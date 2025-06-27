Лучшие кулинарные лайфхаки для приготовления котлет, которые не разваливаются на сковороде

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Каждый, кто пытался приготовить котлеты, сталкивался с проблемой, когда они распадаются на сковороде или выходят сухими. Приготовить идеальные котлеты — несложно, если знать несколько важных секретов. В этой статье расскажем, как добиться идеальной текстуры и насыщенного вкуса, используя простые кулинарные приёмы.

Фото: freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ котлеты

Секрет отдыха фарша

После того как вы слепите котлеты, не спешите сразу их жарить. Отправьте их в холодильник минимум на 30 минут. За это время белки мясного фарша схватятся, а жир немного застынет. Это предотвратит разваливание котлет в процессе жарки.

Правильная панировка

Панировка — важный этап. Вместо привычного обваливания котлет сразу в сухарях, смочите руки водой и сформируйте котлету. Затем обваляйте её в муке, окуните во взбитое яйцо и только после этого — в сухари. После панировки дайте котлетам постоять 5 минут, чтобы сухари впитали яйцо.

Температура сковороды

Масло должно быть горячим, но не дымящимся. Проверьте, капнув каплю воды — если она сразу шипит и испаряется, сковорода готова. Жарьте котлеты без движения 3-4 минуты до золотистой корочки.

Дополнительные советы

В фарш можно добавить 1 столовую ложку крахмала на 500 г мяса — это поможет удержать сок внутри. Никогда не давите на котлеты лопаткой во время жарки, чтобы сохранить их сочность. После переворота убавьте огонь и накройте сковороду крышкой на пару минут, чтобы котлеты дотушились равномерно.

Соблюдая эти простые правила, вы легко приготовите котлеты, которые будут с хрустящей корочкой и сочной мякотью. Такие котлеты порадуют и вас, и вашу семью своим вкусом и текстурой.

Уточнения

Котле́та - изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.

