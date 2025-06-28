Универсальный рецепт сладкого теста для тартов и песочных пирогов: всего 5 ингредиентов и несколько минут на замес

Сладкое тесто для тартов — универсальный рецепт, который обязательно стоит освоить. Оно служит основой для множества десертов, таких как лимонный пирог, клубничный пирог, шоколадный пирог с рикоттой, дульсе де лече или кокосовый пирог. Также его можно использовать для выпечки печенья.
Это классическое песочное тесто, известное как сабле, готовится из масла и муки. Для его приготовления требуется всего несколько ингредиентов, а сам процесс занимает минимум времени. Заготовку можно хранить в холодильнике, что делает её удобной для использования в разных ситуациях.
Ингредиенты для сладкого теста для тарта и песочных пирогов
Как приготовить сладкое тартовское тесто: пошаговый рецепт
Начинки для сладких пирогов
Для экономии времени можно приготовить начинку, пока тесто настаивается в холодильнике. Вот несколько идей:
Другие способы использования сладкого теста для тарта
Сладкое песочное тесто можно использовать не только для пирогов. Оно отлично подходит для приготовления посыпки для печенья или альфахорес. Если вы не планируете использовать тесто сразу, храните его в холодильнике, завернув в плёнку, до 7 дней, советует diariouno.com.ar.
Песо́чное те́сто (фр. бризе) — плотное тесто, которое обычно замешивают из муки, сахара, сливочного масла или маргарина без использования разрыхлителя.
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