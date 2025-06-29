Как получить ресторанную корочку на мясе с помощью правильного разогрева сковороды

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Часто при жарке стейков или котлет мясо прилипает к сковороде и теряет сок. Причина — неправильный момент добавления продукта на сковороду. В статье раскрываем секреты правильного разогрева сковороды и масла, чтобы добиться сочного и красивого блюда.

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мясо

Почему мясо прилипает к сковороде

Если сразу класть мясо на сковороду с недостаточно прогретым маслом, оно прилипает и рвётся. Это происходит из-за низкой температуры и отсутствия антипригарного слоя.

Важность точки дыма масла и температуры сковороды

Масло должно достигнуть "точки дыма", чтобы образовался защитный слой между мясом и металлом. Сковорода тоже должна быть хорошо прогрета, чтобы горячий металл не охлаждался холодным мясом.

Как проверить температуру сковороды

Капните немного воды на сковороду: если вода шипит и испаряется — еще не готово. Если вода скатывается шариками и "бегает" по поверхности — пора добавлять масло.

Правильный порядок действий

Разогрейте пустую сковороду 2-4 минуты на среднем огне. Добавьте масло, распределите по дну. Подождите 30-60 секунд, пока масло не начнет слегка дымиться или завихряться. Аккуратно положите мясо, оно должно сразу зашипеть. Не трогайте 1-2 минуты, дайте корочке образоваться.

Почему это работает

Высокая температура вызывает реакцию Майяра — формируется вкусная корочка и соки запечатываются внутри. Мясо не тушится, а именно жарится.

Результат правильного подхода

Мясо легко переворачивается, не прилипает, остается сочным, а сковорода — чистой. Терпение и правильная подготовка — главный секрет идеальной жарки мяса. Следуйте этим правилам, и готовка превратится в удовольствие.

Уточнения

Стейк - толстый кусок обжаренного мяса или рыбы.

