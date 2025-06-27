Универсальный зимний соус, который мужчины обожают: домашняя аджика с огоньком

Этот яркий, ароматный и жгучий соус способен разбудить аппетит даже у тех, кто уже наелся. Домашняя аджика из спелых помидоров, сладкого и острого перца — это не просто приправа, а целый гастрономический ритуал. Подходит ко всему: мясо, гарниры, картошка, сало, холодец. А ещё - отлично согревает зимой.
На 35 порций:
Помидоры — 2 кг
Болгарский красный перец — 1,5 кг
Острый перец — 0,5 шт. (или до 5-7 шт., по вкусу)
Чеснок — 100 г (примерно 2 головки)
Уксус 9% — 100 мл
Сахар — 5 ст. л.
Соль — 4 ст. л.
Все овощи промываем.
Помидоры режем крупными кусками, убираем твёрдые места у плодоножек. Хотите более гладкую текстуру? Снимите с томатов кожицу: сделайте надрез крест-накрест и обдайте кипятком на 1-2 минуты — шкурка сойдёт легко.
Болгарский перец очищаем от хвостиков и семян, нарезаем. Острый перец можно прокручивать вместе с семенами — будет острее. Чеснок чистим.
Помидоры превращаем в пюре при помощи блендера или мясорубки и переливаем в большую кастрюлю.
Перец (сладкий и острый) измельчаем отдельно.
Ставим томатное пюре на средний огонь, доводим до кипения, убавляем огонь и варим около 20 минут.
Добавляем болгарский перец, продолжаем варить ещё 20 минут, помешивая.
Добавляем острый перец и чеснок, варим ещё 5 минут.
Соль, сахар и уксус лучше добавлять поэтапно, пробуя на вкус. Хотите поострее — чуть больше перца. Послаще — добавьте ещё ложечку сахара. Под себя подгоняется легко.
Разливаем горячую аджику по стерилизованным банкам. Закатываем, переворачиваем вверх дном, укутываем и оставляем до остывания. Хранится такая аджика отлично в прохладном месте, но есть её можно сразу.
Аджи́ка (абх. аџьыка, что в переводе означает "соль", груз. აჯიკა) — абхазская и грузинская острая приправа.
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