Забудьте о пекарне: этот простой рецепт домашнего печенья с шоколадом покорит всех – вот в чем секрет

2:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда мы хотим перекусить чем-то сладким, часто идем в ближайшую пекарню за любимыми десертами. Но если есть возможность быстро приготовить что-то дома, это может быть отличным вариантом. Один из самых простых и вкусных рецептов — домашнее печенье с шоколадной крошкой.

Для этого теста вам понадобятся базовые ингредиенты: сливочное масло, мука, какао, сахар и разрыхлитель. Некоторые рецепты также включают яйцо, но это необязательно. Вы можете добавить шоколадную крошку в тесто для дополнительного вкуса и текстуры.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шоколадное печенье

Печенье с шоколадом прекрасно сочетается с мате, чаем или кофе. А если вы приготовите его дома, оно обойдется вам гораздо дешевле, чем покупное. Давайте начнем!

Ингредиенты для печенья с шоколадной крошкой

250 г размягченного сливочного масла

125 г сахара

30 г какао-порошка

300 г пшеничной муки

5 г разрыхлителя

По желанию можно добавить измельченные орехи (грецкие, миндаль, арахис) или еще больше шоколадной крошки для усиления вкуса и текстуры.

Пошаговый рецепт печенья с шоколадной крошкой

В глубокой миске смешайте размягченное сливочное масло с сахаром. Взбейте до получения светлой и воздушной массы. Если масло было холодным, его можно натереть на терке или нарезать мелкими кусочками. Добавьте какао-порошок и хорошо перемешайте до полного растворения. Затем просейте муку с разрыхлителем и постепенно вводите в смесь, тщательно перемешивая, чтобы получилось однородное тесто. Разогрейте духовку до 180°C. Застелите два противня пергаментной бумагой. Сформируйте из теста небольшие шарики и разложите их на противнях. Слегка приплюсните шарики вилкой, чтобы они приняли форму печенья. Выпекайте печенье в духовке 12 минут, пока оно не станет золотистым. Достаньте из духовки и дайте остыть перед подачей.

Теперь у вас есть вкусное домашнее печенье с шоколадной крошкой, которое порадует вас и ваших близких. Приятного аппетита!

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.

