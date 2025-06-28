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Забудьте о пекарне: этот простой рецепт домашнего печенья с шоколадом покорит всех – вот в чем секрет

2:22
Еда
  1. Когда мы хотим перекусить чем-то сладким, часто идем в ближайшую пекарню за любимыми десертами. Но если есть возможность быстро приготовить что-то дома, это может быть отличным вариантом. Один из самых простых и вкусных рецептов — домашнее печенье с шоколадной крошкой.

Для этого теста вам понадобятся базовые ингредиенты: сливочное масло, мука, какао, сахар и разрыхлитель. Некоторые рецепты также включают яйцо, но это необязательно. Вы можете добавить шоколадную крошку в тесто для дополнительного вкуса и текстуры.

Шоколадное печенье
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шоколадное печенье

Печенье с шоколадом прекрасно сочетается с мате, чаем или кофе. А если вы приготовите его дома, оно обойдется вам гораздо дешевле, чем покупное. Давайте начнем!

Ингредиенты для печенья с шоколадной крошкой

  • 250 г размягченного сливочного масла
  • 125 г сахара
  • 30 г какао-порошка
  • 300 г пшеничной муки
  • 5 г разрыхлителя
  • По желанию можно добавить измельченные орехи (грецкие, миндаль, арахис) или еще больше шоколадной крошки для усиления вкуса и текстуры.

Пошаговый рецепт печенья с шоколадной крошкой

  1. В глубокой миске смешайте размягченное сливочное масло с сахаром.
  2. Взбейте до получения светлой и воздушной массы. Если масло было холодным, его можно натереть на терке или нарезать мелкими кусочками.
  3. Добавьте какао-порошок и хорошо перемешайте до полного растворения.
  4. Затем просейте муку с разрыхлителем и постепенно вводите в смесь, тщательно перемешивая, чтобы получилось однородное тесто.
  5. Разогрейте духовку до 180°C. Застелите два противня пергаментной бумагой. Сформируйте из теста небольшие шарики и разложите их на противнях. Слегка приплюсните шарики вилкой, чтобы они приняли форму печенья.
  6. Выпекайте печенье в духовке 12 минут, пока оно не станет золотистым.
  7. Достаньте из духовки и дайте остыть перед подачей.

Теперь у вас есть вкусное домашнее печенье с шоколадной крошкой, которое порадует вас и ваших близких. Приятного аппетита!

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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