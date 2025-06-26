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Эти огурцы просят все, кто пробует: закатка, которая стала семейной легендой

2:07
Еда

Хочешь зимой открыть банку и услышать тот самый хруст? Тогда этот способ заготовки для тебя. Огурцы по этому рецепту получаются ароматными, аппетитными и стойко переносят хранение даже без погреба. Идеальный вариант для квартиры!

Солёные огурцы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Солёные огурцы

Ингредиенты

На 12 порций:

  • Огурцы — 1,5 кг

  • Чеснок — 8 зубчиков

  • Вода — 1,5 л

  • Соль (каменная, крупная) — 60 г

  • Сахар — 70 г

  • Уксус 9% — 60 мл

  • Лавровый лист — 2 шт.

  • Гвоздика — 4 шт.

  • Перец чёрный горошком — 4 шт.

  • Листья вишни — 6 шт.

  • Листья чёрной смородины — 6 шт.

  • Корень хрена — 10 г

Подготовка огурцов

Огурцы желательно брать молодые, свежие и не слишком крупные. Их нужно замочить в холодной воде на 4 часа — это сделает их особенно хрустящими. Затем срезаем кончики и снова промываем.

Стерилизация и подготовка тары

Банки тщательно моем с содой и стерилизуем: можно на пару, в микроволновке или духовке. Крышки кипятим отдельно. Зелень и пряности промываем и обсушиваем.

Укладка по банкам

На дно кладём:

  • 2 зубчика чеснока

  • 1 лавровый лист

  • 2 бутона гвоздики

  • 2 горошины перца

  • листья вишни, смородины и немного хрена

Сверху укладываем огурцы (лучше вертикально), а наверх — оставшийся чеснок.

Приготовление маринада

Заливаем банки кипятком на 20 минут, затем воду сливаем в кастрюлю. Добавляем соль, сахар, кипятим, затем вливаем уксус. Полученным маринадом снова заливаем огурцы.

Закатка и хранение

Закатываем банки, переворачиваем, укутываем тёплым одеялом и оставляем до полного остывания. Потом храним либо в прохладе, либо при комнатной температуре — они отлично стоят даже в шкафу.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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