Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бегаешь — а вес стоит? Вот почему жир не уходит, несмотря на километры
Ирония судьбы: культовый гитарист U2 стал ирландцем ровно через 62 года после переезда
Конец июня — начало новых трат: как подорожание ЖКУ ударит по карману россиян
Пляжный грим: как не стать тушёной кожей на солнце
Вопреки запретам: масло при высоком холестерине — это возможно! Но как?
Любопытство с пелёнок: даже шимпанзе не могут устоять перед чужой ссорой
Ещё погуляем на 100-летии: Кудрявцева раскрыла детали последней съёмки с Талызиной
Укроп как из рекламы: простой раствор превращает хилую зелень в изумрудный куст
Три места, где нельзя парковаться в жару: последствия пугают

Грузинское чудо: 4 простых шага к вашему хачапури, от которого все будут без ума

2:15
Еда

Хачапури, грузинское блюдо, известное разнообразием рецептов и форм, зависящих от региона.

хачапури
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
хачапури

Отличия касаются и теста: используют дрожжевое, йогуртовое или слоеное.  Форма также может отличаться: например, имеретинский хачапури круглый и выпекается в духовке или на сковороде, а аджарский имеет форму лодочки с яичным желтком. Встречается и квадратная форма, пишет rozali.

Процесс приготовления хачапури включает замешивание теста, приготовление начинки, формирование и выпечку. 

Для приготовления теста понадобится

1/4 стакана теплой воды, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. сухих дрожжей, 3 стакана муки, 1 ч. л. соли, 1 стакан сметаны или жирного йогурта, 55 г растопленного масла, 1 яйцо, 1 ч. л. разрыхлителя, жир для смазывания формы.

Для начинки

450 г тертой моцареллы, 220 г раскрошенной феты, 1 яйцо, 1 ст. л. растопленного масла, 1 желток, 1 ст. л. молока. Полученную массу скатать в шарики.

Приготовление

Смешать воду, сахар и дрожжи, дать постоять 5 минут. Смешать муку и соль. Влить дрожжевую смесь, сметану, масло, яйцо и разрыхлитель. Замесить тесто, вымешивать 5-7 минут. Смазать миску, положить тесто, накрыть и дать подойти в теплом месте 30-45 минут.

Разогреть духовку до 200 градусов.

Разделить тесто на 4 части, раскатать в круги диаметром 20 см.

В центр каждого круга положить сырные шарики. Завернуть края теста к центру, защипнуть. Перевернуть, раскатать до толщины 1 см.

Переложить на противень. Сделать отверстие для выхода пара. Смазать желтком с молоком.

Выпекать 15-20 минут до золотистого цвета. Дать остыть 10 минут перед подачей.

Уточнения

Фе́та (греч. Φέτα — ломоть, срез) — традиционный греческий сыр белого цвета из овечьего молока.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Один кусочек — и счёт на лечение: чем никогда нельзя делиться с кошкой со своего стола
Домашние животные
Один кусочек — и счёт на лечение: чем никогда нельзя делиться с кошкой со своего стола Аудио 
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Домашние животные
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится Аудио 
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Авто
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию Аудио 
Популярное
Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает африканские болота

Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.

Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает африканские болота
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Не двигай кота с подоконника — он не просто так там лежит
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах
Россия извлекла уроки из ирано-израильской войны, которая продолжается Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Свидание в стиле Disney: дочь Анджелины Джоли представила публике звёздного бойфренда
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Последние материалы
Бегаешь — а вес стоит? Вот почему жир не уходит, несмотря на километры
Ирония судьбы: культовый гитарист U2 стал ирландцем ровно через 62 года после переезда
Конец июня — начало новых трат: как подорожание ЖКУ ударит по карману россиян
Пляжный грим: как не стать тушёной кожей на солнце
Вопреки запретам: масло при высоком холестерине — это возможно! Но как?
Грузинское чудо: 4 простых шага к вашему хачапури, от которого все будут без ума
Любопытство с пелёнок: даже шимпанзе не могут устоять перед чужой ссорой
Ещё погуляем на 100-летии: Кудрявцева раскрыла детали последней съёмки с Талызиной
Укроп как из рекламы: простой раствор превращает хилую зелень в изумрудный куст
Три места, где нельзя парковаться в жару: последствия пугают
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.