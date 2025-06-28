Забудьте о пекарне: этот простой рецепт домашнего печенья с шоколадом покорит всех – вот в чем секрет

Когда мы хотим перекусить чем-то сладким, часто идем в ближайшую пекарню за любимыми десертами. Но если есть возможность быстро приготовить что-то дома, это может быть отличным вариантом. Один из самых простых и вкусных рецептов — домашнее печенье с шоколадной крошкой.
Для этого теста вам понадобятся базовые ингредиенты: сливочное масло, мука, какао, сахар и разрыхлитель. Некоторые рецепты также включают яйцо, но это необязательно. Вы можете добавить шоколадную крошку в тесто для дополнительного вкуса и текстуры.
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Шоколадное печенье
Печенье с шоколадом прекрасно сочетается с мате, чаем или кофе. А если вы приготовите его дома, оно обойдется вам гораздо дешевле, чем покупное. Давайте начнем!
Ингредиенты для печенья с шоколадной крошкой
250 г размягченного сливочного масла
125 г сахара
30 г какао-порошка
300 г пшеничной муки
5 г разрыхлителя
По желанию можно добавить измельченные орехи (грецкие, миндаль, арахис) или еще больше шоколадной крошки для усиления вкуса и текстуры.
Пошаговый рецепт печенья с шоколадной крошкой
В глубокой миске смешайте размягченное сливочное масло с сахаром.
Взбейте до получения светлой и воздушной массы. Если масло было холодным, его можно натереть на терке или нарезать мелкими кусочками.
Добавьте какао-порошок и хорошо перемешайте до полного растворения.
Затем просейте муку с разрыхлителем и постепенно вводите в смесь, тщательно перемешивая, чтобы получилось однородное тесто.
Разогрейте духовку до 180°C. Застелите два противня пергаментной бумагой. Сформируйте из теста небольшие шарики и разложите их на противнях. Слегка приплюсните шарики вилкой, чтобы они приняли форму печенья.
Выпекайте печенье в духовке 12 минут, пока оно не станет золотистым.
Достаньте из духовки и дайте остыть перед подачей.
Теперь у вас есть вкусное домашнее печенье с шоколадной крошкой, которое порадует вас и ваших близких. Приятного аппетита!
Уточнения
Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.