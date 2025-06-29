Закатал — и как будто собрал весь огород в одну банку: овощное ассорти, которое съедается первым

Начало осени — идеальное время для ярких, хрустящих заготовок. Это ассорти с цветной капустой сочетает в себе разнообразие вкусов, аромат специй и натуральность сезонных овощей. Отлично подойдёт и к семейному ужину, и к праздничному столу.
Пропорции можно подбирать произвольно — всё зависит от количества банок. Главное правило — использовать свежие, плотные овощи.
Цветная капуста
Помидоры
Болгарский перец
Огурцы
Кабачки
Репчатый лук
Чеснок
Сельдерей (по желанию)
Лавровый лист
Гвоздика
Чёрный перец горошком
Душистый перец горошком
Вода — сколько потребуется для заливки
Соль — 2 ст. л. с горкой
Сахар — 2 ст. л. с горкой
Уксус 9% — 3 ст. л.
Овощи следует тщательно вымыть.
Капусту разделить на небольшие соцветия.
Кабачки нарезать кольцами.
Огурцы оставить целыми.
Перец разрезать на четвертинки, удалив семена.
Лук и чеснок очистить.
На дно простерилизованной банки выложить чеснок, лавровый лист, гвоздику и перец горошком. Далее слоями или в произвольном порядке распределить овощи до самого верха.
Овощи залить кипятком, стараясь лить воду в центр банки, чтобы избежать перепада температур. Прикрыть крышками и оставить на 10-15 минут. После — слить воду в кастрюлю.
В слитую воду добавить соль, сахар, специи. Довести до кипения, влить уксус и снять с огня.
Готовым маринадом залить овощи. Банки сразу закатать, перевернуть вверх дном и укутать до полного остывания.
Готовое ассорти можно хранить как в прохладной кладовой, так и в условиях квартиры. Заготовка сохраняет вкус и аромат овощей до самой весны.
О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов.
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