Грузинское чудо: 4 простых шага к вашему хачапури, от которого все будут без ума

Хачапури, грузинское блюдо, известное разнообразием рецептов и форм, зависящих от региона.
Отличия касаются и теста: используют дрожжевое, йогуртовое или слоеное. Форма также может отличаться: например, имеретинский хачапури круглый и выпекается в духовке или на сковороде, а аджарский имеет форму лодочки с яичным желтком. Встречается и квадратная форма, пишет rozali.
Процесс приготовления хачапури включает замешивание теста, приготовление начинки, формирование и выпечку.
Для приготовления теста понадобится
1/4 стакана теплой воды, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. сухих дрожжей, 3 стакана муки, 1 ч. л. соли, 1 стакан сметаны или жирного йогурта, 55 г растопленного масла, 1 яйцо, 1 ч. л. разрыхлителя, жир для смазывания формы.
Для начинки
450 г тертой моцареллы, 220 г раскрошенной феты, 1 яйцо, 1 ст. л. растопленного масла, 1 желток, 1 ст. л. молока. Полученную массу скатать в шарики.
Приготовление
Смешать воду, сахар и дрожжи, дать постоять 5 минут. Смешать муку и соль. Влить дрожжевую смесь, сметану, масло, яйцо и разрыхлитель. Замесить тесто, вымешивать 5-7 минут. Смазать миску, положить тесто, накрыть и дать подойти в теплом месте 30-45 минут.
Разогреть духовку до 200 градусов.
Разделить тесто на 4 части, раскатать в круги диаметром 20 см.
В центр каждого круга положить сырные шарики. Завернуть края теста к центру, защипнуть. Перевернуть, раскатать до толщины 1 см.
Переложить на противень. Сделать отверстие для выхода пара. Смазать желтком с молоком.
Выпекать 15-20 минут до золотистого цвета. Дать остыть 10 минут перед подачей.
Фе́та (греч. Φέτα — ломоть, срез) — традиционный греческий сыр белого цвета из овечьего молока.
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