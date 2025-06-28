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Прощай, хандра: 3 рецепта тёплых десертов с клубникой моментально поднимут настроение

2:09
Еда

Клубника — это не только вкусная, но и полезная ягода, которая может стать основой для множества десертов. В прохладные летние дни или вечера особенно приятно побаловать себя тёплым десертом. Вот три простых рецепта тёплых десертов из клубники, которые не потребуют от вас много времени и усилий.

Клубничный десерт
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клубничный десерт

Рецепт 1. Клубничный компоте с желатином

Ингредиенты:

  • клубника — 300 г;
  • сахар — 50 г;
  • желатин — 1 ч. л.;
  • вода — 50 мл.

Приготовление:

  1. Клубнику помойте, нарежьте и положите в сотейник.
  2. Добавьте сахар и воду, доведите до кипения.
  3. Желатин растворите в небольшом количестве воды по инструкции на упаковке.
  4. Влейте желатин в клубничную смесь, перемешайте.
  5. Разлейте по формочкам и оставьте застывать. Подавайте тёплым.

Рецепт 2. Клубничный пудинг

Ингредиенты:

  • клубника — 200 г;
  • сливки (33% жирности) — 100 мл;
  • молоко — 100 мл;
  • сахар — по вкусу;
  • ванилин — по вкусу;
  • желатин — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Желатин растворите в молоке по инструкции на упаковке.
  2. Сливки взбейте с сахаром и ванилином.
  3. Клубнику нарежьте и аккуратно вмешайте в сливки.
  4. Смешайте сливки с клубникой с желатином и молоком, разлейте по формочкам.
  5. Поставьте в холодильник для застывания, перед подачей разогрейте в микроволновке или на водяной бане до тёплого состояния.

Рецепт 3. Клубничный горячий шоколад

Ингредиенты:

  • клубника — 100 г;
  • шоколад — 100 г;
  • молоко — 200 мл;
  • сахар — по вкусу.

Приготовление:

  1. Шоколад растопите на водяной бане.
  2. Молоко нагрейте, добавьте шоколад и размешайте до однородной консистенции.
  3. Клубнику помойте, нарежьте, добавьте в смесь и прогрейте, но не доводите до кипения.
  4. Подавайте горячим, украсив целыми ягодами клубники.

Приятного аппетита!

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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