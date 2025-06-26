Эти огурцы просят все, кто пробует: закатка, которая стала семейной легендой

Хочешь зимой открыть банку и услышать тот самый хруст? Тогда этот способ заготовки для тебя. Огурцы по этому рецепту получаются ароматными, аппетитными и стойко переносят хранение даже без погреба. Идеальный вариант для квартиры!
На 12 порций:
Огурцы — 1,5 кг
Чеснок — 8 зубчиков
Вода — 1,5 л
Соль (каменная, крупная) — 60 г
Сахар — 70 г
Уксус 9% — 60 мл
Лавровый лист — 2 шт.
Гвоздика — 4 шт.
Перец чёрный горошком — 4 шт.
Листья вишни — 6 шт.
Листья чёрной смородины — 6 шт.
Корень хрена — 10 г
Огурцы желательно брать молодые, свежие и не слишком крупные. Их нужно замочить в холодной воде на 4 часа — это сделает их особенно хрустящими. Затем срезаем кончики и снова промываем.
Банки тщательно моем с содой и стерилизуем: можно на пару, в микроволновке или духовке. Крышки кипятим отдельно. Зелень и пряности промываем и обсушиваем.
На дно кладём:
2 зубчика чеснока
1 лавровый лист
2 бутона гвоздики
2 горошины перца
листья вишни, смородины и немного хрена
Сверху укладываем огурцы (лучше вертикально), а наверх — оставшийся чеснок.
Заливаем банки кипятком на 20 минут, затем воду сливаем в кастрюлю. Добавляем соль, сахар, кипятим, затем вливаем уксус. Полученным маринадом снова заливаем огурцы.
Закатываем банки, переворачиваем, укутываем тёплым одеялом и оставляем до полного остывания. Потом храним либо в прохладе, либо при комнатной температуре — они отлично стоят даже в шкафу.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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