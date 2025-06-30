Думаете, останется до весны — не доживет и до Нового года: огурцы, которые уходят за неделю

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2:08
Еда

Зимой особенно хочется открыть банку и почувствовать запах лета. Салат "Зимний король" из огурцов — именно тот случай. Лёгкий, пряный, с нотками базилика, он готовится в мультиварке практически без усилий, а результат приятно удивит.

Огуречный салат в банке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Огуречный салат в банке

Ингредиенты

На 2 литра готового салата:

  • Огурцы — 1 кг

  • Репчатый лук — 200 г

  • Сахар — 1,5 ст. л.

  • Соль (крупная) — 2/3 ст. л.

  • Уксус 9% — 1 ст. л.

  • Растительное масло (рафинированное) — 6 ст. л.

  • Базилик — 2-3 веточки

  • Укроп — 2-3 веточки

Подготовка продуктов

Огурцы промываются, срезаются кончики. Лук очищается, зелень ополаскивается в прохладной воде.

  • Лук нарезается полукольцами

  • Огурцы — кружочками

  • Зелень — мелко рубится

Все ингредиенты помещаются в чашу мультиварки. Туда же добавляются уксус, соль, масло и сахар. Смесь тщательно перемешивается деревянной ложкой. Оставляется на 2-3 часа под закрытой крышкой. За это время огурцы активно пустят сок — дополнительная жидкость не потребуется.

Термическая обработка

После настаивания мультиварка переводится в режим "тушение", но без закрывания крышки. Варка продолжается до закипания, затем — ещё около 15 минут. Важно регулярно помешивать, чтобы овощи прогревались равномерно. Как только огурцы начнут менять цвет, программа отключается вручную.

Закатка и хранение

Стерилизованные банки заранее выдерживаются 15-20 минут при 150 °C в духовке. Готовый салат раскладывается в горячем виде, банки герметично закатываются. После остывания их можно убирать на хранение в прохладное место.

Салат "Зимний король" прекрасно стоит всю зиму и отлично сочетается с гарнирами, мясом, картофелем или просто чёрным хлебом.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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