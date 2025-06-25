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Тонкости японской кухни: как готовить панкейки, которые тают во рту

1:45
Еда

Когда мы думаем о пышных блинчиках, в голову чаще приходят американские панкейки, но на фоне японских они кажутся плоскими и простыми.

панкейки
Фото: chadgpt is licensed under Free More info
панкейки

Как же приготовить эту культовую нежность из Страны восходящего солнца? Очень легко и быстро. Главное — правильно взбитые белки. И, конечно, важна правильная сковорода — обычная плоская для блинов не подойдёт. Лучше использовать глубокую.

Ингредиенты

  • 200 г пшеничной муки,
  • 60 мл теплого молока,
  • около 30 г растопленного сливочного масла,
  • 3 средних яичных желтка,
  • 15 г сахара,
  • 1 ч. л. разрыхлителя,
  • 1 пакетик ванилина.

Для белковой пены

  • 6 яичных белков,
  • 60 г сахара,
  •  щепотка соли.

Приготовление

1. Вылейте белки в сухую чистую миску, добавьте щепотку соли и взбейте миксером на высокой скорости до плотной пены. Затем постепенно добавляйте сахар и продолжайте взбивать до глянцевой консистенции.

2. В другой миске взбейте желтки с молоком, растопленным маслом, сахаром и ванилью. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и аккуратно перемешайте до объединения ингредиентов.

3. Постепенно добавляйте белковую пену к тесту, аккуратно вмешивая, чтобы сохранить воздушность массы.

4. Подготовьте сковороду — лучше глубокую — и слегка смажьте её маслом. Выложите тесто с помощью глубокой ложки, формируя высокие панкейки. Готовьте на слабом огне под крышкой, чтобы они хорошо поднялись и пропеклись внутри.

Уточнения

Панкейк (англ. pancake; pan — «сковорода», cake — «торт») — мучное изделие плоской формы, выпекаемое на сковороде.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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