Острые, как характер тёщи: помидоры по-корейски, которые не залеживаются ни в одной кладовке

2:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Если хочется сохранить летние помидоры не просто вкусными, а по-настоящему пряными и ароматными — этот рецепт стоит попробовать. Овощная заливка с чесноком, зеленью и остринкой чили делает помидоры пикантными и насыщенными. Отличная альтернатива привычным маринадам!

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Помидоры по-корейски

Ингредиенты (на 4 литровые банки)

Помидоры (спелые) — 2 кг

Морковь — 4 шт.

Болгарский перец — 5 шт.

Чеснок — 5 зубчиков (можно больше по вкусу)

Перец чили молотый — 1 ст. л.

Сахар — 100 г

Соль — 2 ст. л.

Уксус 9% — 100 мл

Растительное масло — 100 мл

Зелень (укроп, петрушка, кинза) — по вкусу

Подготовка банок

Банки и крышки тщательно вымыть с содой и простерилизовать любым удобным способом: в духовке, микроволновке, на пару или в кипящей воде.

Подготовка овощей

Помидоры вымыть и разрезать пополам, удалить сердцевину. Морковь и перец очистить и промыть. Чеснок — очистить. Зелень промыть и мелко нарезать. Морковь, перец и чеснок пропустить через мясорубку. В полученную овощную массу добавить: соль, сахар, чили, растительное масло, уксус и зелень. Перемешать до растворения соли и сахара.

Сборка и стерилизация

В подготовленные банки выложить слой помидоров (разрезом вниз).

Затем — слой овощной заливки.

Чередовать, пока не закончатся ингредиенты.

Банки прикрыть крышками и поместить в ёмкость с тёплой водой.

На дно желательно положить полотенце, чтобы банки не лопнули.

Довести до кипения и стерилизовать 15 минут (для банок объёмом 1 л).

Закатка и хранение

Горячие банки герметично закатать, перевернуть вверх дном и укутать до полного остывания. Хранить в прохладном месте. Помидоры отлично сохраняют вкус и аромат в течение всей зимы.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

