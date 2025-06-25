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Эту банку съедают до мяса: помидоры с перцем, которые стали хитом застолий

Еда

Невероятно ароматная закуска, которая спасёт от кулинарной скуки зимой. Зелёные томаты с болгарским перцем и чесноком — настоящая палочка-выручалочка для ужинов и праздников. Отлично сочетается с мясом, картошкой и просто хлебом. Готовится просто, а съедается мгновенно!

Консервация зелёных помидоров
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Консервация зелёных помидоров

Что нужно для рецепта

Пропорции на 6 порций:

  • Зелёные помидоры — 1 кг

  • Болгарский перец — 2 шт.

  • Острый перец — 6 стручков

  • Чеснок — 6 крупных зубчиков

  • Укроп — 3 зонтика

  • Вода — 1 л

  • Уксус — 20 мл

  • Сахар — 60 г

  • Соль — 40 г

Подготовка овощей и банок

Выбирайте твёрдые, целые зелёные томаты без пятен и повреждений — они дольше хранятся и лучше держат форму. Помидоры заливаем кипятком на 5 минут. В это время стерилизуем банки удобным способом: пар, духовка или микроволновка. Крышки кипятим.

У болгарского перца удаляем хвостики и семена. Лучше использовать мясистые перцы разных цветов — заготовка будет не только вкусной, но и яркой. Острый перец, укроп и чеснок моем. Перцы нарезаем кубиками или тонкими полосками, чеснок измельчаем.

Укладка в банки

На дно стерильных банок кладём зонтики укропа и пару острых стручков. Затем добавляем немного овощной смеси, после чего аккуратно укладываем помидоры. Не нужно утрамбовывать — пусть немного "дышат".

Варим рассол

Кипятим воду, добавляем соль и сахар. Даём покипеть пару минут и вливаем уксус — сразу снимаем с плиты. Заливаем банки кипящим рассолом, прикрываем крышками.

Стерилизация и хранение

Банки ставим в кастрюлю с тёплой водой (на дне — полотенце), доводим до кипения и стерилизуем 15-20 минут. После этого плотно закручиваем крышки, переворачиваем банки вверх дном и укутываем. Оставляем до полного остывания.

Храним заготовку в прохладном месте. Открыв зимой баночку, вы будто возвращаетесь в разгар лета — аромат и вкус сохраняются идеально.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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