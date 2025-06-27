Минус час у плиты: борщ, который готов за 20 минут — всё дело в этой банке

Каждому знакома ситуация: хочется борща, а времени на долгую готовку нет. Решение простое — борщевая заправка на зиму. Овощи тушатся один раз, а потом целую зиму вы просто открываете банку и варите суп за полчаса. И вкус — будто всё только с грядки!
На 24 порции:
Свекла — 1,4 кг
Морковь — 450 г
Лук — 400 г
Томатный соус — 200 г
Сахар — 100 г
Соль — 35 г
Подсолнечное масло — 100 мл
Уксус 9% — 35 мл
Вес указан для неочищенных овощей.
Лук нарезаем мелкими кубиками — так он быстрее разойдется в борще.
Свеклу и морковь очищаем и натираем на крупной терке или режем соломкой.
Все овощи складываем в большую кастрюлю.
Добавляем в кастрюлю масло, томатный соус, соль, сахар и уксус. Хорошо перемешиваем. Ставим на средний огонь. Как только овощи пустят сок и масса закипит, уменьшаем огонь и тушим 45 минут, периодически помешивая.
Пока тушится заправка, подготавливаем банки (на 2 литра объема в сумме). Их нужно хорошо вымыть и простерилизовать. Проще всего — залить на дно кипяток, оставить под крышкой на 10 минут и слить воду.
Готовую горячую заправку раскладываем по банкам и сразу закатываем. Оставляем при комнатной температуре до полного остывания. Храним в прохладном месте.
Одна пол-литровая банка — это полноценная основа для 3-литровой кастрюли борща. Добавьте картошку, капусту, чеснок или фасоль — и у вас получится любимый суп за считанные минуты. А при желании можно и без мяса — для постного варианта.
Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.
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