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Как сделать домашние блинчики воздушными — простой трюк от профессиональных поваров

1:10
Еда

Ресторанные блинчики всегда кажутся пышнее и воздушнее домашних. Профессионалы знают один простой секрет, который делает тесто особенным. В этой статье расскажем, как с помощью небольшого изменения в рецепте добиться идеальной консистенции и вкуса.

Фаршированные блины
Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фаршированные блины

Почему домашние блинчики часто не такие пышные

Любители чаще всего используют только молоко при приготовлении теста. Это делает блинчики менее воздушными и более плотными.

Секрет пышности от профессионалов

Опытные повара рекомендуют заменить часть молока газированной водой. Это простой, но эффективный трюк, который кардинально меняет структуру теста.

Как именно использовать газированную воду

Замените около 30 % молока в рецепте на несладкую газированную воду. Пузырьки газа создают внутри теста воздушные карманы, благодаря чему блинчики становятся легче и пышнее.

Результат: идеальное тесто для пышных блинчиков

Такое тесто легко жарится и даёт блины с нежной текстурой и воздушностью, как в лучших ресторанах.

Уточнения

Блины́ - блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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