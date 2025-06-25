Кабачковые котлетки с фетой: лёгкий рецепт, который станет любимым в вашем доме

Котлетки из кабачков — вкусное и легкое блюдо, которое порадует многих. Они обладают нежной текстурой и отлично впитывают ароматы специй и добавленных ингредиентов.
Приготовленные с золотистой корочкой такие котлетки могут служить отличным дополнением к гарниру или самостоятельным блюдом. Их можно подавать со сметаной, йогуртом или соусом по вашему выбору, согласно iefimerida.
Ингредиенты
Приготовление
1. В большой миске соедините все ингредиенты, посолите, поперчите и тщательно перемешайте руками до получения густой, вязкой массы.
2. Если тесто получается слишком жидким — добавьте немного муки или панировочных сухарей.
3. Накройте миску пленкой и уберите в холодильник на 30 минут, чтобы смесь "схватилась".
4. Разогрейте духовку до 200 °C.
5. Сформируйте плоские котлетки округлой формы и выложите их на противень с пергаментной бумагой.
6. Выпекайте 7-8 минут с одной стороны, затем аккуратно переверните и готовьте ещё 7-8 минут.
7. Подавайте горячими, к примеру, со сметаной.
Фе́та (греч. Φέτα — ломоть, срез) — традиционный греческий сыр белого цвета из овечьего молока.
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