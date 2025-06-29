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Как получить ресторанную корочку на мясе с помощью правильного разогрева сковороды

1:56
Еда

Часто при жарке стейков или котлет мясо прилипает к сковороде и теряет сок. Причина — неправильный момент добавления продукта на сковороду. В статье раскрываем секреты правильного разогрева сковороды и масла, чтобы добиться сочного и красивого блюда.

Мясо
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мясо

Почему мясо прилипает к сковороде

Если сразу класть мясо на сковороду с недостаточно прогретым маслом, оно прилипает и рвётся. Это происходит из-за низкой температуры и отсутствия антипригарного слоя.

Важность точки дыма масла и температуры сковороды

Масло должно достигнуть "точки дыма", чтобы образовался защитный слой между мясом и металлом. Сковорода тоже должна быть хорошо прогрета, чтобы горячий металл не охлаждался холодным мясом.

Как проверить температуру сковороды

Капните немного воды на сковороду: если вода шипит и испаряется — еще не готово. Если вода скатывается шариками и "бегает" по поверхности — пора добавлять масло.

Правильный порядок действий

  1. Разогрейте пустую сковороду 2-4 минуты на среднем огне.

  2. Добавьте масло, распределите по дну.

  3. Подождите 30-60 секунд, пока масло не начнет слегка дымиться или завихряться.

  4. Аккуратно положите мясо, оно должно сразу зашипеть.

  5. Не трогайте 1-2 минуты, дайте корочке образоваться.

Почему это работает

Высокая температура вызывает реакцию Майяра — формируется вкусная корочка и соки запечатываются внутри. Мясо не тушится, а именно жарится.

Результат правильного подхода

Мясо легко переворачивается, не прилипает, остается сочным, а сковорода — чистой. Терпение и правильная подготовка — главный секрет идеальной жарки мяса. Следуйте этим правилам, и готовка превратится в удовольствие.

Уточнения

Стейк - толстый кусок обжаренного мяса или рыбы.

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Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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