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Закатал — и как будто собрал весь огород в одну банку: овощное ассорти, которое съедается первым

2:17
Еда

Начало осени — идеальное время для ярких, хрустящих заготовок. Это ассорти с цветной капустой сочетает в себе разнообразие вкусов, аромат специй и натуральность сезонных овощей. Отлично подойдёт и к семейному ужину, и к праздничному столу.

Ассорти овощное
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ассорти овощное

Необходимые ингредиенты

Пропорции можно подбирать произвольно — всё зависит от количества банок. Главное правило — использовать свежие, плотные овощи.

Овощи

  • Цветная капуста

  • Помидоры

  • Болгарский перец

  • Огурцы

  • Кабачки

  • Репчатый лук

  • Чеснок

  • Сельдерей (по желанию)

Пряности

  • Лавровый лист

  • Гвоздика

  • Чёрный перец горошком

  • Душистый перец горошком

Для маринада (на одну 3-литровую банку)

  • Вода — сколько потребуется для заливки

  • Соль — 2 ст. л. с горкой

  • Сахар — 2 ст. л. с горкой

  • Уксус 9% — 3 ст. л.

Пошаговое приготовление

1. Подготовка овощей

Овощи следует тщательно вымыть.

  • Капусту разделить на небольшие соцветия.

  • Кабачки нарезать кольцами.

  • Огурцы оставить целыми.

  • Перец разрезать на четвертинки, удалив семена.

  • Лук и чеснок очистить.

2. Укладка в банки

На дно простерилизованной банки выложить чеснок, лавровый лист, гвоздику и перец горошком. Далее слоями или в произвольном порядке распределить овощи до самого верха.

3. Первая заливка

Овощи залить кипятком, стараясь лить воду в центр банки, чтобы избежать перепада температур. Прикрыть крышками и оставить на 10-15 минут. После — слить воду в кастрюлю.

4. Маринад

В слитую воду добавить соль, сахар, специи. Довести до кипения, влить уксус и снять с огня.

5. Консервация

Готовым маринадом залить овощи. Банки сразу закатать, перевернуть вверх дном и укутать до полного остывания.

Хранение

Готовое ассорти можно хранить как в прохладной кладовой, так и в условиях квартиры. Заготовка сохраняет вкус и аромат овощей до самой весны.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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