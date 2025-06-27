Сочная идиллия: как летний фрукт превращает тушеную баранину в шедевр — рецепт, который стоит попробовать

Сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом тушеной баранины, который удивит вас своим вкусом. В это мясное рагу мы добавим популярный летний фрукт, который придаст блюду особую нотку. Этот рецепт стоит попробовать!
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Тушёное мясо
Ингредиенты (на 4 персоны)
Для мяса:
1 красная луковица
4 зубчика чеснока
1 кг бараньей ноги или лопатки
2 ст. л. муки
150 мл растительного масла
140 г сливочного масла
1 ст. л. томатной пасты
300 мл белого вина
300 мл овощного бульона
1 веточка тимьяна
1 веточка розмарина
100 г абрикосов
Для салата:
80 г булгура
1 головка фиолетового лука
2 помидора
1 пучок петрушки
Сок ½ лимона
4 ст. л. оливкового масла
Приготовление
Лук и чеснок очистите и мелко нарежьте. Баранью ногу отделите от костей, нарежьте крупными кубиками, посолите, обваляйте в муке и обжарьте на масле партиями до золотистой корочки. Переложите обжаренное мясо в жаропрочную форму.
В той же сковороде разогрейте оставшееся масло со сливочным маслом. Обжарьте лук, чеснок и томатную пасту до мягкости, приправив солью и перцем. Дегласируйте вином и овощным бульоном, затем полейте мясо и тщательно перемешайте. Посыпьте тимьяном и розмарином.
Разогрейте духовку до 180 °C. Абрикосы вымойте, разрежьте пополам, удалите косточки и посыпьте ими мясо. Запекайте в духовке 40 минут, пока мясо не станет мягким.
Для салата промойте булгур и залейте его 500 мл кипятка. Накройте крышкой и варите, пока булгур не впитает всю воду. Оставьте остывать.
Тем временем очистите фиолетовый лук и помидоры, нарежьте их мелкими кубиками. Измельчите петрушку. Смешайте овощи с булгуром, приправьте солью и перцем, сбрызните лимонным соком и 60 мл оливкового масла, затем хорошо перемешайте.
Подавайте тушеную баранину с ароматным салатом. Наслаждайтесь этим летним рецептом!
Уточнения
Бара́нина — мясо баранов (овец) при употреблении в пищу.
Абрико́с обыкнове́нный (лат. Prúnus armeníaca) — плодовое дерево, вид из секции Абрикос (Armeniaca) рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).