Зелень в самом соку — самое время приготовить соус, который зимой спасёт любой ужин

Если ты любишь свежую зелень, этот соус точно станет твоей находкой. Острый, пряный, с ярким укропным ароматом — он идеально подходит к овощам, мясу, рыбе и даже горячим бутербродам. А главное — готовится за полчаса и отлично хранится.
На 10 порций:
Зелень укропа — 200 г
Растительное масло (рафинированное) — 80 г
Чеснок — 5 зубчиков
Лимонный сок — 1 ст. л.
Соль — 1 ч. л.
Укроп промой под проточной водой и обсуши. Отдели листья от толстых стеблей и мелко нарежь.
Чеснок очисти и натри на мелкой тёрке прямо поверх укропа.
Добавь масло, выжми лимонный сок, посоли и перемешай.
Измельчи смесь в блендере до однородной массы.
Переложи соус в стерильную баночку с плотно закрывающейся крышкой.
В качестве заправки для свежих овощных салатов
Как ароматную добавку к мясу, рыбе, картофелю
Намажь на батон, посыпь сыром и запеки — получится прованский вариант горячих бутербродов
Хранить такой соус лучше в холодильнике. Он без проблем простоит несколько месяцев, особенно если банка герметично закрыта.
Зе́лень — свежие молодые побеги растений, растущих в культивированном или свободном виде, употребляемые как в виде самостоятельного блюда, так и как приправа для различных блюд.
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