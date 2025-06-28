В этой банке всё для супа: зимой заправка спасает от голода, суеты и пустого холодильника

Когда на готовку не остаётся сил и времени, настоящей находкой становится домашняя заготовка. Эта заправка для рассольника содержит всё необходимое для ароматного, сытного супа. Достаточно просто открыть банку — и обед почти готов. Никакой суеты, только вкус и удобство.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Заправка для рассольника

Ингредиенты (на 7 порций)

Огурцы — 1 кг

Морковь — 300 г

Рис — 170 г

Репчатый лук — 50 г

Масло растительное — 70 мл

Уксус 9% — 35 мл

Сахар — 35 г

Соль — 1,5 ст. л.

Лавровый лист — 2 шт.

Перец чёрный горошком — 5 шт.

Как приготовить

Подготовка риса

Промыть рис и залить 400 мл воды. Варить около 10 минут на слабом огне, периодически помешивая. Затем выключить нагрев, накрыть крышкой и оставить ещё на 10 минут. После этого рис промыть через дуршлаг и отставить.

Подготовка овощей

Огурцы нарезать тонкой соломкой. Подойдут как свежие, так и маринованные.

Морковь натереть на крупной тёрке.

Лук — нарезать тонкими полукольцами.

Варка основы

В кастрюле с толстым дном соединить подготовленные овощи. Добавить сахар, соль, масло, уксус, специи. Довести до кипения на максимальном огне, затем уменьшить огонь и варить 40 минут под крышкой, помешивая.

Добавление риса

После 40 минут варки всыпать рис, перемешать и варить ещё 15 минут. При необходимости — досолить или немного подсластить.

Стерилизация и консервация

Банки и крышки заранее стерилизовать. Готовую заправку разложить по банкам в горячем виде, закатать крышками и перевернуть вверх дном. Укутать и оставить до полного остывания.

Хранение

Хранить в прохладном, тёмном месте. Заготовка сохраняется всю зиму и выручает в любой момент. Подходит для приготовления классического рассольника, а также как основа для других супов.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

