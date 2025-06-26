Эти огурцы просят все, кто пробует: закатка, которая стала семейной легендой

2:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Хочешь зимой открыть банку и услышать тот самый хруст? Тогда этот способ заготовки для тебя. Огурцы по этому рецепту получаются ароматными, аппетитными и стойко переносят хранение даже без погреба. Идеальный вариант для квартиры!

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Солёные огурцы

Ингредиенты

На 12 порций:

Огурцы — 1,5 кг

Чеснок — 8 зубчиков

Вода — 1,5 л

Соль (каменная, крупная) — 60 г

Сахар — 70 г

Уксус 9% — 60 мл

Лавровый лист — 2 шт.

Гвоздика — 4 шт.

Перец чёрный горошком — 4 шт.

Листья вишни — 6 шт.

Листья чёрной смородины — 6 шт.

Корень хрена — 10 г

Подготовка огурцов

Огурцы желательно брать молодые, свежие и не слишком крупные. Их нужно замочить в холодной воде на 4 часа — это сделает их особенно хрустящими. Затем срезаем кончики и снова промываем.

Стерилизация и подготовка тары

Банки тщательно моем с содой и стерилизуем: можно на пару, в микроволновке или духовке. Крышки кипятим отдельно. Зелень и пряности промываем и обсушиваем.

Укладка по банкам

На дно кладём:

2 зубчика чеснока

1 лавровый лист

2 бутона гвоздики

2 горошины перца

листья вишни, смородины и немного хрена

Сверху укладываем огурцы (лучше вертикально), а наверх — оставшийся чеснок.

Приготовление маринада

Заливаем банки кипятком на 20 минут, затем воду сливаем в кастрюлю. Добавляем соль, сахар, кипятим, затем вливаем уксус. Полученным маринадом снова заливаем огурцы.

Закатка и хранение

Закатываем банки, переворачиваем, укутываем тёплым одеялом и оставляем до полного остывания. Потом храним либо в прохладе, либо при комнатной температуре — они отлично стоят даже в шкафу.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

