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Лечо, которое покорит всех: сочетание безумно вкусных клёцек и сочных овощей сводит с ума

2:41
Еда

Лечо — это не только вкусная закуска, но и отличное дополнение к различным блюдам. Сегодня мы предлагаем вам попробовать смешанное лечо с клёцками из тимьяна. Это сочетание ароматных овощей и пикантных клёцек не оставит вас равнодушными!

Лечо
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лечо

Смешанное лечо с клёцками из тимьяна

Ингредиенты (примерно на 4 порции):

Для лечо:

  • 1 молодой цуккини
  • 1 молодой патиссон
  • 4 помидора
  • 1 красная луковица
  • 4 сладких перца
  • 2 сосиски
  • 100 г копченой колбасы
  • 1 горсть базилика
  • 2 столовые ложки растительного масла
  • 1 чайная ложка острой паприки

Для клёцек:

  • 400 г муки
  • 1 чайная ложка тимьяна
  • 2 яйца
  • 2 столовые ложки растительного масла

Приготовление

  1. Тщательно очистите и вымойте овощи. Нарежьте цуккини, патиссон и помидоры небольшими кубиками, а красный лук и перец — более толстыми полосками. Тонко нарежьте колбаски и измельчите базилик.
  2. Разогрейте масло на сковороде, затем добавьте полоски лука и дайте им слегка подрумяниться в течение нескольких минут. Добавьте два вида колбасных кружочков и обжарьте вместе до золотистого цвета. Добавьте кубики цуккини и патиссона, приправьте солью и перцем по вкусу. Влейте сливки с острой паприкой и тушите несколько минут, частично накрыв крышкой.
  3. Добавьте нарезанный перец к овощной и колбасной смеси и тушите до полумягкости. Затем добавьте помидоры и измельченный базилик. Аккуратно перемешайте и тушите до тех пор, пока овощи не станут мягкими, а помидоры не начнут развариваться.
  4. Приготовление клёцек: в большой миске смешайте муку с тимьяном и щепоткой соли. Разбейте яйца, слегка взбейте их и смешайте с мучной смесью, добавляя примерно 1 столовую ложку воды. Тщательно перемешайте до получения однородного теста. Добавьте еще 1 столовую ложку воды, чтобы тесто стало более жидким. Сформируйте из теста небольшие клецки и варите их в кипящей подсоленной воде примерно 1-2 минуты. Слейте воду и промойте клецки холодной водой.
  5. Обжарка клёцек: разогрейте масло на сковороде. Добавьте тщательно высушенные клецки и обжарьте до золотистой корочки. Посолите по вкусу и перемешайте.

Подавайте обжаренные клецки с горячим лечо. Приятного аппетита!

Уточнения

Ле́чо (венг. lecsó) — классическое блюдо венгерской кухни, весьма распространённое в странах Европы.
 
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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