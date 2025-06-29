Закатал — и как будто собрал весь огород в одну банку: овощное ассорти, которое съедается первым

2:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Начало осени — идеальное время для ярких, хрустящих заготовок. Это ассорти с цветной капустой сочетает в себе разнообразие вкусов, аромат специй и натуральность сезонных овощей. Отлично подойдёт и к семейному ужину, и к праздничному столу.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ассорти овощное

Необходимые ингредиенты

Пропорции можно подбирать произвольно — всё зависит от количества банок. Главное правило — использовать свежие, плотные овощи.

Овощи

Цветная капуста

Помидоры

Болгарский перец

Огурцы

Кабачки

Репчатый лук

Чеснок

Сельдерей (по желанию)

Пряности

Лавровый лист

Гвоздика

Чёрный перец горошком

Душистый перец горошком

Для маринада (на одну 3-литровую банку)

Вода — сколько потребуется для заливки

Соль — 2 ст. л. с горкой

Сахар — 2 ст. л. с горкой

Уксус 9% — 3 ст. л.

Пошаговое приготовление

1. Подготовка овощей

Овощи следует тщательно вымыть.

Капусту разделить на небольшие соцветия.

Кабачки нарезать кольцами.

Огурцы оставить целыми.

Перец разрезать на четвертинки, удалив семена.

Лук и чеснок очистить.

2. Укладка в банки

На дно простерилизованной банки выложить чеснок, лавровый лист, гвоздику и перец горошком. Далее слоями или в произвольном порядке распределить овощи до самого верха.

3. Первая заливка

Овощи залить кипятком, стараясь лить воду в центр банки, чтобы избежать перепада температур. Прикрыть крышками и оставить на 10-15 минут. После — слить воду в кастрюлю.

4. Маринад

В слитую воду добавить соль, сахар, специи. Довести до кипения, влить уксус и снять с огня.

5. Консервация

Готовым маринадом залить овощи. Банки сразу закатать, перевернуть вверх дном и укутать до полного остывания.

Хранение

Готовое ассорти можно хранить как в прохладной кладовой, так и в условиях квартиры. Заготовка сохраняет вкус и аромат овощей до самой весны.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов.

