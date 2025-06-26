Коржики получатся невероятно ароматными, если добавить всего одну ложку этого продукта

Коржики — это простая и изысканная сладость, которую можно легко приготовить дома. Печенье отлично подходят к чаю, коржики ароматные, хрустящие и прекрасно хранятся.
Для приготовления коржиков вам понадобятся следующие ингредиенты:
Перед началом приготовления соберите все необходимые ингредиенты и инструменты. Убедитесь, что масло (или маргарин) мягкое, лучше всего достать его из холодильника заранее, чтобы оно стало комнатной температуры.
В глубокой миске взбейте размягченное масло с сахаром до получения легкой и пышной массы. Обычно это занимает около 3-5 минут.
Добавьте яйцо в масляную массу и продолжайте взбивать. Если вы хотите добавить ванильный сахар, этот шаг — самый подходящий для него.
Затем постепенно добавляйте муку, просеянную вместе с разрыхлителем и щепоткой соли. Хорошо перемешивайте до получения однородного теста. Если тесто получается слишком сухим, можно добавить пару ложек молока.
Образовавшееся тесто заверните в пленку и уберите в холодильник на 30-60 минут. Это поможет коржикам лучше держать форму во время выпечки.
Перед началом формирования коржиков разогрейте духовку до 180°C (350°F).
После охлаждения теста достаньте его из холодильника и разделите на небольшие кусочки. Каждую часть раскатайте в тонкую лепешку или сформируйте небольшие круглые или овальные печенья. Если хотите, можно использовать формочки для печенья.
Застелите противень пергаментной бумагой и аккуратно перенесите коржики на него, оставляя небольшое расстояние между ними, поскольку они немного увеличатся в размере во время выпечки.
Выпекайте коржики в предварительно разогретой духовке 10-15 минут, или до тех пор, пока они не станут золотистыми. Будьте внимательны, чтобы не пересушить их — идеальная корочка должна быть легкой и хрустящей.
После выпечки достаньте противень из духовки и дайте коржикам немного остыть на противне, а затем переложите их на решетку для полного остывания.
Коржики можно подавать простыми, но чтобы сделать их еще более аппетитными, посыпьте их сахарной пудрой. Они отлично подходят к чаю, кофе или молоку.
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