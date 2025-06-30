Думаете, останется до весны — не доживет и до Нового года: огурцы, которые уходят за неделю

Зимой особенно хочется открыть банку и почувствовать запах лета. Салат "Зимний король" из огурцов — именно тот случай. Лёгкий, пряный, с нотками базилика, он готовится в мультиварке практически без усилий, а результат приятно удивит.
На 2 литра готового салата:
Огурцы — 1 кг
Репчатый лук — 200 г
Сахар — 1,5 ст. л.
Соль (крупная) — 2/3 ст. л.
Уксус 9% — 1 ст. л.
Растительное масло (рафинированное) — 6 ст. л.
Базилик — 2-3 веточки
Укроп — 2-3 веточки
Огурцы промываются, срезаются кончики. Лук очищается, зелень ополаскивается в прохладной воде.
Лук нарезается полукольцами
Огурцы — кружочками
Зелень — мелко рубится
Все ингредиенты помещаются в чашу мультиварки. Туда же добавляются уксус, соль, масло и сахар. Смесь тщательно перемешивается деревянной ложкой. Оставляется на 2-3 часа под закрытой крышкой. За это время огурцы активно пустят сок — дополнительная жидкость не потребуется.
После настаивания мультиварка переводится в режим "тушение", но без закрывания крышки. Варка продолжается до закипания, затем — ещё около 15 минут. Важно регулярно помешивать, чтобы овощи прогревались равномерно. Как только огурцы начнут менять цвет, программа отключается вручную.
Стерилизованные банки заранее выдерживаются 15-20 минут при 150 °C в духовке. Готовый салат раскладывается в горячем виде, банки герметично закатываются. После остывания их можно убирать на хранение в прохладное место.
Салат "Зимний король" прекрасно стоит всю зиму и отлично сочетается с гарнирами, мясом, картофелем или просто чёрным хлебом.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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