Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Локти шершавые, жизнь — тоже: сигнал, который лучше услышать вовремя
Экономический кризис на пороге? Какой актив спасёт ваш капитал
Возлюбленная Брэда Питта покорила Лондон естественным макияжем на премьере Формулы-1
Наркозависимость позади: бывшая жена Паши Техника вынуждена защищать единственного сына
Собаки чувствуют это в человеке мгновенно — и решают, стоит ли к нему подходить
Первые шаги к лёгкости: как полюбить бег, если вы его всегда избегали — и почувствовать движение
Ваш двигатель просит тишины и покоя: как помочь ему тратить меньше
Сувенир из отпуска — смертельный вирус: бешенство снова унесло жизнь туриста
Не дача, а остров: как пенсионеры купили руины и превратили их в дом мечты

Удивите гостей домашним лимонадом: 5 шагов к освежающему напитку

1:19
Еда

В знойный полдень сложно найти что-то более приятное, чем глоток домашнего лимонада со льдом.

домашний лимонад
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
домашний лимонад

Ингредиенты

  • Четыре спелых лимона,
  • Один литр чистой воды,
  • Четыре-пять столовых ложек меда,
  • Десять-двенадцать листочков мяты,
  • Кубики льда,
  • По желанию: ломтики лимона и веточки мяты для декора.

Приготовление

Тщательно вымойте лимоны. Используя соковыжималку, извлеките из них сок. Процедите полученную жидкость через сито, чтобы избавиться от косточек.

В небольшой емкости подогрейте около 200 мл воды до слегка теплого состояния (не выше 40°C), чтобы сохранить полезные свойства меда. Растворите мед в теплой воде, помешивая до полного растворения. Добавьте листья мяты и дайте настояться около 5-10 минут для насыщения ароматом. Затем удалите мяту.

В большом кувшине смешайте лимонный сок, мятный сироп и оставшуюся холодную воду. Тщательно перемешайте все компоненты. Оцените вкус и при необходимости добавьте еще меда или лимонного сока по своему усмотрению.

Наполните стаканы льдом, разлейте лимонад и украсьте дольками лимона и свежей мятой, пишет bgonair.

Уточнения

Мя́та (лат. Méntha) — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae). Все виды содержат в зелёных частях от 0,1 до 2 % мятного масла, основную часть которого составляет ментол (40—70 до 92 %).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Авто
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж Аудио 
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Домашние животные
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий Аудио 
Не двигай кота с подоконника — он не просто так там лежит
Домашние животные
Не двигай кота с подоконника — он не просто так там лежит Аудио 
Популярное
Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает африканские болота

Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.

Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает африканские болота
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Не двигай кота с подоконника — он не просто так там лежит
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах
Россия извлекла уроки из ирано-израильской войны, которая продолжается Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Свидание в стиле Disney: дочь Анджелины Джоли представила публике звёздного бойфренда
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Последние материалы
Локти шершавые, жизнь — тоже: сигнал, который лучше услышать вовремя
Экономический кризис на пороге? Какой актив спасёт ваш капитал
Возлюбленная Брэда Питта покорила Лондон естественным макияжем на премьере Формулы-1
Наркозависимость позади: бывшая жена Паши Техника вынуждена защищать единственного сына
Собаки чувствуют это в человеке мгновенно — и решают, стоит ли к нему подходить
Первые шаги к лёгкости: как полюбить бег, если вы его всегда избегали — и почувствовать движение
Удивите гостей домашним лимонадом: 5 шагов к освежающему напитку
Ваш двигатель просит тишины и покоя: как помочь ему тратить меньше
Сувенир из отпуска — смертельный вирус: бешенство снова унесло жизнь туриста
Не дача, а остров: как пенсионеры купили руины и превратили их в дом мечты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.