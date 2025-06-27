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Летние свежие яичные салаты: два простейших рецепта для знойных дней

1:44
Еда

Лето — это время, когда хочется лёгких и свежих блюд. Яичные салаты — отличный выбор для тех, кто ищет быстрый и вкусный рецепт. Они просты в приготовлении, а ингредиенты, как правило, доступны и недороги. Сегодня мы поделимся с вами двумя рецептами яичных салатов, которые идеально подойдут для летнего сезона.

Яичный салат
Фото: flickr.com by Emily Cavalier, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Яичный салат

Рецепт 1: яичный салат с зеленью и огурцом

Ингредиенты:

  • 4 яйца;
  • 1 свежий огурец;
  • небольшой пучок укропа;
  • небольшой пучок зелёного лука;
  • соль, перец — по вкусу;
  • оливковое масло или лимонный сок для заправки.

Приготовление

  1. Отварите яйца вкрутую, остудите и нарежьте кубиками.
  2. Огурец нарежьте кубиками или полукольцами.
  3. Укроп и зелёный лук мелко нарежьте.
  4. Смешайте все ингредиенты в миске, посолите и поперчите по вкусу.
  5. Заправьте оливковым маслом или лимонным соком.

Рецепт 2: яичный салат с помидорами и зеленью

Ингредиенты:

  • 4 яйца;
  • 2-3 помидора;
  • небольшой пучок петрушки;
  • небольшой пучок шпината;
  • соль, перец — по вкусу;
  • оливковое масло, сметана или нежирный йогурт для заправки.

Приготовление

  1. Отварите яйца вкрутую, остудите и нарежьте кубиками.
  2. Помидоры нарежьте кубиками.
  3. Петрушку и шпинат мелко нарежьте.
  4. Смешайте все ингредиенты в миске, посолите и поперчите по вкусу.
  5. Заправьте оливковым маслом или нежирным йогуртом.

Эти салаты станут отличным дополнением к вашему летнему меню. Приятного аппетита!

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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