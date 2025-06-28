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Универсальный рецепт сладкого теста для тартов и песочных пирогов: всего 5 ингредиентов и несколько минут на замес

3:16
Еда

Сладкое тесто для тартов — универсальный рецепт, который обязательно стоит освоить. Оно служит основой для множества десертов, таких как лимонный пирог, клубничный пирог, шоколадный пирог с рикоттой, дульсе де лече или кокосовый пирог. Также его можно использовать для выпечки печенья.

лимонный тарт
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain
лимонный тарт

Это классическое песочное тесто, известное как сабле, готовится из масла и муки. Для его приготовления требуется всего несколько ингредиентов, а сам процесс занимает минимум времени. Заготовку можно хранить в холодильнике, что делает её удобной для использования в разных ситуациях.

Ингредиенты для сладкого теста для тарта и песочных пирогов

  • 300 г муки
  • 150 г сливочного масла
  • 1 щепотка соли
  • 3 ст. ложки сахара
  • 1 яйцо
  • 1 ч. ложка ванильной эссенции (по желанию)
  • Для яблочной, грушевой или ореховой начинки добавьте половину чайной ложки молотой корицы.

Как приготовить сладкое тартовское тесто: пошаговый рецепт

  1. Просейте муку и выложите её на рабочую поверхность. В центре сделайте углубление и положите туда нарезанное кубиками холодное масло, соль и сахар.
  2. Аккуратно смешайте ингредиенты кончиками пальцев, не перегревая тесто. Когда масло полностью соединится с мукой, добавьте яйцо, ванильную эссенцию и холодную воду.
  3. Быстро замесите тесто до образования однородной массы, избегая длительного вымешивания. Тесто должно быть эластичным, но не липким.
  4. Заверните тесто в пищевую плёнку и оставьте в холодильнике на 1 час.
  5. Раскатайте охлаждённое тесто в круглую форму для тарта, смазанную маслом и присыпанную мукой.
  6. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 25 минут, пока тесто не станет золотистым.

Начинки для сладких пирогов

Для экономии времени можно приготовить начинку, пока тесто настаивается в холодильнике. Вот несколько идей:

  • Шоколадный ганаш: Растопите шоколад и смешайте его с дульсе де лече. Для разнообразия добавьте изюм.
  • Взбитые сливки с клубникой: Взбейте сливки до воздушной консистенции и добавьте клубнику или клубничное пюре.
  • Дульсе де лече с орехами: Смешайте дульсе де лече с небольшим количеством ликёра и добавьте рубленые орехи.
  • Кокос и дульсе де лече: Выложите слой дульсе де лече на корж, затем добавьте слой кокосовой стружки, смешанной с дульсе де лече.
  • Также можно использовать более сложные начинки, такие как лимонный крем или рикотта с ягодами.

Другие способы использования сладкого теста для тарта

Сладкое песочное тесто можно использовать не только для пирогов. Оно отлично подходит для приготовления посыпки для печенья или альфахорес. Если вы не планируете использовать тесто сразу, храните его в холодильнике, завернув в плёнку, до 7 дней, советует diariouno.com.ar.

Уточнения

Песо́чное те́сто (фр. бризе) — плотное тесто, которое обычно замешивают из муки, сахара, сливочного масла или маргарина без использования разрыхлителя.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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