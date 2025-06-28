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Зелень в самом соку — самое время приготовить соус, который зимой спасёт любой ужин

1:22
Еда

Если ты любишь свежую зелень, этот соус точно станет твоей находкой. Острый, пряный, с ярким укропным ароматом — он идеально подходит к овощам, мясу, рыбе и даже горячим бутербродам. А главное — готовится за полчаса и отлично хранится.

Укроп
Фото: Freepik by cookie_studio
Укроп

Ингредиенты

На 10 порций:

  • Зелень укропа — 200 г

  • Растительное масло (рафинированное) — 80 г

  • Чеснок — 5 зубчиков

  • Лимонный сок — 1 ст. л.

  • Соль — 1 ч. л.

Как приготовить

  1. Укроп промой под проточной водой и обсуши. Отдели листья от толстых стеблей и мелко нарежь.

  2. Чеснок очисти и натри на мелкой тёрке прямо поверх укропа.

  3. Добавь масло, выжми лимонный сок, посоли и перемешай.

  4. Измельчи смесь в блендере до однородной массы.

  5. Переложи соус в стерильную баночку с плотно закрывающейся крышкой.

Где и как использовать

  • В качестве заправки для свежих овощных салатов

  • Как ароматную добавку к мясу, рыбе, картофелю

  • Намажь на батон, посыпь сыром и запеки — получится прованский вариант горячих бутербродов

Хранить такой соус лучше в холодильнике. Он без проблем простоит несколько месяцев, особенно если банка герметично закрыта.

Уточнения

Зе́лень — свежие молодые побеги растений, растущих в культивированном или свободном виде, употребляемые как в виде самостоятельного блюда, так и как приправа для различных блюд.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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