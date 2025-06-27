Летние свежие яичные салаты: два простейших рецепта для знойных дней

Лето — это время, когда хочется лёгких и свежих блюд. Яичные салаты — отличный выбор для тех, кто ищет быстрый и вкусный рецепт. Они просты в приготовлении, а ингредиенты, как правило, доступны и недороги. Сегодня мы поделимся с вами двумя рецептами яичных салатов, которые идеально подойдут для летнего сезона.
Фото: flickr.com by Emily Cavalier, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Яичный салат
Рецепт 1: яичный салат с зеленью и огурцом
Ингредиенты:
4 яйца;
1 свежий огурец;
небольшой пучок укропа;
небольшой пучок зелёного лука;
соль, перец — по вкусу;
оливковое масло или лимонный сок для заправки.
Приготовление
Отварите яйца вкрутую, остудите и нарежьте кубиками.
Огурец нарежьте кубиками или полукольцами.
Укроп и зелёный лук мелко нарежьте.
Смешайте все ингредиенты в миске, посолите и поперчите по вкусу.
Заправьте оливковым маслом или лимонным соком.
Рецепт 2: яичный салат с помидорами и зеленью
Ингредиенты:
4 яйца;
2-3 помидора;
небольшой пучок петрушки;
небольшой пучок шпината;
соль, перец — по вкусу;
оливковое масло, сметана или нежирный йогурт для заправки.
Приготовление
Отварите яйца вкрутую, остудите и нарежьте кубиками.
Помидоры нарежьте кубиками.
Петрушку и шпинат мелко нарежьте.
Смешайте все ингредиенты в миске, посолите и поперчите по вкусу.
Заправьте оливковым маслом или нежирным йогуртом.
Эти салаты станут отличным дополнением к вашему летнему меню. Приятного аппетита!