Эту банку съедают до мяса: помидоры с перцем, которые стали хитом застолий

Невероятно ароматная закуска, которая спасёт от кулинарной скуки зимой. Зелёные томаты с болгарским перцем и чесноком — настоящая палочка-выручалочка для ужинов и праздников. Отлично сочетается с мясом, картошкой и просто хлебом. Готовится просто, а съедается мгновенно!

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Консервация зелёных помидоров

Что нужно для рецепта

Пропорции на 6 порций:

Зелёные помидоры — 1 кг

Болгарский перец — 2 шт.

Острый перец — 6 стручков

Чеснок — 6 крупных зубчиков

Укроп — 3 зонтика

Вода — 1 л

Уксус — 20 мл

Сахар — 60 г

Соль — 40 г

Подготовка овощей и банок

Выбирайте твёрдые, целые зелёные томаты без пятен и повреждений — они дольше хранятся и лучше держат форму. Помидоры заливаем кипятком на 5 минут. В это время стерилизуем банки удобным способом: пар, духовка или микроволновка. Крышки кипятим.

У болгарского перца удаляем хвостики и семена. Лучше использовать мясистые перцы разных цветов — заготовка будет не только вкусной, но и яркой. Острый перец, укроп и чеснок моем. Перцы нарезаем кубиками или тонкими полосками, чеснок измельчаем.

Укладка в банки

На дно стерильных банок кладём зонтики укропа и пару острых стручков. Затем добавляем немного овощной смеси, после чего аккуратно укладываем помидоры. Не нужно утрамбовывать — пусть немного "дышат".

Варим рассол

Кипятим воду, добавляем соль и сахар. Даём покипеть пару минут и вливаем уксус — сразу снимаем с плиты. Заливаем банки кипящим рассолом, прикрываем крышками.

Стерилизация и хранение

Банки ставим в кастрюлю с тёплой водой (на дне — полотенце), доводим до кипения и стерилизуем 15-20 минут. После этого плотно закручиваем крышки, переворачиваем банки вверх дном и укутываем. Оставляем до полного остывания.

Храним заготовку в прохладном месте. Открыв зимой баночку, вы будто возвращаетесь в разгар лета — аромат и вкус сохраняются идеально.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

