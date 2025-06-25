Тонкости японской кухни: как готовить панкейки, которые тают во рту

Когда мы думаем о пышных блинчиках, в голову чаще приходят американские панкейки, но на фоне японских они кажутся плоскими и простыми.
Как же приготовить эту культовую нежность из Страны восходящего солнца? Очень легко и быстро. Главное — правильно взбитые белки. И, конечно, важна правильная сковорода — обычная плоская для блинов не подойдёт. Лучше использовать глубокую.
Ингредиенты
Для белковой пены
Приготовление
1. Вылейте белки в сухую чистую миску, добавьте щепотку соли и взбейте миксером на высокой скорости до плотной пены. Затем постепенно добавляйте сахар и продолжайте взбивать до глянцевой консистенции.
2. В другой миске взбейте желтки с молоком, растопленным маслом, сахаром и ванилью. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и аккуратно перемешайте до объединения ингредиентов.
3. Постепенно добавляйте белковую пену к тесту, аккуратно вмешивая, чтобы сохранить воздушность массы.
4. Подготовьте сковороду — лучше глубокую — и слегка смажьте её маслом. Выложите тесто с помощью глубокой ложки, формируя высокие панкейки. Готовьте на слабом огне под крышкой, чтобы они хорошо поднялись и пропеклись внутри.
Панкейк (англ. pancake; pan — «сковорода», cake — «торт») — мучное изделие плоской формы, выпекаемое на сковороде.
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