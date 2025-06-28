Прощай, хандра: 3 рецепта тёплых десертов с клубникой моментально поднимут настроение

Клубника — это не только вкусная, но и полезная ягода, которая может стать основой для множества десертов. В прохладные летние дни или вечера особенно приятно побаловать себя тёплым десертом. Вот три простых рецепта тёплых десертов из клубники, которые не потребуют от вас много времени и усилий.
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Клубничный десерт
Рецепт 1. Клубничный компоте с желатином
Ингредиенты:
клубника — 300 г;
сахар — 50 г;
желатин — 1 ч. л.;
вода — 50 мл.
Приготовление:
Клубнику помойте, нарежьте и положите в сотейник.
Добавьте сахар и воду, доведите до кипения.
Желатин растворите в небольшом количестве воды по инструкции на упаковке.
Влейте желатин в клубничную смесь, перемешайте.
Разлейте по формочкам и оставьте застывать. Подавайте тёплым.
Рецепт 2. Клубничный пудинг
Ингредиенты:
клубника — 200 г;
сливки (33% жирности) — 100 мл;
молоко — 100 мл;
сахар — по вкусу;
ванилин — по вкусу;
желатин — 1 ч. л.
Приготовление:
Желатин растворите в молоке по инструкции на упаковке.
Сливки взбейте с сахаром и ванилином.
Клубнику нарежьте и аккуратно вмешайте в сливки.
Смешайте сливки с клубникой с желатином и молоком, разлейте по формочкам.
Поставьте в холодильник для застывания, перед подачей разогрейте в микроволновке или на водяной бане до тёплого состояния.
Рецепт 3. Клубничный горячий шоколад
Ингредиенты:
клубника — 100 г;
шоколад — 100 г;
молоко — 200 мл;
сахар — по вкусу.
Приготовление:
Шоколад растопите на водяной бане.
Молоко нагрейте, добавьте шоколад и размешайте до однородной консистенции.
Клубнику помойте, нарежьте, добавьте в смесь и прогрейте, но не доводите до кипения.