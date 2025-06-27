Минус час у плиты: борщ, который готов за 20 минут — всё дело в этой банке

Каждому знакома ситуация: хочется борща, а времени на долгую готовку нет. Решение простое — борщевая заправка на зиму. Овощи тушатся один раз, а потом целую зиму вы просто открываете банку и варите суп за полчаса. И вкус — будто всё только с грядки!

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Заправка для борща

Что понадобится

На 24 порции:

Свекла — 1,4 кг

Морковь — 450 г

Лук — 400 г

Томатный соус — 200 г

Сахар — 100 г

Соль — 35 г

Подсолнечное масло — 100 мл

Уксус 9% — 35 мл

Вес указан для неочищенных овощей.

Подготовка овощей

Лук нарезаем мелкими кубиками — так он быстрее разойдется в борще. Свеклу и морковь очищаем и натираем на крупной терке или режем соломкой. Все овощи складываем в большую кастрюлю.

Тушим заправку

Добавляем в кастрюлю масло, томатный соус, соль, сахар и уксус. Хорошо перемешиваем. Ставим на средний огонь. Как только овощи пустят сок и масса закипит, уменьшаем огонь и тушим 45 минут, периодически помешивая.

Подготовка банок

Пока тушится заправка, подготавливаем банки (на 2 литра объема в сумме). Их нужно хорошо вымыть и простерилизовать. Проще всего — залить на дно кипяток, оставить под крышкой на 10 минут и слить воду.

Закатка и хранение

Готовую горячую заправку раскладываем по банкам и сразу закатываем. Оставляем при комнатной температуре до полного остывания. Храним в прохладном месте.

Как использовать

Одна пол-литровая банка — это полноценная основа для 3-литровой кастрюли борща. Добавьте картошку, капусту, чеснок или фасоль — и у вас получится любимый суп за считанные минуты. А при желании можно и без мяса — для постного варианта.

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.

