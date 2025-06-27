Что скрывает это малоизвестное растительное масло? Польза для печени и суставов, о которой вы не догадывались

3:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Среди множества растительных масел есть одно, которое может стать незаменимым помощником в поддержании здоровья. Это масло расторопши, обладающее уникальным составом и множеством полезных свойств. Несмотря на свою скромную известность, оно заслуживает внимания и регулярного употребления.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Растительное масло

Вкус и польза масла расторопши

Масло расторопши имеет соломенный оттенок и лёгкий травянистый аромат. Его можно использовать для заправки салатов, добавления в каши, творог или даже в блюда из картофеля. Этот продукт не только обогатит вкус ваших блюд, но и принесёт пользу организму.

История и применение

Расторопша пятнистая известна с древних времён. Ещё Теофраст из Эресоса называл её ценным растением, а Диоскорид, Плиний Старший и святая Хильдегарда Бингенская отмечали её лечебные свойства. В XVI веке Альбрехт фон Галлер подтвердил эффективность расторопши в лечении заболеваний печени, что было подкреплено современными научными исследованиями.

Состав и полезные свойства

Основным активным компонентом масла расторопши является силимарин — комплекс флавоноидов, обладающий мощным гепатопротекторным действием. Силимарин защищает клетки печени от повреждений, вызванных токсинами, такими как алкоголь, лекарства или другие вредные вещества. Это делает масло расторопши незаменимым для поддержания здоровья печени.

Кроме того, масло содержит ненасыщенные жирные кислоты омега-6 и омега-9, которые обладают противовоспалительным эффектом. Они помогают снизить воспаление в организме, включая суставы, и улучшают состояние кожи. Эти кислоты также способствуют снижению уровня "плохого" холестерина ЛПНП, что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и рака.

Витамин Е, известный как "витамин молодости", также присутствует в масле расторопши. Он нейтрализует свободные радикалы, замедляя процессы старения и поддерживая здоровье клеток.

Как использовать масло расторопши?

Для сохранения всех полезных свойств масло следует хранить в тёмной бутылке в холодильнике. Его не рекомендуется использовать для жарки или выпечки, так как при нагревании оно теряет свои ценные качества. Однако масло прекрасно подходит для заправки салатов, приготовления соусов или песто. Его можно добавлять в коктейли, каши, отварной картофель или творог, придавая блюдам насыщенный вкус и аромат.

Важно помнить, что масло расторопши — это дополнение к здоровому образу жизни, а не замена ему. Для достижения максимального эффекта необходимо соблюдать сбалансированное питание, вести активный образ жизни и регулярно проходить медицинские осмотры.

Уточнения

Расторопша (лат. Silybum) — род травянистых растений семейства Астровые (Asteraceae).

