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Без сахара, но с волшебством: вишня, которая сохраняет вкус лета до самой весны

1:37
Еда

Необыкновенно ароматная, насыщенная и по-настоящему натуральная — эта вишня сохраняет вкус свежих ягод даже через месяцы хранения. Без сахара, без добавок, без лишней суеты. Только ягоды — и всё.

Вишня в собственном соку
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Вишня в собственном соку

Ингредиенты (на 1 литровую банку)

  • Вишня (без косточек) — 1 кг

Как приготовить

Подготовка ягод

Вишню промывают, перебирают и дают стечь воде. Затем удаляют косточки. Ягоды слегка утрамбовывают в стерилизованную литровую банку — в неё помещается примерно килограмм вишни без косточек.

Стерилизация

  • Банки прикрывают крышками.

  • Ставят в большую кастрюлю с полотенцем на дне.

  • В кастрюлю наливают воду — она должна доходить до плечиков банки, но не выше.

  • Доводят до кипения и стерилизуют 15-20 минут.

Закатка и хранение

После стерилизации банки герметично закрываются, переворачиваются вверх дном и накрываются чем-то тёплым. Оставляют до полного остывания. Хранить такую вишню можно при комнатной температуре или в прохладном месте.

Как использовать

Эта заготовка универсальна:

  • Подойдёт для пирогов и вареников

  • Прекрасно сочетается с кашами и йогуртом

  • Идеальна в качестве начинки для десертов

  • Просто вкусна сама по себе — ложкой из банки

Такая вишня станет настоящим спасением, когда в середине зимы захочется чего-то яркого и сочного. А ещё это отличный способ сохранить урожай без сахара и хлопот.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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