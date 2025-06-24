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Острые, как характер тёщи: помидоры по-корейски, которые не залеживаются ни в одной кладовке

2:09
Еда

Если хочется сохранить летние помидоры не просто вкусными, а по-настоящему пряными и ароматными — этот рецепт стоит попробовать. Овощная заливка с чесноком, зеленью и остринкой чили делает помидоры пикантными и насыщенными. Отличная альтернатива привычным маринадам!

Помидоры по-корейски
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Помидоры по-корейски

Ингредиенты (на 4 литровые банки)

  • Помидоры (спелые) — 2 кг

  • Морковь — 4 шт.

  • Болгарский перец — 5 шт.

  • Чеснок — 5 зубчиков (можно больше по вкусу)

  • Перец чили молотый — 1 ст. л.

  • Сахар — 100 г

  • Соль — 2 ст. л.

  • Уксус 9% — 100 мл

  • Растительное масло — 100 мл

  • Зелень (укроп, петрушка, кинза) — по вкусу

Подготовка банок

Банки и крышки тщательно вымыть с содой и простерилизовать любым удобным способом: в духовке, микроволновке, на пару или в кипящей воде.

Подготовка овощей

  1. Помидоры вымыть и разрезать пополам, удалить сердцевину.

  2. Морковь и перец очистить и промыть.

  3. Чеснок — очистить.

  4. Зелень промыть и мелко нарезать.

  5. Морковь, перец и чеснок пропустить через мясорубку.

  6. В полученную овощную массу добавить: соль, сахар, чили, растительное масло, уксус и зелень. Перемешать до растворения соли и сахара.

Сборка и стерилизация

  • В подготовленные банки выложить слой помидоров (разрезом вниз).

  • Затем — слой овощной заливки.

  • Чередовать, пока не закончатся ингредиенты.

  • Банки прикрыть крышками и поместить в ёмкость с тёплой водой.

  • На дно желательно положить полотенце, чтобы банки не лопнули.

  • Довести до кипения и стерилизовать 15 минут (для банок объёмом 1 л).

Закатка и хранение

Горячие банки герметично закатать, перевернуть вверх дном и укутать до полного остывания. Хранить в прохладном месте. Помидоры отлично сохраняют вкус и аромат в течение всей зимы.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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