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Коржики получатся невероятно ароматными, если добавить всего одну ложку этого продукта

3:08
Еда

Коржики — это простая и изысканная сладость, которую можно легко приготовить дома. Печенье отлично подходят к чаю, коржики ароматные, хрустящие и прекрасно хранятся. 

тесто
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
тесто

Для приготовления коржиков вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 200 г сливочного масла (или маргарина)
  • 1 стакан сахара
  • 1 яйцо
  • 3 стакана муки
  • 1 ч. ложка разрыхлителя теста
  • 1 ч. ложка ванильного сахара (по желанию)
  • Щепотка соли
  • Молоко (по необходимости)
  • Сахарная пудра для посыпки (по желанию)

Подготовка теста

Подготовьте все ингредиенты

Перед началом приготовления соберите все необходимые ингредиенты и инструменты. Убедитесь, что масло (или маргарин) мягкое, лучше всего достать его из холодильника заранее, чтобы оно стало комнатной температуры.

Взбейте масло и сахар

В глубокой миске взбейте размягченное масло с сахаром до получения легкой и пышной массы. Обычно это занимает около 3-5 минут.

Добавьте яйцо и остальные ингредиенты

Добавьте яйцо в масляную массу и продолжайте взбивать. Если вы хотите добавить ванильный сахар, этот шаг — самый подходящий для него. 

Затем постепенно добавляйте муку, просеянную вместе с разрыхлителем и щепоткой соли. Хорошо перемешивайте до получения однородного теста. Если тесто получается слишком сухим, можно добавить пару ложек молока.

Охладите тесто

Образовавшееся тесто заверните в пленку и уберите в холодильник на 30-60 минут. Это поможет коржикам лучше держать форму во время выпечки.

Формирование и выпечка коржиков

Разогрейте духовку

Перед началом формирования коржиков разогрейте духовку до 180°C (350°F).

Сформируйте коржики

После охлаждения теста достаньте его из холодильника и разделите на небольшие кусочки. Каждую часть раскатайте в тонкую лепешку или сформируйте небольшие круглые или овальные печенья. Если хотите, можно использовать формочки для печенья.

Перенесите на противень

Застелите противень пергаментной бумагой и аккуратно перенесите коржики на него, оставляя небольшое расстояние между ними, поскольку они немного увеличатся в размере во время выпечки.

Выпекайте коржики

Выпекайте коржики в предварительно разогретой духовке 10-15 минут, или до тех пор, пока они не станут золотистыми. Будьте внимательны, чтобы не пересушить их — идеальная корочка должна быть легкой и хрустящей.

Охладите

После выпечки достаньте противень из духовки и дайте коржикам немного остыть на противне, а затем переложите их на решетку для полного остывания.

Подача

Коржики можно подавать простыми, но чтобы сделать их еще более аппетитными, посыпьте их сахарной пудрой. Они отлично подходят к чаю, кофе или молоку.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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