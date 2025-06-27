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Сочная идиллия: как летний фрукт превращает тушеную баранину в шедевр — рецепт, который стоит попробовать

2:27
Еда

Сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом тушеной баранины, который удивит вас своим вкусом. В это мясное рагу мы добавим популярный летний фрукт, который придаст блюду особую нотку. Этот рецепт стоит попробовать!

Тушёное мясо
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Тушёное мясо

Ингредиенты (на 4 персоны)

Для мяса:

  • 1 красная луковица
  • 4 зубчика чеснока
  • 1 кг бараньей ноги или лопатки
  • 2 ст. л. муки
  • 150 мл растительного масла
  • 140 г сливочного масла
  • 1 ст. л. томатной пасты
  • 300 мл белого вина
  • 300 мл овощного бульона
  • 1 веточка тимьяна
  • 1 веточка розмарина
  • 100 г абрикосов

Для салата:

  • 80 г булгура
  • 1 головка фиолетового лука
  • 2 помидора
  • 1 пучок петрушки
  • Сок &frac12 лимона
  • 4 ст. л. оливкового масла

Приготовление

  1. Лук и чеснок очистите и мелко нарежьте. Баранью ногу отделите от костей, нарежьте крупными кубиками, посолите, обваляйте в муке и обжарьте на масле партиями до золотистой корочки. Переложите обжаренное мясо в жаропрочную форму.
  2. В той же сковороде разогрейте оставшееся масло со сливочным маслом. Обжарьте лук, чеснок и томатную пасту до мягкости, приправив солью и перцем. Дегласируйте вином и овощным бульоном, затем полейте мясо и тщательно перемешайте. Посыпьте тимьяном и розмарином.
  3. Разогрейте духовку до 180 °C. Абрикосы вымойте, разрежьте пополам, удалите косточки и посыпьте ими мясо. Запекайте в духовке 40 минут, пока мясо не станет мягким.
  4. Для салата промойте булгур и залейте его 500 мл кипятка. Накройте крышкой и варите, пока булгур не впитает всю воду. Оставьте остывать.
  5. Тем временем очистите фиолетовый лук и помидоры, нарежьте их мелкими кубиками. Измельчите петрушку. Смешайте овощи с булгуром, приправьте солью и перцем, сбрызните лимонным соком и 60 мл оливкового масла, затем хорошо перемешайте.

Подавайте тушеную баранину с ароматным салатом. Наслаждайтесь этим летним рецептом!

Уточнения

Бара́нина — мясо баранов (овец) при употреблении в пищу.

Абрико́с обыкнове́нный (лат. Prúnus armeníaca) — плодовое дерево, вид из секции Абрикос (Armeniaca) рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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