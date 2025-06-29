Без сахара, но с волшебством: вишня, которая сохраняет вкус лета до самой весны

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Необыкновенно ароматная, насыщенная и по-настоящему натуральная — эта вишня сохраняет вкус свежих ягод даже через месяцы хранения. Без сахара, без добавок, без лишней суеты. Только ягоды — и всё.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Вишня в собственном соку

Ингредиенты (на 1 литровую банку)

Вишня (без косточек) — 1 кг

Как приготовить

Подготовка ягод

Вишню промывают, перебирают и дают стечь воде. Затем удаляют косточки. Ягоды слегка утрамбовывают в стерилизованную литровую банку — в неё помещается примерно килограмм вишни без косточек.

Стерилизация

Банки прикрывают крышками.

Ставят в большую кастрюлю с полотенцем на дне.

В кастрюлю наливают воду — она должна доходить до плечиков банки, но не выше.

Доводят до кипения и стерилизуют 15-20 минут.

Закатка и хранение

После стерилизации банки герметично закрываются, переворачиваются вверх дном и накрываются чем-то тёплым. Оставляют до полного остывания. Хранить такую вишню можно при комнатной температуре или в прохладном месте.

Как использовать

Эта заготовка универсальна:

Подойдёт для пирогов и вареников

Прекрасно сочетается с кашами и йогуртом

Идеальна в качестве начинки для десертов

Просто вкусна сама по себе — ложкой из банки

Такая вишня станет настоящим спасением, когда в середине зимы захочется чего-то яркого и сочного. А ещё это отличный способ сохранить урожай без сахара и хлопот.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

