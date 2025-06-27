Лечо, которое покорит всех: сочетание безумно вкусных клёцек и сочных овощей сводит с ума

Лечо — это не только вкусная закуска, но и отличное дополнение к различным блюдам. Сегодня мы предлагаем вам попробовать смешанное лечо с клёцками из тимьяна. Это сочетание ароматных овощей и пикантных клёцек не оставит вас равнодушными!
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Лечо
Смешанное лечо с клёцками из тимьяна
Ингредиенты (примерно на 4 порции):
Для лечо:
1 молодой цуккини
1 молодой патиссон
4 помидора
1 красная луковица
4 сладких перца
2 сосиски
100 г копченой колбасы
1 горсть базилика
2 столовые ложки растительного масла
1 чайная ложка острой паприки
Для клёцек:
400 г муки
1 чайная ложка тимьяна
2 яйца
2 столовые ложки растительного масла
Приготовление
Тщательно очистите и вымойте овощи. Нарежьте цуккини, патиссон и помидоры небольшими кубиками, а красный лук и перец — более толстыми полосками. Тонко нарежьте колбаски и измельчите базилик.
Разогрейте масло на сковороде, затем добавьте полоски лука и дайте им слегка подрумяниться в течение нескольких минут. Добавьте два вида колбасных кружочков и обжарьте вместе до золотистого цвета. Добавьте кубики цуккини и патиссона, приправьте солью и перцем по вкусу. Влейте сливки с острой паприкой и тушите несколько минут, частично накрыв крышкой.
Добавьте нарезанный перец к овощной и колбасной смеси и тушите до полумягкости. Затем добавьте помидоры и измельченный базилик. Аккуратно перемешайте и тушите до тех пор, пока овощи не станут мягкими, а помидоры не начнут развариваться.
Приготовление клёцек: в большой миске смешайте муку с тимьяном и щепоткой соли. Разбейте яйца, слегка взбейте их и смешайте с мучной смесью, добавляя примерно 1 столовую ложку воды. Тщательно перемешайте до получения однородного теста. Добавьте еще 1 столовую ложку воды, чтобы тесто стало более жидким. Сформируйте из теста небольшие клецки и варите их в кипящей подсоленной воде примерно 1-2 минуты. Слейте воду и промойте клецки холодной водой.
Обжарка клёцек: разогрейте масло на сковороде. Добавьте тщательно высушенные клецки и обжарьте до золотистой корочки. Посолите по вкусу и перемешайте.
Подавайте обжаренные клецки с горячим лечо. Приятного аппетита!
Уточнения
Ле́чо (венг. lecsó) — классическое блюдо венгерской кухни, весьма распространённое в странах Европы.