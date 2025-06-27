Универсальный зимний соус, который мужчины обожают: домашняя аджика с огоньком

2:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот яркий, ароматный и жгучий соус способен разбудить аппетит даже у тех, кто уже наелся. Домашняя аджика из спелых помидоров, сладкого и острого перца — это не просто приправа, а целый гастрономический ритуал. Подходит ко всему: мясо, гарниры, картошка, сало, холодец. А ещё - отлично согревает зимой.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Аджика домашняя острая

Что понадобится

На 35 порций:

Помидоры — 2 кг

Болгарский красный перец — 1,5 кг

Острый перец — 0,5 шт. (или до 5-7 шт., по вкусу)

Чеснок — 100 г (примерно 2 головки)

Уксус 9% — 100 мл

Сахар — 5 ст. л.

Соль — 4 ст. л.

Подготовка овощей

Все овощи промываем.

Помидоры режем крупными кусками, убираем твёрдые места у плодоножек. Хотите более гладкую текстуру? Снимите с томатов кожицу: сделайте надрез крест-накрест и обдайте кипятком на 1-2 минуты — шкурка сойдёт легко.

Болгарский перец очищаем от хвостиков и семян, нарезаем. Острый перец можно прокручивать вместе с семенами — будет острее. Чеснок чистим.

Измельчаем и варим

Помидоры превращаем в пюре при помощи блендера или мясорубки и переливаем в большую кастрюлю. Перец (сладкий и острый) измельчаем отдельно. Ставим томатное пюре на средний огонь, доводим до кипения, убавляем огонь и варим около 20 минут. Добавляем болгарский перец, продолжаем варить ещё 20 минут, помешивая. Добавляем острый перец и чеснок, варим ещё 5 минут.

Настройка вкуса

Соль, сахар и уксус лучше добавлять поэтапно, пробуя на вкус. Хотите поострее — чуть больше перца. Послаще — добавьте ещё ложечку сахара. Под себя подгоняется легко.

Разливаем в банки

Разливаем горячую аджику по стерилизованным банкам. Закатываем, переворачиваем вверх дном, укутываем и оставляем до остывания. Хранится такая аджика отлично в прохладном месте, но есть её можно сразу.

Уточнения

Аджи́ка (абх. аџьыка, что в переводе означает "соль", груз. აჯიკა) — абхазская и грузинская острая приправа.

