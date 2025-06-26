Коржики получатся невероятно ароматными, если добавить всего одну ложку этого продукта

3:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Коржики — это простая и изысканная сладость, которую можно легко приготовить дома. Печенье отлично подходят к чаю, коржики ароматные, хрустящие и прекрасно хранятся.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain тесто

Для приготовления коржиков вам понадобятся следующие ингредиенты:

200 г сливочного масла (или маргарина)

1 стакан сахара

1 яйцо

3 стакана муки

1 ч. ложка разрыхлителя теста

1 ч. ложка ванильного сахара (по желанию)

Щепотка соли

Молоко (по необходимости)

Сахарная пудра для посыпки (по желанию)

Подготовка теста

Подготовьте все ингредиенты

Перед началом приготовления соберите все необходимые ингредиенты и инструменты. Убедитесь, что масло (или маргарин) мягкое, лучше всего достать его из холодильника заранее, чтобы оно стало комнатной температуры.

Взбейте масло и сахар

В глубокой миске взбейте размягченное масло с сахаром до получения легкой и пышной массы. Обычно это занимает около 3-5 минут.

Добавьте яйцо и остальные ингредиенты

Добавьте яйцо в масляную массу и продолжайте взбивать. Если вы хотите добавить ванильный сахар, этот шаг — самый подходящий для него.

Затем постепенно добавляйте муку, просеянную вместе с разрыхлителем и щепоткой соли. Хорошо перемешивайте до получения однородного теста. Если тесто получается слишком сухим, можно добавить пару ложек молока.

Охладите тесто

Образовавшееся тесто заверните в пленку и уберите в холодильник на 30-60 минут. Это поможет коржикам лучше держать форму во время выпечки.

Формирование и выпечка коржиков

Разогрейте духовку

Перед началом формирования коржиков разогрейте духовку до 180°C (350°F).

Сформируйте коржики

После охлаждения теста достаньте его из холодильника и разделите на небольшие кусочки. Каждую часть раскатайте в тонкую лепешку или сформируйте небольшие круглые или овальные печенья. Если хотите, можно использовать формочки для печенья.

Перенесите на противень

Застелите противень пергаментной бумагой и аккуратно перенесите коржики на него, оставляя небольшое расстояние между ними, поскольку они немного увеличатся в размере во время выпечки.

Выпекайте коржики

Выпекайте коржики в предварительно разогретой духовке 10-15 минут, или до тех пор, пока они не станут золотистыми. Будьте внимательны, чтобы не пересушить их — идеальная корочка должна быть легкой и хрустящей.

Охладите

После выпечки достаньте противень из духовки и дайте коржикам немного остыть на противне, а затем переложите их на решетку для полного остывания.

Подача

Коржики можно подавать простыми, но чтобы сделать их еще более аппетитными, посыпьте их сахарной пудрой. Они отлично подходят к чаю, кофе или молоку.