Острые, как характер тёщи: помидоры по-корейски, которые не залеживаются ни в одной кладовке

Если хочется сохранить летние помидоры не просто вкусными, а по-настоящему пряными и ароматными — этот рецепт стоит попробовать. Овощная заливка с чесноком, зеленью и остринкой чили делает помидоры пикантными и насыщенными. Отличная альтернатива привычным маринадам!
Помидоры (спелые) — 2 кг
Морковь — 4 шт.
Болгарский перец — 5 шт.
Чеснок — 5 зубчиков (можно больше по вкусу)
Перец чили молотый — 1 ст. л.
Сахар — 100 г
Соль — 2 ст. л.
Уксус 9% — 100 мл
Растительное масло — 100 мл
Зелень (укроп, петрушка, кинза) — по вкусу
Банки и крышки тщательно вымыть с содой и простерилизовать любым удобным способом: в духовке, микроволновке, на пару или в кипящей воде.
Помидоры вымыть и разрезать пополам, удалить сердцевину.
Морковь и перец очистить и промыть.
Чеснок — очистить.
Зелень промыть и мелко нарезать.
Морковь, перец и чеснок пропустить через мясорубку.
В полученную овощную массу добавить: соль, сахар, чили, растительное масло, уксус и зелень. Перемешать до растворения соли и сахара.
В подготовленные банки выложить слой помидоров (разрезом вниз).
Затем — слой овощной заливки.
Чередовать, пока не закончатся ингредиенты.
Банки прикрыть крышками и поместить в ёмкость с тёплой водой.
На дно желательно положить полотенце, чтобы банки не лопнули.
Довести до кипения и стерилизовать 15 минут (для банок объёмом 1 л).
Горячие банки герметично закатать, перевернуть вверх дном и укутать до полного остывания. Хранить в прохладном месте. Помидоры отлично сохраняют вкус и аромат в течение всей зимы.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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