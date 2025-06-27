Летние свежие яичные салаты: два простейших рецепта для знойных дней

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Лето — это время, когда хочется лёгких и свежих блюд. Яичные салаты — отличный выбор для тех, кто ищет быстрый и вкусный рецепт. Они просты в приготовлении, а ингредиенты, как правило, доступны и недороги. Сегодня мы поделимся с вами двумя рецептами яичных салатов, которые идеально подойдут для летнего сезона.

Фото: flickr.com by Emily Cavalier, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Яичный салат

Рецепт 1: яичный салат с зеленью и огурцом

Ингредиенты:

4 яйца;

1 свежий огурец;

небольшой пучок укропа;

небольшой пучок зелёного лука;

соль, перец — по вкусу;

оливковое масло или лимонный сок для заправки.

Приготовление

Отварите яйца вкрутую, остудите и нарежьте кубиками. Огурец нарежьте кубиками или полукольцами. Укроп и зелёный лук мелко нарежьте. Смешайте все ингредиенты в миске, посолите и поперчите по вкусу. Заправьте оливковым маслом или лимонным соком.

Рецепт 2: яичный салат с помидорами и зеленью

Ингредиенты:

4 яйца;

2-3 помидора;

небольшой пучок петрушки;

небольшой пучок шпината;

соль, перец — по вкусу;

оливковое масло, сметана или нежирный йогурт для заправки.

Приготовление

Отварите яйца вкрутую, остудите и нарежьте кубиками. Помидоры нарежьте кубиками. Петрушку и шпинат мелко нарежьте. Смешайте все ингредиенты в миске, посолите и поперчите по вкусу. Заправьте оливковым маслом или нежирным йогуртом.

Эти салаты станут отличным дополнением к вашему летнему меню. Приятного аппетита!

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

