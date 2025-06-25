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Кабачковые котлетки с фетой: лёгкий рецепт, который станет любимым в вашем доме

1:43
Еда

Котлетки из кабачков — вкусное и легкое блюдо, которое порадует многих. Они обладают нежной текстурой и отлично впитывают ароматы специй и добавленных ингредиентов.

котлетки из кабачков
Фото: chadgpt by chadgpt. is licensed under Free More info
котлетки из кабачков

Приготовленные с золотистой корочкой такие котлетки могут служить отличным дополнением к гарниру или самостоятельным блюдом. Их можно подавать со сметаной, йогуртом или соусом по вашему выбору, согласно iefimerida.

Ингредиенты

  • 1 кг кабачков, натертых на крупной терке и хорошо отжатых,
  • 2 луковицы, мелко нарезанные,
  • 3 ст. л. петрушки, мелко нарезанной,
  • 3 ст. л. укропа, мелко нарезанного,
  • 2 яйца,
  • 200 г феты, крупно натертой,
  • 200 г пшеничной муки,
  • соль и свежемолотый черный перец — по вкусу.

Приготовление

1. В большой миске соедините все ингредиенты, посолите, поперчите и тщательно перемешайте руками до получения густой, вязкой массы.
2. Если тесто получается слишком жидким — добавьте немного муки или панировочных сухарей.
3. Накройте миску пленкой и уберите в холодильник на 30 минут, чтобы смесь "схватилась".
4. Разогрейте духовку до 200 °C.
5. Сформируйте плоские котлетки округлой формы и выложите их на противень с пергаментной бумагой.
6. Выпекайте 7-8 минут с одной стороны, затем аккуратно переверните и готовьте ещё 7-8 минут.
7. Подавайте горячими, к примеру, со сметаной.

Уточнения

Фе́та (греч. Φέτα — ломоть, срез) — традиционный греческий сыр белого цвета из овечьего молока.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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