Грузинское чудо: 4 простых шага к вашему хачапури, от которого все будут без ума

2:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Хачапури, грузинское блюдо, известное разнообразием рецептов и форм, зависящих от региона.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info хачапури

Отличия касаются и теста: используют дрожжевое, йогуртовое или слоеное. Форма также может отличаться: например, имеретинский хачапури круглый и выпекается в духовке или на сковороде, а аджарский имеет форму лодочки с яичным желтком. Встречается и квадратная форма, пишет rozali.

Процесс приготовления хачапури включает замешивание теста, приготовление начинки, формирование и выпечку.

Для приготовления теста понадобится

1/4 стакана теплой воды, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. сухих дрожжей, 3 стакана муки, 1 ч. л. соли, 1 стакан сметаны или жирного йогурта, 55 г растопленного масла, 1 яйцо, 1 ч. л. разрыхлителя, жир для смазывания формы.

Для начинки

450 г тертой моцареллы, 220 г раскрошенной феты, 1 яйцо, 1 ст. л. растопленного масла, 1 желток, 1 ст. л. молока. Полученную массу скатать в шарики.

Приготовление

Смешать воду, сахар и дрожжи, дать постоять 5 минут. Смешать муку и соль. Влить дрожжевую смесь, сметану, масло, яйцо и разрыхлитель. Замесить тесто, вымешивать 5-7 минут. Смазать миску, положить тесто, накрыть и дать подойти в теплом месте 30-45 минут.

Разогреть духовку до 200 градусов.

Разделить тесто на 4 части, раскатать в круги диаметром 20 см.

В центр каждого круга положить сырные шарики. Завернуть края теста к центру, защипнуть. Перевернуть, раскатать до толщины 1 см.

Переложить на противень. Сделать отверстие для выхода пара. Смазать желтком с молоком.

Выпекать 15-20 минут до золотистого цвета. Дать остыть 10 минут перед подачей.

Уточнения

Фе́та (греч. Φέτα — ломоть, срез) — традиционный греческий сыр белого цвета из овечьего молока.



