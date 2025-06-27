Сочная идиллия: как летний фрукт превращает тушеную баранину в шедевр — рецепт, который стоит попробовать

2:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом тушеной баранины, который удивит вас своим вкусом. В это мясное рагу мы добавим популярный летний фрукт, который придаст блюду особую нотку. Этот рецепт стоит попробовать!

Фото: freepik.com is licensed under public domain Тушёное мясо

Ингредиенты (на 4 персоны)

Для мяса:

1 красная луковица

4 зубчика чеснока

1 кг бараньей ноги или лопатки

2 ст. л. муки

150 мл растительного масла

140 г сливочного масла

1 ст. л. томатной пасты

300 мл белого вина

300 мл овощного бульона

1 веточка тимьяна

1 веточка розмарина

100 г абрикосов

Для салата:

80 г булгура

1 головка фиолетового лука

2 помидора

1 пучок петрушки

Сок ½ лимона

4 ст. л. оливкового масла

Приготовление

Лук и чеснок очистите и мелко нарежьте. Баранью ногу отделите от костей, нарежьте крупными кубиками, посолите, обваляйте в муке и обжарьте на масле партиями до золотистой корочки. Переложите обжаренное мясо в жаропрочную форму. В той же сковороде разогрейте оставшееся масло со сливочным маслом. Обжарьте лук, чеснок и томатную пасту до мягкости, приправив солью и перцем. Дегласируйте вином и овощным бульоном, затем полейте мясо и тщательно перемешайте. Посыпьте тимьяном и розмарином. Разогрейте духовку до 180 °C. Абрикосы вымойте, разрежьте пополам, удалите косточки и посыпьте ими мясо. Запекайте в духовке 40 минут, пока мясо не станет мягким. Для салата промойте булгур и залейте его 500 мл кипятка. Накройте крышкой и варите, пока булгур не впитает всю воду. Оставьте остывать. Тем временем очистите фиолетовый лук и помидоры, нарежьте их мелкими кубиками. Измельчите петрушку. Смешайте овощи с булгуром, приправьте солью и перцем, сбрызните лимонным соком и 60 мл оливкового масла, затем хорошо перемешайте.

Подавайте тушеную баранину с ароматным салатом. Наслаждайтесь этим летним рецептом!

Уточнения

Бара́нина — мясо баранов (овец) при употреблении в пищу.



Абрико́с обыкнове́нный (лат. Prúnus armeníaca) — плодовое дерево, вид из секции Абрикос (Armeniaca) рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).



