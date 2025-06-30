Думаете, останется до весны — не доживет и до Нового года: огурцы, которые уходят за неделю

2:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Зимой особенно хочется открыть банку и почувствовать запах лета. Салат "Зимний король" из огурцов — именно тот случай. Лёгкий, пряный, с нотками базилика, он готовится в мультиварке практически без усилий, а результат приятно удивит.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Огуречный салат в банке

Ингредиенты

На 2 литра готового салата:

Огурцы — 1 кг

Репчатый лук — 200 г

Сахар — 1,5 ст. л.

Соль (крупная) — 2/3 ст. л.

Уксус 9% — 1 ст. л.

Растительное масло (рафинированное) — 6 ст. л.

Базилик — 2-3 веточки

Укроп — 2-3 веточки

Подготовка продуктов

Огурцы промываются, срезаются кончики. Лук очищается, зелень ополаскивается в прохладной воде.

Лук нарезается полукольцами

Огурцы — кружочками

Зелень — мелко рубится

Все ингредиенты помещаются в чашу мультиварки. Туда же добавляются уксус, соль, масло и сахар. Смесь тщательно перемешивается деревянной ложкой. Оставляется на 2-3 часа под закрытой крышкой. За это время огурцы активно пустят сок — дополнительная жидкость не потребуется.

Термическая обработка

После настаивания мультиварка переводится в режим "тушение", но без закрывания крышки. Варка продолжается до закипания, затем — ещё около 15 минут. Важно регулярно помешивать, чтобы овощи прогревались равномерно. Как только огурцы начнут менять цвет, программа отключается вручную.

Закатка и хранение

Стерилизованные банки заранее выдерживаются 15-20 минут при 150 °C в духовке. Готовый салат раскладывается в горячем виде, банки герметично закатываются. После остывания их можно убирать на хранение в прохладное место.

Салат "Зимний король" прекрасно стоит всю зиму и отлично сочетается с гарнирами, мясом, картофелем или просто чёрным хлебом.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

