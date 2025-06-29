Легкий салат с хрустящими овощами и креветками — вкусное решение для быстрого ужина

Забудьте о скучных гарнирах! Этот салат — сочетание сладковатых креветок, кремового авокадо, хрустящего огурца и сочных томатов черри. Быстро, легко и очень вкусно.
Креветки придают благородство и сытность;
Авокадо — нежность и кремовость;
Огурец и томаты черри — свежий хруст и кислинка;
Красный лук или шалот добавляют пикантную нотку.
Креветки (королевские или тигровые): 250-300 г;
Авокадо: 1 крупный или 2 средних;
Огурец: 1 шт. (около 150 г);
Томаты черри: 100-150 г;
Красный лук или лук-шалот: ¼ небольшой луковицы;
Свежая зелень (кинза, петрушка, укроп): небольшой пучок;
Лимон или лайм (сок): ½ шт.;
Оливковое масло: 2-3 ст. л.;
Соль, свежемолотый черный перец — по вкусу;
Чеснок (опционально): 1 зубчик.
Креветки отварите 2-3 минуты или обжарьте с чесноком по 1-2 минуты с каждой стороны, остудите.
Авокадо разрежьте, выньте мякоть и нарежьте кубиками, сбрызните лимонным соком.
Огурец нарежьте кубиками или полукольцами, томаты — пополам или четвертинками, лук тонко нашинкуйте, зелень мелко порубите.
Смешайте в миске креветки, авокадо, огурец, томаты, лук и зелень.
Заправьте оставшимся лимонным соком и оливковым маслом, аккуратно перемешайте, посолите и поперчите.
Подавайте сразу, чтобы авокадо не потемнело. Украсьте зеленью, долькой лимона или лайма, добавьте целые креветки для красоты.
Салат - холодное блюдо, смесь разнообразных нарезанных продуктов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.