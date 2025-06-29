Легкий салат с хрустящими овощами и креветками — вкусное решение для быстрого ужина

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Забудьте о скучных гарнирах! Этот салат — сочетание сладковатых креветок, кремового авокадо, хрустящего огурца и сочных томатов черри. Быстро, легко и очень вкусно.

Фото: freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ салат с креветками и гренками

Секреты вкуса и текстуры

Креветки придают благородство и сытность;

Авокадо — нежность и кремовость;

Огурец и томаты черри — свежий хруст и кислинка;

Красный лук или шалот добавляют пикантную нотку.

Ингредиенты на 2 порции:

Креветки (королевские или тигровые): 250-300 г;

Авокадо: 1 крупный или 2 средних;

Огурец: 1 шт. (около 150 г);

Томаты черри: 100-150 г;

Красный лук или лук-шалот: ¼ небольшой луковицы;

Свежая зелень (кинза, петрушка, укроп): небольшой пучок;

Лимон или лайм (сок): ½ шт.;

Оливковое масло: 2-3 ст. л.;

Соль, свежемолотый черный перец — по вкусу;

Чеснок (опционально): 1 зубчик.

Как готовить — пошагово:

Креветки отварите 2-3 минуты или обжарьте с чесноком по 1-2 минуты с каждой стороны, остудите. Авокадо разрежьте, выньте мякоть и нарежьте кубиками, сбрызните лимонным соком. Огурец нарежьте кубиками или полукольцами, томаты — пополам или четвертинками, лук тонко нашинкуйте, зелень мелко порубите. Смешайте в миске креветки, авокадо, огурец, томаты, лук и зелень. Заправьте оставшимся лимонным соком и оливковым маслом, аккуратно перемешайте, посолите и поперчите.

Подавайте сразу, чтобы авокадо не потемнело. Украсьте зеленью, долькой лимона или лайма, добавьте целые креветки для красоты.

Уточнения

Салат - холодное блюдо, смесь разнообразных нарезанных продуктов.

