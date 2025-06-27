Лечо, которое покорит всех: сочетание безумно вкусных клёцек и сочных овощей сводит с ума

2:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Лечо — это не только вкусная закуска, но и отличное дополнение к различным блюдам. Сегодня мы предлагаем вам попробовать смешанное лечо с клёцками из тимьяна. Это сочетание ароматных овощей и пикантных клёцек не оставит вас равнодушными!

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лечо

Смешанное лечо с клёцками из тимьяна

Ингредиенты (примерно на 4 порции):

Для лечо:

1 молодой цуккини

1 молодой патиссон

4 помидора

1 красная луковица

4 сладких перца

2 сосиски

100 г копченой колбасы

1 горсть базилика

2 столовые ложки растительного масла

1 чайная ложка острой паприки

Для клёцек:

400 г муки

1 чайная ложка тимьяна

2 яйца

2 столовые ложки растительного масла

Приготовление

Тщательно очистите и вымойте овощи. Нарежьте цуккини, патиссон и помидоры небольшими кубиками, а красный лук и перец — более толстыми полосками. Тонко нарежьте колбаски и измельчите базилик. Разогрейте масло на сковороде, затем добавьте полоски лука и дайте им слегка подрумяниться в течение нескольких минут. Добавьте два вида колбасных кружочков и обжарьте вместе до золотистого цвета. Добавьте кубики цуккини и патиссона, приправьте солью и перцем по вкусу. Влейте сливки с острой паприкой и тушите несколько минут, частично накрыв крышкой. Добавьте нарезанный перец к овощной и колбасной смеси и тушите до полумягкости. Затем добавьте помидоры и измельченный базилик. Аккуратно перемешайте и тушите до тех пор, пока овощи не станут мягкими, а помидоры не начнут развариваться. Приготовление клёцек: в большой миске смешайте муку с тимьяном и щепоткой соли. Разбейте яйца, слегка взбейте их и смешайте с мучной смесью, добавляя примерно 1 столовую ложку воды. Тщательно перемешайте до получения однородного теста. Добавьте еще 1 столовую ложку воды, чтобы тесто стало более жидким. Сформируйте из теста небольшие клецки и варите их в кипящей подсоленной воде примерно 1-2 минуты. Слейте воду и промойте клецки холодной водой. Обжарка клёцек: разогрейте масло на сковороде. Добавьте тщательно высушенные клецки и обжарьте до золотистой корочки. Посолите по вкусу и перемешайте.

Подавайте обжаренные клецки с горячим лечо. Приятного аппетита!

Уточнения

Ле́чо (венг. lecsó) — классическое блюдо венгерской кухни, весьма распространённое в странах Европы.





