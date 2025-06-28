Гениальный трюк с водой превратит ваш картофель в хрустящие чипсы: рецепт, который вы захотите повторить

2:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт — идеальное решение для любителей закусок, которые хотят насладиться чем-то вкусным, но при этом заботятся о своем здоровье. Для приготовления этих хрустящих картофельных чипсов вам понадобятся всего пять ингредиентов, а сам процесс займет совсем немного времени.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain чипсы

Картофельные чипсы — это любимое лакомство многих, но часто они содержат много масла и соли, что делает их не самыми полезными. Этот домашний рецепт позволяет приготовить чипсы, которые не уступают магазинным по вкусу, но при этом содержат меньше жира и вредных добавок.

Эти чипсы можно приготовить двумя способами: в духовке или во фритюрнице. Это не только удобно, но и позволяет избежать лишних запахов на кухне. В результате вы получите золотистые, тонкие и хрустящие чипсы, которые станут идеальной закуской.

Что вам понадобится:

Картофель (средний)

Холодная вода

Кубики льда

Растительное масло (по желанию, можно использовать распылитель)

Соль (по вкусу)

Дополнительно можно использовать пергаментную бумагу, впитывающую кухонную бумагу и большой противень.

Пошаговый процесс приготовления:

Нарежьте картофель тонкими ломтиками. Чем тоньше ломтики, тем более хрустящими будут чипсы. Замочите картофель в ледяной воде. Положите ломтики в миску с холодной водой и добавьте кубики льда. Оставьте их на 15 минут. Это поможет удалить излишки крахмала, что сделает чипсы более хрустящими. Обсушите картофель. Выньте ломтики из воды и положите их на бумажные полотенца. Прижмите сверху еще одним листом бумаги, чтобы удалить лишнюю влагу. Этот шаг очень важен, так как влажные чипсы могут стать мягкими в процессе приготовления. Запеките или обжарьте чипсы. Вы можете выбрать один из двух способов:

В духовке: Разложите ломтики на противне, застеленном пергаментной бумагой. Сбрызните их растительным маслом и посыпьте солью. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 15–20 минут, переворачивая чипсы в середине приготовления.

Во фритюрнице: Разогрейте фритюрницу до 200 °C. Поместите ломтики в корзину и обжаривайте 15 минут, встряхивая корзину один раз.

В результате вы получите хрустящие, золотистые картофельные чипсы, которые можно подавать с различными приправами, такими как паприка, чесночный порошок или розмарин.

Этот рецепт позволяет вам избежать лишних консервантов и жиров, которые часто содержатся в покупных чипсах. Он также дает вам возможность экспериментировать с разными вкусами и специями, чтобы сделать чипсы еще более интересными.

Уточнения

Чи́псы (амер. англ. chips, от chip — тонкий кусочек) — закуска, представляющая собой тонкие ломтики картофеля (в британском английском chips — картофель фри, чипсы — crisps), реже — других корнеплодов (например, топинамбура) или различных плодов, как правило, обжаренных в масле (фритюре).

