Необыкновенно ароматная, насыщенная и по-настоящему натуральная — эта вишня сохраняет вкус свежих ягод даже через месяцы хранения. Без сахара, без добавок, без лишней суеты. Только ягоды — и всё.
Вишня (без косточек) — 1 кг
Вишню промывают, перебирают и дают стечь воде. Затем удаляют косточки. Ягоды слегка утрамбовывают в стерилизованную литровую банку — в неё помещается примерно килограмм вишни без косточек.
Банки прикрывают крышками.
Ставят в большую кастрюлю с полотенцем на дне.
В кастрюлю наливают воду — она должна доходить до плечиков банки, но не выше.
Доводят до кипения и стерилизуют 15-20 минут.
После стерилизации банки герметично закрываются, переворачиваются вверх дном и накрываются чем-то тёплым. Оставляют до полного остывания. Хранить такую вишню можно при комнатной температуре или в прохладном месте.
Эта заготовка универсальна:
Подойдёт для пирогов и вареников
Прекрасно сочетается с кашами и йогуртом
Идеальна в качестве начинки для десертов
Просто вкусна сама по себе — ложкой из банки
Такая вишня станет настоящим спасением, когда в середине зимы захочется чего-то яркого и сочного. А ещё это отличный способ сохранить урожай без сахара и хлопот.
Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.