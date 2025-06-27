Эспрессо и френч-пресс повышают холестерин: какие методы приготовления кофе безопаснее

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Кофе — один из самых популярных напитков в мире, который многие люди начинают свой день с чашки. Однако, помимо выбора качественных кофейных зерен и сорта кофе, метод его приготовления также играет важную роль. Гастроэнтеролог и эндоскопист доктор Карен Аларкон в своих соцсетях поделилась информацией о том, как способ приготовления кофе может повлиять на уровень холестерина в крови.

Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Кофе с молоком

Исследования показали, что кофе содержит кофеин — вещество, которое может повышать уровень холестерина. Особенно это касается эспрессо и кофе из френч-пресса, которые могут быть вредны для людей с высоким уровнем холестерина. Доктор Аларкон рекомендует таким людям заменить кофе на зеленый чай или другие напитки, богатые антиоксидантами.

Для тех, кто не может отказаться от кофе, есть более здоровые способы его приготовления. Например, растворимый кофе или кофе, приготовленный через бумажный фильтр, выделяет меньше дитерпенов и оказывает меньшее влияние на уровень холестерина. Хотя этот метод теряет популярность из-за современных машин, он остается простым и эффективным способом насладиться кофе без вреда для здоровья, пишет hospudkapodvyhlidkou.cz.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

