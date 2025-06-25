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Удивите гостей! Как добавить необычные ингредиенты в привычные драники

3:25
Еда

Картофельные драники – это одно из самых популярных и любимых блюд славянской кухни. У них хрустящая корочка, очень аппетитный вкус и множество вариантов приготовления. 

Картофельные драники
Фото: commons.wikimedia.org by J Doll, This file, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Картофельные драники

Для приготовления драников вам понадобятся:

  • 4–5 средних картофелин (около 800–900 г)
  • 1 небольшая луковица (по желанию)
  • 1-2 яйца
  • 3–4 столовые ложки муки
  • Соль и черный перец по вкусу
  • Масло для жарки (растительное или сливочное)
  • Сметана, зелень или соус для подачи

Подготовка ингредиентов

  1. Очистите картофель: тщательно вымойте и очистите картофель от кожуры. Если вы предпочитаете, можно использовать картофель с молодой кожицы, которая имеет более нежный вкус.
  2. Нарежьте лук: если вы решили добавить лук, очистите его и нарежьте мелкими кубиками или натрите на терке. Лук придаст драникам больше аромата и сочности.

Приготовление

Натираем картофель

Натрите картофель на крупной терке. Для того чтобы избежать окисления, можно наносить картофель на терку прямо перед готовкой. Важно: старайтесь использовать крупную терку, чтобы драники получились более текстурными. 

Убираем лишнюю влагу

После натирания картофеля вы увидите, что из него выделяется много сока. Чтобы тесто не было слишком жидким, отожмите натертый картофель, используя марлю или просто руками. Важно избавиться от избытка жидкости, чтобы драники были хрустящими.

Смешиваем ингредиенты

В глубокой миске соедините натертый картофель, лук, яйца и муку. Хорошо перемешайте до получения однородной массы. Добавьте соль и черный перец по вкусу. Чтобы драники лучше держали форму, можно добавить немного разрыхлителя теста.

Жарим драники

В сковороде разогрейте масло на среднем огне. Для жарки можно использовать как растительное, так и сливочное масло, в зависимости от ваших предпочтений. 

Ложкой выкладывайте картофельную массу на разогретую сковороду, придавая форму небольшим лепешкам. Обжаривайте драники с обеих сторон до золотистой корочки, примерно по 3–4 минуты с каждой стороны. 

Если вы хотите уменьшить количество масла, можно использовать антипригарные сковороды или выпекать драники в духовке, предварительно разогрев её до 200°C и смазав противень маслом.

Подача

Готовые драники лучше всего подавать горячими со сметаной или соусом на ваш вкус. Не забудьте украсить блюдо свежей зеленью – это придаст яркость и свежесть.

Варианты и советы

  • Сыр: для более сытных драников добавьте натертый твердый сыр в тесто.
  • Морковь и кабачки: можно добавлять морковь или кабачки в картофельную массу для большей сочности и разнообразия вкусов.
  • Специи: попробуйте добавить любимые специи (например, паприку или куркуму) для придания особого аромата.

Картофельные драники – это не только вкусное, но и универсальное блюдо, которое можно адаптировать по своему вкусу. Сотни вариантов и сочетаний позволяют каждому создать свой идеальный рецепт. Приятного аппетита! 

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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