Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хвостатые получат паспорта: россиян хотят обязать регистрировать своих питомцев
Три специи, которые могут облегчить боль в суставах: натуральные средства для здоровья
Образец национального туризма: Ким Чен Ын открыл чудо-курорт в КНДР
Купание под расписку и штрафы: вот что ждёт туристов в Краснодарском крае
Пузырьки, которые худят: японцы выяснили неожиданный эффект газированной воды
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Лицензии на редкоземельные металлы: Китай усложняет правила, Запад теряет терпение — что происходит
Джиган и Самойлова в шаге от грандиозного семейного события — что скрывается за их планами?
Непонятная жижа в расширительном бачке: что это значит и стоит ли паниковать

Правильное хранение яиц: как избежать неприятного запаха и сохранить свежесть на максимально долгий срок

3:59
Еда

Почему яйца иногда имеют неприятный запах или становятся непригодными для употребления? Ответ прост: неправильное хранение. Даже если яйца покрыты скорлупой, они требуют особого ухода. Многие не знают, как долго можно хранить яйца в холодильнике, что приводит к их порче. Давайте разберемся, как сохранить их свежесть и защитить от опасностей.

Яйца
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Яйца

Оптимальный срок хранения яиц в холодильнике

При правильном хранении яйца могут оставаться свежими до четырех недель с момента снесения. Этот срок может варьироваться в зависимости от условий хранения: температуры, упаковки и исходного качества яиц. Важно помнить, что даже небольшие отклонения могут значительно сократить срок их годности.

Для достижения максимальной свежести яиц необходимо поддерживать постоянную температуру в холодильнике от 0°C до 4°C. Нестабильность температуры, вызванная частым открыванием дверцы, ускоряет порчу продуктов. Также стоит учитывать упаковку: оригинальная картонная коробка защищает яйца от влаги и посторонних запахов, что способствует сохранению их свежести.

Правильное хранение яиц в холодильнике может продлить их свежесть до месяца.

Факторы, влияющие на срок хранения яиц

Скорлупа яиц — это природный барьер, защищающий их от бактерий. Однако даже небольшая трещина может нарушить эту защиту, что увеличивает риск порчи. Поэтому перед хранением важно тщательно осматривать яйца на наличие повреждений. Кроме того, оригинальная упаковка помогает сохранить естественную влажность яиц и защищает их от воздействия окружающей среды.

Еще один важный аспект — место хранения в холодильнике. Дверца холодильника не подходит для длительного хранения яиц, так как она подвержена постоянным колебаниям температуры. Лучше всего размещать яйца в самой холодной части холодильника, где температура наиболее стабильна.

Ошибки, сокращающие срок годности яиц

Одной из распространенных ошибок является хранение яиц в дверце холодильника. Это приводит к частым перепадам температуры, что негативно сказывается на их свежести. Другая ошибка — игнорирование срока годности. Важно помнить, что даже свежие яйца со временем теряют свои питательные свойства и вкусовые качества.

Чтобы избежать этих проблем, стоит обратить внимание на несколько простых правил. Во-первых, перед хранением нужно проверять яйца на наличие трещин. Во-вторых, не забывайте о сроке годности и следите за тем, чтобы яйца не хранились дольше рекомендованного времени.

Почему важно хранить яйца правильно

Яйца — это ценный источник белка, витаминов и минералов. Однако их свежесть и качество напрямую влияют на пищевую ценность. Неправильное хранение может привести к потере питательных веществ, ухудшению вкуса и текстуры. Поэтому важно уделять внимание условиям хранения яиц.

Советы по ежедневному хранению яиц

Чтобы сохранить свежесть и качество яиц, достаточно следовать нескольким простым правилам. Во-первых, храните их в оригинальной упаковке. Во-вторых, поддерживайте постоянную температуру в холодильнике от 0°C до 4°C. В-третьих, избегайте хранения яиц в дверце холодильника и выбирайте самое холодное место для их размещения.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете сохранить яйца свежими и полезными для вашего здоровья. Это поможет вам наслаждаться вкусными и питательными блюдами каждый день, пишет hospudkapodvyhlidkou.cz.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Неожиданные рецепты из чесночных стрелок: все легко и быстро
Еда и рецепты
Неожиданные рецепты из чесночных стрелок: все легко и быстро Аудио 
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Наука и техника
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду Аудио 
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок
Авто
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок Аудио 
Популярное
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть

Оказались лицом к лицу с медведем? Не паниковать — главное. Рассказываем, как вести себя в лесу, чтобы всё закончилось без драм и селфи на грани.

Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Мелочи в поведении, которые говорят о высоком уровне водительского мастерства
Сводка с фронта: Украина лишилась Шевченковского литиевого меторождения Любовь Степушова Безэкипажные катера против больших мечей: кто выйдет победителем Виктор Пахомов Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская
Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну
Лето без стеснения: убираем трещины на пятках с помощью этих простых домашних трюков
История трещит по швам: в Греции нашли постройку, которая старше пирамид Египта
История трещит по швам: в Греции нашли постройку, которая старше пирамид Египта
Последние материалы
Хвостатые получат паспорта: россиян хотят обязать регистрировать своих питомцев
Три специи, которые могут облегчить боль в суставах: натуральные средства для здоровья
Образец национального туризма: Ким Чен Ын открыл чудо-курорт в КНДР
Купание под расписку и штрафы: вот что ждёт туристов в Краснодарском крае
Пузырьки, которые худят: японцы выяснили неожиданный эффект газированной воды
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Лицензии на редкоземельные металлы: Китай усложняет правила, Запад теряет терпение — что происходит
Джиган и Самойлова в шаге от грандиозного семейного события — что скрывается за их планами?
Непонятная жижа в расширительном бачке: что это значит и стоит ли паниковать
Этот секретный приём при сборе картошки избавит клубни от болезней
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.