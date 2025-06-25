Тонкости японской кухни: как готовить панкейки, которые тают во рту

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда мы думаем о пышных блинчиках, в голову чаще приходят американские панкейки, но на фоне японских они кажутся плоскими и простыми.

Фото: chadgpt is licensed under Free More info панкейки

Как же приготовить эту культовую нежность из Страны восходящего солнца? Очень легко и быстро. Главное — правильно взбитые белки. И, конечно, важна правильная сковорода — обычная плоская для блинов не подойдёт. Лучше использовать глубокую.

Ингредиенты

200 г пшеничной муки,

60 мл теплого молока,

около 30 г растопленного сливочного масла,

3 средних яичных желтка,

15 г сахара,

1 ч. л. разрыхлителя,

1 пакетик ванилина.

Для белковой пены

6 яичных белков,

60 г сахара,

щепотка соли.

Приготовление

1. Вылейте белки в сухую чистую миску, добавьте щепотку соли и взбейте миксером на высокой скорости до плотной пены. Затем постепенно добавляйте сахар и продолжайте взбивать до глянцевой консистенции.

2. В другой миске взбейте желтки с молоком, растопленным маслом, сахаром и ванилью. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и аккуратно перемешайте до объединения ингредиентов.

3. Постепенно добавляйте белковую пену к тесту, аккуратно вмешивая, чтобы сохранить воздушность массы.

4. Подготовьте сковороду — лучше глубокую — и слегка смажьте её маслом. Выложите тесто с помощью глубокой ложки, формируя высокие панкейки. Готовьте на слабом огне под крышкой, чтобы они хорошо поднялись и пропеклись внутри.

Уточнения

Панкейк (англ. pancake; pan — «сковорода», cake — «торт») — мучное изделие плоской формы, выпекаемое на сковороде.

