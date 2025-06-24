Удивите гостей домашним лимонадом: 5 шагов к освежающему напитку

В знойный полдень сложно найти что-то более приятное, чем глоток домашнего лимонада со льдом.
Ингредиенты
Приготовление
Тщательно вымойте лимоны. Используя соковыжималку, извлеките из них сок. Процедите полученную жидкость через сито, чтобы избавиться от косточек.
В небольшой емкости подогрейте около 200 мл воды до слегка теплого состояния (не выше 40°C), чтобы сохранить полезные свойства меда. Растворите мед в теплой воде, помешивая до полного растворения. Добавьте листья мяты и дайте настояться около 5-10 минут для насыщения ароматом. Затем удалите мяту.
В большом кувшине смешайте лимонный сок, мятный сироп и оставшуюся холодную воду. Тщательно перемешайте все компоненты. Оцените вкус и при необходимости добавьте еще меда или лимонного сока по своему усмотрению.
Наполните стаканы льдом, разлейте лимонад и украсьте дольками лимона и свежей мятой, пишет bgonair.
Мя́та (лат. Méntha) — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae). Все виды содержат в зелёных частях от 0,1 до 2 % мятного масла, основную часть которого составляет ментол (40—70 до 92 %).
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