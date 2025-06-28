Прощай, хандра: 3 рецепта тёплых десертов с клубникой моментально поднимут настроение

2:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Клубника — это не только вкусная, но и полезная ягода, которая может стать основой для множества десертов. В прохладные летние дни или вечера особенно приятно побаловать себя тёплым десертом. Вот три простых рецепта тёплых десертов из клубники, которые не потребуют от вас много времени и усилий.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Клубничный десерт

Рецепт 1. Клубничный компоте с желатином

Ингредиенты:

клубника — 300 г;

сахар — 50 г;

желатин — 1 ч. л.;

вода — 50 мл.

Приготовление:

Клубнику помойте, нарежьте и положите в сотейник. Добавьте сахар и воду, доведите до кипения. Желатин растворите в небольшом количестве воды по инструкции на упаковке. Влейте желатин в клубничную смесь, перемешайте. Разлейте по формочкам и оставьте застывать. Подавайте тёплым.

Рецепт 2. Клубничный пудинг

Ингредиенты:

клубника — 200 г;

сливки (33% жирности) — 100 мл;

молоко — 100 мл;

сахар — по вкусу;

ванилин — по вкусу;

желатин — 1 ч. л.

Приготовление:

Желатин растворите в молоке по инструкции на упаковке. Сливки взбейте с сахаром и ванилином. Клубнику нарежьте и аккуратно вмешайте в сливки. Смешайте сливки с клубникой с желатином и молоком, разлейте по формочкам. Поставьте в холодильник для застывания, перед подачей разогрейте в микроволновке или на водяной бане до тёплого состояния.

Рецепт 3. Клубничный горячий шоколад

Ингредиенты:

клубника — 100 г;

шоколад — 100 г;

молоко — 200 мл;

сахар — по вкусу.

Приготовление:

Шоколад растопите на водяной бане. Молоко нагрейте, добавьте шоколад и размешайте до однородной консистенции. Клубнику помойте, нарежьте, добавьте в смесь и прогрейте, но не доводите до кипения. Подавайте горячим, украсив целыми ягодами клубники.

Приятного аппетита!

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

