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Секретный список летних фруктов, которые спасут ваше здоровье: диетологи раскрыли ТОП-9

4:25
Еда

Лето — идеальное время для наслаждения фруктами. Они не только вкусны, но и полезны, богаты витаминами, клетчаткой и другими важными веществами. В жаркие дни фрукты помогают утолить жажду, а их разнообразие делает лето ещё более приятным.

Клубника
Фото: unsplash.com by Clem Onojeghuo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клубника

Фрукты не только обогащают вкусовые качества лета, но и приносят пользу здоровью. Ягоды, вишня, персики и другие плоды — это кладезь витаминов и минералов. Они сочные, ароматные и яркие, что делает их отличным дополнением к рациону.

Саманта Кассетти, диетолог из Нью-Йорка, в интервью today.com рекомендует добавлять ягоды в йогурт, овсянку или готовить фруктовые десерты. Она также советует жарить на гриле персики и нектарины, чтобы разнообразить меню.

Патрисия Баннан, диетолог из Лос-Анджелеса, считает лето лучшим временем для фруктов. Она предлагает экспериментировать с новыми видами плодов на фермерских рынках и добавлять их в десерты.

Фруктовые десерты, такие как пироги, мороженое или коблеры, могут быть очень вкусными, но диетологи рекомендуют употреблять их в умеренных количествах. Например, вместо большого шарика мороженого лучше выбрать большую миску ягод с ложкой мороженого.

Кассетти предлагает приготовить альтернативный коблер, подогревая фрукты и добавляя сверху мюсли с низким содержанием сахара и йогурт.

Фруктовые десерты полезны, но не стоит злоупотреблять фруктовыми коктейлями и соками. В них мало клетчатки, поэтому лучше делать смузи из цельных фруктов, добавляя немного белка и полезных жиров, таких как греческий йогурт или ореховое масло.

Цельные фрукты предпочтительнее, так как они содержат все необходимые витамины и клетчатку.

Вот список самых полезных летних фруктов:

Арбуз

Арбуз на 90% состоит из воды, что делает его отличным средством для утоления жажды. Он также содержит антиоксиданты, такие как ликопин, которые полезны для сердца, кожи и снижают воспаления. Арбуз содержит L-цитруллин, способствующий расслаблению кровеносных сосудов и повышению выносливости.

Кассетти готовит салат из феты и арбуза, а Баннан рекомендует есть арбуз в чистом виде, добавлять его в коктейли или замораживать в виде фруктового льда.

Черника

Черника улучшает работу мозга благодаря высокому содержанию антоцианов, защищающих мозг. Это одна из самых полезных ягод, по мнению Кассетти.

Малина

Малина не только вкусна, но и полезна. Она богата клетчаткой, способствующей насыщению и снижению веса. В одной чашке малины содержится около 8 граммов клетчатки, что вдвое больше, чем в чернике.

Клубника

Клубника содержит витамин С, клетчатку и антиоксиданты, поддерживающие иммунитет, здоровье сердца и кожи. Это низкокалорийный фрукт, который можно использовать вместо сахара в закусках и десертах.

Ежевика

Как и черника, ежевика содержит антоцианы и белок — около 2 граммов на чашку.

Черешня

Черешня восстанавливает мышцы и улучшает сон благодаря веществам, стимулирующим регенерацию тканей. В ней также присутствует мелатонин, способствующий качественному сну. Кассетти использует черешню в салатах и заменяет косточку шоколадными каплями.

Персики

Персики богаты витамином А, бета-каротином, витамином С и калием. Их можно есть свежими, обжаривать на гриле или добавлять в йогурт, творог или овсянку.

Манго

Манго особенно полезно весной и летом. Оно содержит витамин С, витамин А и антиоксиданты, поддерживающие здоровье. Манго также содержит растворимую клетчатку, способствующую снижению уровня холестерина.

Мускусная дыня

Мускусная дыня — ещё один источник витамина А, полезный для зрения. Её можно добавлять в салаты, смузи или десерты, а также сочетать с прошутто для создания солёно-сладкой закуски.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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