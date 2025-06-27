Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Брутальность в декоре — новый шик: как создать бетонную вазу своими руками
Этот способ кормления сделает кошку счастливее — и ветеринар подтвердит
Свечи зажигания — маленькая ошибка, большая беда: как не угробить мотор своими руками
Тайны древних Анд: как стабильность и инновации изменили судьбу целых цивилизаций
Пахнет тревогой: как обычное дыхание может рассказать о болезни, которую врачи ищут годами
Сэм Рокуэлл годами получает гонорары за фильм, где его нет: курьёз Голливуда
Масло, стринги и пилинг: троица, которая рушит гладкость за минуту
Тайные завтраки и отдельные квартиры: что скрывают помолвленные Муцениеце и Дранга
Премии на пенсию: почему россияне готовы делиться своими бонусами

Лучшие кулинарные лайфхаки для приготовления котлет, которые не разваливаются на сковороде

1:57
Еда

Каждый, кто пытался приготовить котлеты, сталкивался с проблемой, когда они распадаются на сковороде или выходят сухими. Приготовить идеальные котлеты — несложно, если знать несколько важных секретов. В этой статье расскажем, как добиться идеальной текстуры и насыщенного вкуса, используя простые кулинарные приёмы.

котлеты
Фото: freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
котлеты

Секрет отдыха фарша

После того как вы слепите котлеты, не спешите сразу их жарить. Отправьте их в холодильник минимум на 30 минут. За это время белки мясного фарша схватятся, а жир немного застынет. Это предотвратит разваливание котлет в процессе жарки.

Правильная панировка

Панировка — важный этап. Вместо привычного обваливания котлет сразу в сухарях, смочите руки водой и сформируйте котлету. Затем обваляйте её в муке, окуните во взбитое яйцо и только после этого — в сухари. После панировки дайте котлетам постоять 5 минут, чтобы сухари впитали яйцо.

Температура сковороды

Масло должно быть горячим, но не дымящимся. Проверьте, капнув каплю воды — если она сразу шипит и испаряется, сковорода готова. Жарьте котлеты без движения 3-4 минуты до золотистой корочки.

Дополнительные советы

В фарш можно добавить 1 столовую ложку крахмала на 500 г мяса — это поможет удержать сок внутри. Никогда не давите на котлеты лопаткой во время жарки, чтобы сохранить их сочность. После переворота убавьте огонь и накройте сковороду крышкой на пару минут, чтобы котлеты дотушились равномерно.

Соблюдая эти простые правила, вы легко приготовите котлеты, которые будут с хрустящей корочкой и сочной мякотью. Такие котлеты порадуют и вас, и вашу семью своим вкусом и текстурой.

Уточнения

Котле́та - изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Лето без стеснения: убираем трещины на пятках с помощью этих простых домашних трюков
Красота и стиль
Лето без стеснения: убираем трещины на пятках с помощью этих простых домашних трюков Аудио 
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Домашние животные
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени Аудио 
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Домашние животные
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека Аудио 
Популярное
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно

Могут ли волки и лисы дать потомство? Учёные объясняют, почему такой гибрид невозможен, и разбирают редкие случаи скрещивания собак с другими видами.

Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Эти огурцы просят все, кто пробует: закатка, которая стала семейной легендой
Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну
Мелочи в поведении, которые говорят о высоком уровне водительского мастерства
Мелочи в поведении, которые говорят о высоком уровне водительского мастерства
Последние материалы
Брутальность в декоре — новый шик: как создать бетонную вазу своими руками
Этот способ кормления сделает кошку счастливее — и ветеринар подтвердит
Свечи зажигания — маленькая ошибка, большая беда: как не угробить мотор своими руками
Тайны древних Анд: как стабильность и инновации изменили судьбу целых цивилизаций
Пахнет тревогой: как обычное дыхание может рассказать о болезни, которую врачи ищут годами
Лучшие кулинарные лайфхаки для приготовления котлет, которые не разваливаются на сковороде
Сэм Рокуэлл годами получает гонорары за фильм, где его нет: курьёз Голливуда
Масло, стринги и пилинг: троица, которая рушит гладкость за минуту
Тайные завтраки и отдельные квартиры: что скрывают помолвленные Муцениеце и Дранга
Премии на пенсию: почему россияне готовы делиться своими бонусами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.