Как получить ресторанную корочку на мясе с помощью правильного разогрева сковороды

Часто при жарке стейков или котлет мясо прилипает к сковороде и теряет сок. Причина — неправильный момент добавления продукта на сковороду. В статье раскрываем секреты правильного разогрева сковороды и масла, чтобы добиться сочного и красивого блюда.
Если сразу класть мясо на сковороду с недостаточно прогретым маслом, оно прилипает и рвётся. Это происходит из-за низкой температуры и отсутствия антипригарного слоя.
Масло должно достигнуть "точки дыма", чтобы образовался защитный слой между мясом и металлом. Сковорода тоже должна быть хорошо прогрета, чтобы горячий металл не охлаждался холодным мясом.
Капните немного воды на сковороду: если вода шипит и испаряется — еще не готово. Если вода скатывается шариками и "бегает" по поверхности — пора добавлять масло.
Разогрейте пустую сковороду 2-4 минуты на среднем огне.
Добавьте масло, распределите по дну.
Подождите 30-60 секунд, пока масло не начнет слегка дымиться или завихряться.
Аккуратно положите мясо, оно должно сразу зашипеть.
Не трогайте 1-2 минуты, дайте корочке образоваться.
Высокая температура вызывает реакцию Майяра — формируется вкусная корочка и соки запечатываются внутри. Мясо не тушится, а именно жарится.
Мясо легко переворачивается, не прилипает, остается сочным, а сковорода — чистой. Терпение и правильная подготовка — главный секрет идеальной жарки мяса. Следуйте этим правилам, и готовка превратится в удовольствие.
Стейк - толстый кусок обжаренного мяса или рыбы.
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