Секреты сочной и тянущейся пиццы из морозилки: выбор сыра и правильная температура выпекания

Мороженая пицца — быстрый вариант для ужина, но часто она получается сухой или безвкусной. Несколько простых хитростей помогут вам превратить её в блюдо, как из ресторана. В этой статье расскажем, как добиться идеальной корочки и сочной начинки с помощью простых домашних приёмов.

Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Итальянская пицца

Майонез для хрустящей корочки

Перед тем как ставить пиццу в духовку, смажьте края теста майонезом. Во время выпекания он превратится в золотистую сырную корочку, придавая блюду аппетитный вид и вкус.

Специи для свежести вкуса

Посыпьте края сушёным чесноком и паприкой. Эти специи перебьют характерный "замороженный" вкус и сделают пиццу ароматнее.

Свежие томаты для сочности

Добавьте тонкие ломтики свежего томата сверху на начинку. Они выделят сок, благодаря чему пицца не получится сухой.

Ресторанный эффект с мёдом и оливковым маслом

После выпечки сбрызните корочку смесью мёда и оливкового масла. Это придаст пицце тонкий сладковатый оттенок и сделает корочку ещё вкуснее.

Выпекание на решётке, а не противне

Не кладите пиццу на противень — используйте решётку духовки. Так нижняя корочка лучше пропечётся и не останется сырой.

Отдых пиццы после духовки

Дайте пицце постоять 3 минуты после выпечки. Это позволит сыру равномерно растопиться, а начинке — лучше схватиться.

Проколы в тесте для равномерного пропекания

Перед выпеканием сделайте проколы вилкой в тесте, чтобы воздух не образовывал пузырей и пицца не вздувалась.

Добавки для насыщенного вкуса

Если начинки мало, добавьте оливки, каперсы или кусочки ананаса — кислинка оживит вкус и сделает пиццу интереснее.

Сыр для тягучести

Для тянущегося сыра смешайте моцареллу с тертым чеддером. Это улучшит текстуру начинки.

Температура и гриль

Разогревайте духовку до 220°C для быстрого запекания с сохранением сока. Если пицца получилась бледной, включите гриль на последние 2 минуты.

Подача с соусами

Подавайте пиццу с соусом песто или чесночным йогуртом — это добавит свежести и превратит обычный ужин в праздник.

Уточнения

Пи́цца - традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

