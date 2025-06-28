Зелень в самом соку — самое время приготовить соус, который зимой спасёт любой ужин

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Если ты любишь свежую зелень, этот соус точно станет твоей находкой. Острый, пряный, с ярким укропным ароматом — он идеально подходит к овощам, мясу, рыбе и даже горячим бутербродам. А главное — готовится за полчаса и отлично хранится.

Фото: Freepik by cookie_studio Укроп

Ингредиенты

На 10 порций:

Зелень укропа — 200 г

Растительное масло (рафинированное) — 80 г

Чеснок — 5 зубчиков

Лимонный сок — 1 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Как приготовить

Укроп промой под проточной водой и обсуши. Отдели листья от толстых стеблей и мелко нарежь. Чеснок очисти и натри на мелкой тёрке прямо поверх укропа. Добавь масло, выжми лимонный сок, посоли и перемешай. Измельчи смесь в блендере до однородной массы. Переложи соус в стерильную баночку с плотно закрывающейся крышкой.

Где и как использовать

В качестве заправки для свежих овощных салатов

Как ароматную добавку к мясу, рыбе, картофелю

Намажь на батон, посыпь сыром и запеки — получится прованский вариант горячих бутербродов

Хранить такой соус лучше в холодильнике. Он без проблем простоит несколько месяцев, особенно если банка герметично закрыта.

Уточнения

Зе́лень — свежие молодые побеги растений, растущих в культивированном или свободном виде, употребляемые как в виде самостоятельного блюда, так и как приправа для различных блюд.

