соус должен "обволакивать" ложку);

  • приправляем солью, белым перцем и мускатным орехом.

Соус не должен быть жидким — иначе лазанья "поплывёт".

Сборка: просто и вкусно

Теперь — самое приятное:

  • берём форму, смазываем её маслом или тонким слоем соуса;

  • кладём первый слой готовых листов лазаньи (не требующих отваривания);

  • выкладываем часть грибов, поливаем соусом и посыпаем сыром.

Лучше всего использовать микс: моцарелла даст тягучесть, пармезан или другой твёрдый сыр — пикантность.

Повторяем: листы — начинка — соус — сыр. Последний слой должен быть максимально сырным.

В духовку — и ждём ароматного волшебства

Разогреваем духовку до 180-200 °C и отправляем туда нашу красоту на 30-40 минут. Ориентир — золотистая корочка и пузырьки по краям формы.

После запекания дайте лазанье "отдохнуть" 10-15 минут — так слои лучше схватятся, а порции получатся аккуратными.

Сервировка — как финальный штрих

Подавайте с хрустящим багетом и свежим зелёным салатом. Каждая вилка раскроет вам слоёную нежность пасты, сливочную гладкость соуса и грибной аромат с легкой сырной щедростью.

Это не просто ужин — это домашний праздник вкуса, доступный без особых усилий.

Уточнения

Лаза́нья - макаронное изделие, тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника, а также блюдо итальянской кухни, традиционно приготовляемое из тонких листов теста (собственно и называющихся лазанья) со слоями различной начинки.

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Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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