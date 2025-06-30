Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Золотой пистолет, часы за миллиарды и личное поздравление Путина: как женился Адам Кадыров
Самый нежный суп без грамма мяса: всё держится на одном неожиданном трюке
Ароматные розы и мощные бутоны — и всё благодаря дешёвому порошку
Наука против заноса: зачем в зимние шины начали добавлять скорлупу и уголь, и причем тут японцы
Секрет мощного куста: уберите эти ветви сразу после урожая
Дом там, где поддержка: Путин поставил задачу — строить больше и быстрее
Китай строит больше, чем Европа успевает включить: 100 солнечных панелей в секунду — это только начало
Сода в быту: 10 вещей, которые никогда нельзя чистить этим универсальным средством
Цифровые диверсанты: Scattered Spider готовит авиационную катастрофу века

Как сделать домашние голубцы нежными, сочными и ароматными — проверенные методы

2:29
Еда

Голубцы — это одно из самых душевных и уютных блюд в домашней кухне. Они объединяют нежные капустные листья и сочную ароматную начинку, создавая неповторимый вкус семейного тепла. Несмотря на кажущуюся простоту, приготовить идеальные голубцы — настоящее искусство. В этом рецепте мы раскроем главные секреты, которые помогут добиться нежности капусты, сочности фарша и восхитительного томатно-сметанного соуса. Готовьтесь к настоящему вкусовому удовольствию.

голубцы
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain
голубцы

Для вкусных голубцов берите крупные, плотные кочаны с гладкими листьями — они лучше поддаются размягчению.

  • Отварите кочан в подсоленной воде до мягкости листьев, но без разрыва;

  • Добавьте ложку уксуса — сохранит цвет и упругость;

  • Можно заморозить капусту на сутки, потом разморозить — листья станут мягче.

Идеальная начинка

Ключ к сочности — фарш из смеси свинины и говядины (половина на половину).

  • Обжарьте лук и морковь для сладости и аромата;

  • Рис выбирайте длиннозерный или пропаренный, отварите до полуготовности;

  • Смешайте фарш с рисом, добавьте яйцо, соль, перец, специи (паприка, сушеный чеснок);

  • Немного бульона или сливок сделает начинку нежнее.

Заворачивание голубцов

  • Кладите ложку начинки на основание листа;

  • Подворачивайте края внутрь и плотно сворачивайте рулетиком;

  • Не перебарщивайте с начинкой — голубец может лопнуть;

  • Укладывайте плотно в кастрюлю швом вниз.

Приготовление и соус

  • Соус: томатная паста, разведенная в горячей воде или бульоне, сметана, соль, сахар, лавровый лист, перец горошком;

  • Залейте голубцы соусом почти полностью;

  • Доведите до кипения, томите на минимальном огне 40-60 минут;

  • Длительное тушение сделает капусту нежной, а вкус — гармоничным.

Секреты шефа

  • Перед тушением обжарьте голубцы на масле до золотистой корочки — аромат станет глубже;

  • Добавьте в соус ложку сливочного масла или сахара — вкус станет более округлым и бархатистым.

Подача

Готовые голубцы выньте шумовкой, полейте соусом, щедро посыпьте свежей зеленью. Дайте немного настояться — и блюдо раскроет все свои вкусовые грани.

 

Уточнения

Голубцы́ - традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской и русской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Секретный список: какие документы нельзя показывать инспектору ГИБДД ни при каких условиях
Авто
Секретный список: какие документы нельзя показывать инспектору ГИБДД ни при каких условиях Аудио 
Трасса мечты или шоссе абсурда: что не так с самыми дорогими дорогами страны
Авто
Трасса мечты или шоссе абсурда: что не так с самыми дорогими дорогами страны Аудио 
Пасть больше тела в 11 раз: монстр из глубин, который живет по законам тьмы
Домашние животные
Пасть больше тела в 11 раз: монстр из глубин, который живет по законам тьмы Аудио 
Популярное
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства

Выпуск легковых автомобилей в России упал почти на 50% за май, но по итогам полугодия сектор всё же в плюсе — правда, с оговорками.

Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Трасса мечты или шоссе абсурда: что не так с самыми дорогими дорогами страны
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Ликвидация азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге стала поводом для мести Баку за потери на Украине Любовь Степушова 13 экспедиций, нефтяные войны и новый ковчег: как русский офицер Иван Беляев переписал историю континента Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Секретный список: какие документы нельзя показывать инспектору ГИБДД ни при каких условиях
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Последние материалы
Ликвидация азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге стала поводом для мести Баку за потери на Украине
Ароматные розы и мощные бутоны — и всё благодаря дешёвому порошку
Наука против заноса: зачем в зимние шины начали добавлять скорлупу и уголь, и причем тут японцы
Секрет мощного куста: уберите эти ветви сразу после урожая
Дом там, где поддержка: Путин поставил задачу — строить больше и быстрее
Китай строит больше, чем Европа успевает включить: 100 солнечных панелей в секунду — это только начало
Сода в быту: 10 вещей, которые никогда нельзя чистить этим универсальным средством
Цифровые диверсанты: Scattered Spider готовит авиационную катастрофу века
Лопата губит урожай: вот почему землю нельзя копать
Шерсть, злость и ни капли любви: что скрывает самая недоверчивая морда в мире
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.